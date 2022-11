Recuerdan a sus seres queridos en Panteón de Aguascalientes

Blanca Soto acudió al panteón como cada año a visitar a su abuela materna, quien tiene 22 años de fallecida.

La familia se reúne alrededor de tumba en donde le realizan un altar.

Posteriormente en la tarde regalan mole a los visitantes del panteón.

Para Blanca es importante preservar las tradiciones.

“En lo particular soy muy fiel creyente de seguir con las tradiciones tan bonitas que tenemos en Mexico que a veces ya se han ido perdiendo por la tecnología, porque ya no tenemos tiempo, pero la verdad es que si se dieran un poquito de tiempo, la verdad es que es muy bonito recordarlos y sentirlos aunque sea un momento”

El Día de Muertos para Blanca es triste, pero a la vez una celebración.

“Es parte de las dos cosas, que más quisiéramos no estar aquí , pero yo creo que es una celebración, el poderles ofrecer algo de lo poquito de lo que ellos nos dieron, yo hablo en particular porque me toco muy buena abuela, no me puedo quejar. Yo creo que es más una celebración el poder compartir, el poder dar un poquito de la alegría que ellos nos dieron en su momento”

Blanca Soto // visitante