"Mis familiares se dieron cuenta que me drogaba después de un año de consumir", dice joven rehabilitado

Un joven que actualmente cuenta con 21 años de edad, explica que, desde los 12 años, comenzó a drogarse con diferentes sustancias, pero fue sino hasta un año después cuando comenzó a recibir la primera ayuda.

"Empecé con el alcohol, mariguana, crystal, pastas, inhalantes. Mi vida siempre fue así porque en un comienzo yo probé el crystal y duré bastante tiempo en el cual yo me enganché y todo... Se dieron cuenta cuando ya tenía como un año de estar consumiendo, se dieron cuenta porque ya no llegaba a dormir".

Él también menciona que en repetidas ocasiones pisó varios centros de rehabilitación donde lo agredían físicamente.

"A veces por todo y por nada, a veces por cosas que no debía hacer mientras estaba en el establecimiento. A veces por parte de ahí, era como una bienvenida".

Actualmente se encuentra rehabilitado y asegura que piensa continuar con sus estudios porque, estando en el establecimiento como voluntario, terminó la secundaria.

Otro caso es el de un adolescente de 16 años, quien hacía tres años atrás, empezó a drogarse con alcohol y mariguana.

"Empecé a juntarme con amigos que consumían drogas: mariguana, alcohol. Me empezó a gustar ese tipo de vida, en las adicciones, empecé a dejar todas mis obligaciones, mis responsabilidades por estar con mis amigos".

Explica que su madre se dio cuenta que se drogaba cuando encontró un envoltorio de mariguana entre sus cajones y en ese momento platicó con él e incluso lo llevaron a terapia psicológica, pero él asegura que no le sirvió de nada.





"Anteriormente me habían buscado ayudas con psicólogos, había ido con varios psicólogos y nunca me sirvió. No hubo una recuperación. Es mi primer ingreso a un centro de rehabilitación".