No se tiene ningún elemento para decir que fue un atentado: SSPE

El nuevo encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Miguel Alonso García, estuvo en entrevista con el Heraldo de México para platicar sobre los sucesos ocurridos esta mañana, en el que se desplomó el helicóptero donde viajaba Porfirio Sánchez Mendoza, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad Estatal, y que falleció junto con cuatro personas más.

El funcionario señaló que no se tienen indicios de que haya sido un atentado, pero existe el compromiso de decir la verdad. El recién nombrado encargado comentó que no se tiene ningún elemento para confirmar que ocurrió un atentado, y que de momento no se ha recuperado ninguna evidencia balística que pudiera llevar a una versión sobre esto.

Además, comentó que tiene comunicación con el Fiscal General y con el personal de Servicios Periciales, para lograr tener todos los elementos de investigación y que permita identificar alguna situación fuera de lo propio del accidente de la aeronave.

Sobre su nueva responsabilidad y conociendo los antecedentes formativos y en su experiencia como responsable de áreas de seguridad, el funcionario comentó que no es la primera ocasión que tiene una responsabilidad similar. En cuanto a su formación, Miguel Alonso García cuenta con un doctorado en seguridad pública, en ciencias policiales, tiene dos maestrías, aunque reitera que “uno va aprendiendo en la carrera policial”.

El nuevo encargado mencionó que lo que ocurrió este día es una tragedia para el Estado y para la sociedad, por la pérdida de cinco servidores públicos, por lo que envió una condolencia a sus familiares y amigos.

