Continúa aplicación de vacuna contra el COVID-19 en la capital

Este miércoles 5 de octubre continúa la aplicación de la segunda dosis de Pfizer pediátrico contra el COVID-19 para menores de 5 a 11 años, además de unidosis o refuerzo cansino para personas mayores de 18 años en la capital del estado.

“Pues para que los niños estén bien y no les vaya a dar eso el covid”

La vacuna se aplica en el salón de exposiciones del Complejo tres centurias, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y en el Foro de las Estrellas.

"Si, pues para no enfermarme"

En el centros de vacunación del Foro de las Estrellas se puede observar una importante afluencia de personas que llevan a sus pequeños a protegerse contra el COVID-19.

"para no enfermarme, no y si me da miedo el COVID"

Menor