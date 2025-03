Elena Larrea, una inspiración en el 8M con el último mensaje que compartió en redes previo a fallecer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, razón por la que se usa el acrónimo 8M, un mensaje que cobra importancia es el último que la activista animal Elena Larrea compartió vía Instagram previo a su deceso ocurrido el 19 de marzo de 2024.

La amante de los animales, especialmente de los caballos, se mantenía activa en redes sociales porque las usaba para compartir su labor y tener una fuente de ingreso. Esto derivó en la comunidad que la activista animal forjó y con la que compartía contenido de Cuacolandia, el santuario de equinos que fundó en Atlixco, Puebla, así como su postura ante otros temas, como la lucha feminista.

Movida por esto, el 11 de marzo de 2024 Elena Larrea publicó en su perfil de Instagram @elenaypunto -cuenta que sigue activa- una fotografía que acompañó de la siguiente leyenda: “Las mujeres que se comportan rara vez hacen historia, qué viva la resistencia”.

En aquella ocasión, la amante de los caballos añadió en el mensaje que esta no era su “tipo de foto, pero ahí les va un retrato” que fue una cortesía del sitio Es la resistencia. “Siempre me ha gustado esa palabra (por resistencia). La he ocupado mucho y, ante todo, resistan”. A casi un año de esta publicación y su muerte, Elena Larrea está más viva que nunca debido a que sus seguidores no la olvidan y le dedican mensajes, como los siguientes:

“Se te extraña mucho por acá. Te quiero mucho. Donde sea que estés, espero sigas cabalgando junto a tus caballos”, “ya casi un año sin ti, te extraño tanto Elena” y “te recordé hoy y te volví a extrañar, te quiero mucho donde quiera que estés”.

Elena Larrea fue una activista animal que también se mostró a favor de la lucha feminista. Foto: captura de pantalla.

Qué significa resistencia en la lucha feminista

Resistencia es un término que ha ganado importancia en la lucha feminista, ya que el feminismo “constituye como una corriente de pensamiento que reúne un conjunto de movimientos e ideologías -tanto políticas como culturales y económicas- con las que se busca equidad de género”, explica la Universidad Autónoma de México (UNAM) en un artículo difundido en el sitio Ciencia UNAM.

En tanto, la ONU Mujeres -que es el grupo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se dedica a promover la igualdad de género y el empoderamiento- expone en un artículo que la resistencia se puede manifestar de manera negativa, pero también positiva. En el caso de la lucha feminista, el término describe el actuar en pro de “las políticas progresistas y feministas y contra los poderes fácticos que tratan de preservar el statu quo de desigualdad de género”.