Abuelita rompe en llanto al ser sorprendida con un Labubu Zimomo | VIDEO

La emoción le ganó a una abuelita porque rompió en llanto al recibir un Labubu Zimomo. El momento quedó grabado en video, se volvió tendencia en febrero pasado y ahora resurgió en redes sociales debido a que estos muñecos se mantienen como los preferidos entre las nuevas generaciones.

Guadalupe Fiñana es el nombre de esta abuelita española que genera ternura en redes sociales, ya que desde que vio al Labubu Zimomo se tornó emotiva y expresó “¡no me lo puedo creer, que no me lo puedo creer (...)! ¡Ay, qué bonito es! Por detrás tiene como unas alas, ¡qué chulo, Dios mío”.

La abuelita española abrió la caja para abrazar al Labubu Zimomo, mientras seguía llorando. Posteriormente, se sentó y colocó en una de sus piernas al muñeco para observarlo y describirlo, enfatizando que tienen “una bonita” y “unos dientecitos”. Además, añadió con un tono de alegría “Dios mío, qué bonito, en mi cama lo pongo”.

La reacción de Guadalupe Fiñana dio pie a que el video tenga poco más de medio millón de reproducciones. Además, por el clip -que está disponible en su perfil de Instagram (@abueladedragones)- ha recibido comentarios como los siguientes:

“Guadalupe, por favor, sé eterna. Tienes a todo el mundo llorando y riendo contigo”, “es imposible que Guadalupe no tenga todo el cariño de España” y “es impresionante esta mujer, qué ilusión le pone a todo, le da 100 mil vueltas a los niños y a todos los que la vemos. Aprendamos de ella, siempre dándonos esperanza e ilusión”.

Guadalupe Fiñana enterneció a usuarios de redes sociales por su reacción al recibir un Labubu Zimomo. Fotos: capturas de pantalla Instagram @abueladedragones.

Quién es Guadalupe Fiñana

Guadalupe Fiñana es una figura conocida en España porque ganó en el reality show “MasterChef Abuelos”. Mediante sus redes sociales, especialmente en YouTube e Instagram, comparte recetas; además, es autora del libro “Recetas para todos los días” mediante el que comparte apuestas con ingredientes “sanos y sabrosos”, se lee en la descripción del libro.

Pero eso no es todo, ya que Guadalupe Fiñana también comparte en sus redes sociales que es la “fan número 1” de la serie “Juego de Tronos”, así que se presenta como la “La abuela de dragones”. De esta manera, externa que mantiene a su niña interior y por eso también es fan de los muñecos, como los Labubu, razón por la que se puso feliz al recibir al Labubu Zimomo.

Cuánto cuesta un Labubu Zimomo

Los Labubu son una creación del artista e ilustrador Kasing Lung, quien nació en Hong Kong y creció en Países Bajos, así que tiene influencias de ambos países. Para estos personajes, el artista se inspiró en los elfos de la mitología nórdica. Surgieron en 2015 como parte de “The Monsters” y en unión con la empresa china Pop Mart salieron a la venta los personajes cuyo boom se dio a finales de 2024. El precios de los Labubu Zimomo oscilan entre los 15 y 25 mil pesos. Fotos: capturas de pantalla MercadoLibre.

Esto generó que los Labubu se cotizarán, especialmente en 2025. En el caso de los Labubu Zimomo, los precios son más elevados porque se trata de un muñeco que mide 58 centímetros. En MercadoLibre los precios oscilan entre los 15 y 25 mil pesos.