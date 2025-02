Murió la IA: cómo se vería realmente Saori Tendo de ‘Los Caballeros del Zodíaco’, gracias al estilo cosplay

Los fanáticos de los Caballeros del Zodiaco quedarán sin palabras, al ver esta versión de la Princesa Saori, uno de los personajes principales de la obra de Masami Kurumada. Una modelo de Argentina, nos demuestra que no hace falta la inteligencia artificial para hacer un live action respetable, que sea mucho más parecido al anime, de lo que fue la fallida película “Knights of the Zodiac”, estrenada en el 2023.

La modelo que realiza este cosplay se llama Sophie Valentine y la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, como SophieGameGirl. Tiene cerca de 200 mil seguidores, gracias a sus impactantes trabajos de cosplay, en los que interpreta a una enorme cantidad de personajes del manga, anime, cómics y videojuegos.

Este personaje fue encarnado por una famosa cosplayer y sorprendió a varios. Fuente: Web

“Si los sueños se van, el cosmos te guiará”, escribe en el pie de su publicación en donde la cosplayer interpreta a la Princesa Saori (Athena). Cada uno de los detalles del personaje, entre los que resaltan su vestido blanco, báculo y cabello morado, están presentes en el trabajo de la cosplayer.

Saori Kido, para quienes no la conocen, es presentada como una joven heredera y líder de la Fundación Graude, una organización benéfica y empresarial. A medida que se desarrolla la historia, se revela que es la reencarnación de Athena y posee el poder y la sabiduría divino.

