¿Qué es el divorcio del sueño? la tendencia que cada vez adoptan más las parejas millennials

La comunicación, el amor y una buena calidad de sueño forman parte fundamental de una relación de pareja exitosa, por lo que cada vez hay más personas que están optando por la tendencia del llamado “'Sleep Divorce” o “Divorcio del sueño”, una solución polémica que genera discusión entre los noviazgos y matrimonios.

Las parejas que viven juntos o que pasan la noche en un solo lugar, están llevando a cabo la tendencia del “Divorcio del sueño”, ya que aseguran que de esta manera logran una mejor calidad al dormir y descansan exitosamente, ya que diversos hábitos de su ser amado podrían estar entorpeciendo su rutina de noche.

Según datos del 2023 de la National Sleep Foundation ya son cerca del 30 a 40 por ciento de las parejas en Estados Unidos que duermen separadas, es decir, que recurrieron al “Divorcio del sueño”, mientras que en Reino Unido, alrededor del 15 por ciento también eligen esta opción con regularidad.

Además, otro estudio realizado por la American Academy of Sleep Medicine informó que el 35 por ciento de los adultos comentaron que sus parejas afectan negativamente su calidad de sueño, por lo que buscan alguna alternativa para superarlo y que no intervenga en su relación sentimental.

Más parejas optan por el "Divorcio del sueño". Foto Freepick

¿Qué es el divorcio del sueño y en qué consiste?

El divorcio del sueño es una tendencia que consiste en que las parejas duerman en camas separadas o incluso en habitaciones distintas, con esta acción se pretende que ambos logren una mejor calidad del descanso sin sacrificar la relación amorosa y quienes lo ponen a prueba mencionan que puede ser por varias razones.

La American Academy of Sleep Medicine compartió que dentro de las principales razones que llevan a las parejas a llevar un “Divorcio del sueño” es que tienen diferentes horarios, ronquidos que molestan a la otra persona y hábitos distintos.

El "divorcio del sueño" es una tendencia, que consiste en dormir en camas separadas o en habitaciones distintas. Foto/freepick

Diferentes horarios de sueño

Ronquidos molestos

Prefieren una temperatura de la habitación distinta

Problemas médicos como insomnio, apnea del sueño o síndrome de piernas inquietas.

Higiene del sueño como el uso de dispositivos electrónicos en la cama.

Aseguran que hay beneficios en el "Divorcio del sueño", destacan una mejor calidad y descanso. Foto/Freepick

¿El “Divorcio del sueño” es positivo o negativo?

Existe una gran controversia por quienes conocen sobre el “Divorcio del sueño”, pero quienes ya lo han puesto en práctica, mencionan que sí ayuda a la calidad del sueño y reduce el estrés en la pareja, proporciona una relación más saludable y un mayor espacio personal.

Varios expertos que estudian esta tendencia aseguran que no es una indicación de problemas en la pareja, pero informan sobre algunas desventajas como la reducción de intimidad física, riesgo al distanciamiento emocional si no existe una comunicación adecuada y si no están de acuerdo ambas partes.