Joven enamora en Bellas Artes al cantar idéntico que José José: "así necesitamos nuevos cantantes" | VIDEO

Uno de los cantantes más queridos de México fue, es y siempre será José José, quien nos dejó grandes éxitos musicales como "La nave del olvido", "Lo dudo" o "El triste", que no pueden faltar en reuniones y homenajes que otros artistas le hacen al también actor. Lamentablemente "El Príncipe de la Canción" falleció hace cinco años en Florida, Estados Unidos, aunque su música sigue resonando con mucha fuerza y así lo demostró un joven de la Ciudad de México.

En TikTok se ha hecho viral el video de un joven identificado como Adair Valdes, quien está enamorando a todo México por su talentosa voz que es idéntica a la de José José, algo que le ha merecido aplausos a las afueras de Bellas Artes, donde el jovencito suele pararse a cantar con su traje más elegante y micrófono en mano. La grabación de este mexicano ha causado mucho revuelo en redes sociales y acumula miles de likes, así como comentarios apoyándolo en su carrera como solista.

Fue el propio Adair quien decidió abrirse una cuenta de TikTok para subir los videos que le toman mientras canta en las calles de la CDMX, pero hay uno en particular que ya se hizo viral. En el clip se le ve afuera de Bellas Artes cantando "Gavilán o paloma" con una actitud un tanto nerviosa, pero sin que esto afecte a su interpretación; ante tal sorpresa de su talento vocal, su público quedó con la boca abierta y lo recibieron con aplausos para seguir apoyándolo.

Esta es su más viral interpretación. (Foto: TikTok @adair.valdes)

"Necesito más videos tuyos, ya me suscribí para cuando seas famoso pueda presumir que estuve ahí cuando saliste por primera vez", "en vivo se oye mucho mejor", "canta igualito", "espero encontrarte un día", "súper talentoso", "me quedé a escucharlo y es sorprendente cómo la gente se regresa a verlo cantar", "revivió José José", "así necesitamos nuevos cantantes" y "canta más, nunca en mi vida ole he rogado a nadie, pero quiero más videos, te lo ruego", se lee en la sección de comentarios.

En TikTok se ha hecho viral un joven de nombre Adair Valdes, de quien sólo se sabe que vive en la Ciudad de México, y que por las tardes y noches se coloca con una bocina y micrófono frente a Bellas Artes para enamorar a todos con una voz idéntica a la del Príncipe de la Canción. En su cuenta recién abierta y en la que ya acumula poco más de dos mil seguidores, ha compartido clips que acumulan todo tipo de reacciones.

Los internautas aseguran que José José revivió con este joven, quien hasta ahora se ha hecho viral con temas como "Gavilán o paloma" y "Amor mío", todas de José José. En su último video publicado en diciembre de 2024 incluso e le ve en un foro de televisión enamorando con su talento y demostrando que los privilegiados con unas cuerdas vocales como estas son solo pocos.

Cada noche sorprende con su espectacular voz. (Foto: TikTok @adair.valdes)

