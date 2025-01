Predicciones del horóscopo del 10 al 13 de enero, según Mhoni Vidente

Este fin de semana será de los valientes, quienes se atrevan a dar un paso para perseguir sus sueños serán los más afortunados, pues los astros estarán respaldando sus pasos. Estamos muy cerca de iniciar un periodo de mercurio retrógrado, pero no te alarmes pues no será para que te preocupes. Si te mantienes enfocado podrás conseguir lo que tanto deseas.

La astróloga Mhoni Vidente te da las predicciones de los horóscopos para este fin de semana que va del 10 al 13 de enero. La suerte está de tu lado. Consulta aquí las predicciones para el amor, dinero y suerte.

Horóscopos del 10 al 13 de enero

Aries

Fin de semana de poner en orden todas tus asuntos financieros y empezar ya un método de ahorro recuerda que este año, sales de viaje con tu pareja para disfrutar unos días de placer recuerda que en lo vida no todo es trabajo, días de arreglar tu casa y limpiarle bien para quitar todo lo negativo que la limpieza es sinónimo de abundancia , tu número de la suerte va ser el 07,99 tu color es el azul, trata de no inventar situaciones de celos con tu pareja y no busques pretextos para cortar con la relación que tienes recuerda que tu signo es muy intenso y siempre quiere el control de todo así debes aprender a respetar el espacio de cada quien , te pones a dieta y te haces un tratamiento estético. Mensaje de tu Ángel has cambios positivos en tu vida recuerda que siempre tu ángel de la guardia te va ayudar a resolver cualquier situación solo invócalo y estará en tu vida, te llega un regalo que va ser una mascota que te va dar mucha alegría, cuídate de las envidias y mal de ojo protégete poniente mucho perfume antes de salir de casa.

Tauro

Fin de semana de estar con algo de preocupación por un asunto familiar recuerda que siempre tu serás el que de la última opinión por eso necesitas siempre pensar bien concentrado antes de tomar alguna resolución , viernes de estar en juntas de trabajo para cambios de puesto y reacomodo de la empresa , te llega una invitación a salir de viaje con tu pareja para este fin de semana, cuídate de dolores de intestino trata de no comer de más y seguir una dieta balanceada , a los tauro solteros será un fin de semana de estar conociendo personas muy afines a ti y de amores apasionados , recuerda dormir más para que puedas rendir más tu energía en el día , tus números de la suerte son 00,15 tu color es el rojo, Mensaje de tu Ángel es Reconoce tu Valor y tus éxitos que solo por estar aquí ya vales mucho y recuerda que tus pensamientos emiten amor a los demás así trata de siempre estar en esa energía positiva en tu vida.

Géminis

Fin de semana de estar un poco alterado por problemas con tu familia recuerda que tu signo es el más rencoroso del zodiaco por eso debes de aprender a perdonar y soltar las situaciones negativas y aprender a convivir en paz con los que te rodean, recuerda que en boca cerrada no entran moscas trata de ser mas reservado con tus opiniones, te llega un dinero extra por la venta de un coche, te inscribes para un curso de comercio y administración los sábados que eso te ayudar a estar más competitivo en al ámbito laboral , te invitan a ir a un juego de futbol y concierto de música , cuídate de problemas de pulmones y garganta que va ser tu punto débil , tus números de la suerte son 01,33 tu color es el blanco , Mensaje de tu Ángel es que encuentres el lado positivo en cada situación difícil de tu vida y que debes aprender de todo los problemas que enfrentes que ya solo con estar presente en este momento es una bendición espiritual.

Cáncer

Viernes de estar con mucha presión de trabajo recuerda que debes siempre analizar bien lo que vas a decir para que no te causes problemas después y que debes respectar la jerarquía de tu superiores en el ámbito laboral que este viernes va ser de juntas y reacomodo de puestos así trata de no meterte en problemas que no son tuyos , te llega los pagos de tus impuestos y de tarjeta de crédito trata de ponerte al día con esos pendientes y sanar tu economía , cuídate de problemas del intestino y riñón trata de ir con tu medico que va ser tu punto débil , ya no seas tan celoso con tu pareja recuerda que la base de cualquier relación es la confianza , recibes un regalo que no esperabas que te va dar mucha alegría , te busca tu mami para invitarte a una fiesta este domingo , que no se te olvide pagar las colegiaturas de tus estudios que es muy importante seguir con una carrera universitaria. Mensaje de tu Ángel es que siempre pidas ayuda a tus ángeles guardias y saber que no estás solo en la vida y que tu comunicación espiritual es muy fuerte.

Leo

Fin de semana de estar con muy buena suerte en todo lo emprendas recuerda que tu signo siempre busca el bienestar económico en su vida y en este domingo se te va dar una sorpresa de dinero con los números 06,19 tu color es el naranja y trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte y veraz como te llega una fuerte suma de dinero , cuídate de problemas con los huesos recuerda que siempre de frio te duele más asi trata de comer mejor y inyectarte vitaminas , recibes la invitación a un cumpleaños de unos de tus amigos , te compras ropa y decides cambiar el look para verte en este año que comienza de lo mejor, cuida a una de tus mascotas va andar enfermito, Mensaje de tu Ángel es que te des permiso de disfrutar la vida y dar gracias por satisfacer tus necesidades terrenales que siempre tu signo le tener una conecion espiritual muy fuerte asi que pide que se te dara.

Virgo

Viernes de estar con algo de problemas con tus compañeros de trabajo por culpa de malos entendidos trata de no darle tanta importancia a esas situaciones por recuerda que tu signo siempre es presa de envidias así a darle valor a las situaciones positivas de tu vida que siempre que brillas los demás se opacan asi que tu sigue para adelante que va ser un gran año , te llega un dinero extra por la venta de una propiedad, te busca tus familiares para invitarte a una fiesta este sábado, cuídate de problemas de dolor de cabeza y de tensión nerviosa recuerda que es tu punto débil , en el amor estarás de lo mejor con tu pareja hablaran de formalizar y a los virgo que están solteros les va llegar una pareja del signo de aries o tauro que será muy compatible contigo , tus números de la suerte son 08,20 tu color es el verde. Mensaje de tu Ángel es que cambies la preocupación por la FE que tú y tus seres queridos están protegidos por un ser espiritual muy fuerte y que nadie podrá hacerte daño que eso lo repitas todos los días y veraz como te sentirás mejor.

Libra

Fin de semana de empezar una rutina de ejercicio y verte de lo mejor recuerda que como te ven te tratan asi que a ponerse en forma, no tengas prisa que todo se da a su tiempo recuerda que todo lo que tu desees se te dará solo aprende a que los tiempos de Dios sean perfectos , viernes de salir con tus amigos a cenar , cuídate de problemas de pulmones y infecciones recuerda que es tu punto débil, tus números de la suerte son 11,29 tu color es el amarrillo trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, cuídate de problemas con tus compañeros de trabajo trata de platicar asuntos personales con ellos, arreglas tu casa y decides cómprale muebles a tu recamara sobre todo un colchón para que duermas de lo mejor, ya no luches contra ese amor recuerda que lo más importante es encontrar una pareja y ser feliz. Mensaje de tu Ángel es que aprendas a liberarte de las preocupaciones y darle importancia a tus logros que tu sonrisa conquistara el mundo asi que a sonreír mas seguido.

Escorpión

Fin de semana de estar con muy buenas noticias alrededor de ti recuerda que siempre se te va dar lo que quieras por la energía tan fuerte que tiene tu signo así aprovecha esa buena racha y mas porque tu signo este año va estar bendecido con mas abundancia y hacer un patrimonio en tu vida solo trata de no platicar mucho tus planes de vida, te busca un amor del pasado para volver recuerda que si ya te hizo una vez te va volver hacer, te invitan a un concierto de música, cuídate de problemas del estomago que es tu punto débil , arreglas asuntos de pasaporte y visa americana ,a los escorpiones que están solteros será un fin de semana lleno de muchos amores apasionados , arreglas tu matrícula para entrar a la escuela y tomar un curso los fines de semana , tus números de la suerte son 13,40 tu color es el rosa mexicano , Mensaje de tu Ángel es que eleves tu energía y frecuencia al nivel más alto y te repitas a ti mismo que eres un Triunfador. Los astros tienen un mensaje para ti. Foto: Pixabay

Sagitario

Fin de semana de aprender a quererte mas a ti mismo es decir poner el yo primero y satisfacer tus necesidades de vivir bien que este año va ser de realización en lo laboral solo trata de alejarte de personas toxicas, no intervengas en problemas que no son tuyos y no te cargues energías negativas recuerda que es mejor estar al margen de las situaciones ajenas y más si son del trabajo, te invitan salir a una fiesta en este viernes , te compras ropa y cambias tu celular por uno más equipado, recibes la invitación de salir de viaje en marzo con tus amigos , va ser un fin de semana de lo más divertido y sociable, en el amor seguirás un tiempo sin pareja y estar conociendo personas interesantes , tus números de la suerte son 10,33 tu color es el naranja , trata de cuidarte de problemas de infecciones de garganta y toma más vitaminas para que no te enfermes tan seguido , Mensaje de tu Ángel es que disfrutes la abundancia divina que eres merecedor de todo lo que te rodea y siempre tendrás lo que necesites para ser feliz solo aprende a pedirlo con FE.

Capricornio

Días de estar muy contento porque te llenas de regalos y muchas muestras de cariño recuerda que siempre que cumpleaños te rodea la abundancia y muchas muestras de amor asi que tu festéjate y diviértete mucho, recuerda que tu signo es muy sensible a los cambios de alimentación así que trata de llevar una dieta más saludable y empezar ya una rutina de ejercicio para que te veas de lo mejor que este año tu signo va ser el mas conquistador del zodiaco, te llega un dinero extra para hacer los pagos de tarjeta de crédito , ya no pienses de más y trata de ser feliz con tu pareja recuerda que a veces tu signo busca mucho problemas donde no los hay , te invitan a un juego de futbol los domingos, sabrás de una enfermedad familiar pero todo sale muy bien , tus números de la suerte son 13,30 tu color es el rojo y trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte , Mensaje de tu Ángel es que hagas un lista de proyectos para este año y lo lleves acabo y que inviertas tu tiempo más en ti dándote gusto en lo que disfrutas mas

Acuario

Fin de semana estar con muchas energías positivas para lograr tus metas solo recuerda que debes concéntrate mas en tus deseos y ser mas constante que los problemas son experiencias de vida y al final lograras lo que tanto deseas, Viernes de estar con pagos atrasados de tu casa o tarjeta de crédito debes de aprender a llevar un orden de gastos y pagos y así poder sanar tu economía , te busca un amor del pasado para volver trata de arreglar esa situación para que no se te complique con tu pareja actual , entras a un curso de idiomas los sábados para aprender más, recuerda que tu signo es el más coqueto del zodiaco y eso lo hace siempre estar en constante romances nuevos, ten paciencia que todo llega a su momento sobre todo en situaciones de trabajo , tus números de la suerte son 14,29 tu color es el azul , te invitan a una fiesta este sábado y trata de controlar el consumo de alcohol y divertirte sanamente, Mensaje de tu Ángel es que el amor es omnipresente que te quiere decir que el amor está en todas partes y es cuestión de tomarlo y ser feliz.

Piscis

Viernes de estar arreglando asuntos de trabajo y de proyecto nuevos recuerda que este año seras el signo mas aplicado en cuestión laboral y logras tener esa estabilidad económica que tanto deseas solo trata de empeñarte en ser alguien en la vida, decides hacer unos cambios en tu casa y vivir de lo mejor , ya no le digas a tus amigos tus planes de vida recuerda que tu signo es muy perseguido por las envidias así trata de ser más discreto y solo confiar en tu familia , te invitan a un concierto el sábado y te vas con tu pareja a disfrutar de una buena cena, decides seguir con la dieta y con un régimen de ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor que lo mas importante de tu signo es sentirte de lo mejor , mandas arreglar tu carro de una llanta y hacer los pagos de tenencia y multas para estar en orden, tendrás un golpe de suerte con los números 17, 23 tu color es el amarrillo y trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu buena suerte y jugarlo este domingo que va ser tu día mágico. Mensaje de tu Ángel es que recuerdes que nunca es demasiado lo que tienes que tú eres merecedor de mas y de todo lo que está a tu alcance y que estés dispuesto a recibir los regalos de la vida como el amor, la salud y el Triunfo.

