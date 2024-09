¿Qué significa "demure", la palabra viral que todos usan en TikTok?

La llegada de TikTok nos cambió la vida, tanto que en ocasiones ni siquiera somos conscientes de la cantidad de tiempo que pasamos viendo videos, ¡pues parece una adicción! Pero más allá de la cantidad de horas que destinamos a estar en esta plataforma hay mucho del contenido que surge allí y que termina llegando a nuestra vida diaria; con ello no sólo nos referimos a un video viral, sino a las formas de hablar, las modas y tendencias, así como palabras nuevas que usan principalmente los jóvenes, es decir, pertenecientes a la Generación Z.

De allí hemos hecho parte de nuestro vocabulario palabras como "aesthetic" y "coquette" que corresponden a la moda, pero también hay miles de comentarios de jóvenes escribiendo en copretérito sin que muchos entiendan el origen de esto. Si bien es cierto que en ocasiones sólo hay que entenderlo, en lugar de buscarle una explicación, hay otros detalles virales que sí son más profundos y tienen un significado. El mejor ejemplo de ello es la palabra "demure" que es la más viral del momento, pero que casi nadie entiende.

Así que si ya te encontraste con contenido en el que usen esta palabra -que se ha hecho tan viral que famosas como Kim Kardashian o Jennifer López usan, eso sin mencionar a las marcas que también la han usado en sus campañas-, pero no logras entender a qué se refiere, aquí te lo contamos. Pues más allá de su traducción al español que sería "recatada", tiene un contexto un poco más profundo y detallado que le debemos a la influencer de Estados Unidos Jools Lebron.

Es uno de los trends más virales del momento. (Foto: Freepik)

¿Qué significa "demure", la palabra viral de TikTok?

La palabra "demure" viene del inglés y su traducción al español es "recatada", pero ahora que llegó a las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook o X, su significado implica otros varios aspectos. Por ejemplo, en estas plataformas algunas celebridades y marcas las han usado para expresar un comportamiento en específico que justo está relacionado a lo recatado.

"Very mindful, very demure", es la frase más viral de TikTok y que se le asocia a Jools Lebron.

Sobre lo anterior y considerando la frase completa que es la que más se está utilizando en redes sociales, es importante destacar que lo que se busca compartir con otros es que estamos creando una una imagen algo así como "muy consciente y muy recatada", es decir, la traducción textual a la frase anterior.

¿Qué tiene que ver Jools Lebron con la palabra "demure"?

El nombre de la influencer Jools Lebron está muy relacionado con la palabra "demure", pues en uno de sus videos de TikTok usó el "very mindful, very demure" y desde entonces se volvió viral. Ahora, la frase ha escalado no sólo los "get ready with me", sino también a otros tipos de contenidos, por ejemplo en la moda y en otros más relacionados al estilo de vida, como puede ser la decoración.

Sin embargo, esto no es lo único que hay que tomar en cuenta, pues en TikTok más allá de mostrar lo anterior, lo que lo ha hecho una tendencia es que se usa de forma irónica, es decir, haciendo que esto se haga notorio con mucho humor. Todo esto en conjunto ha mejorado la autenticidad de los creadores de contenido.

¿Qué es demure en Instagram?

La palabra "demure" tanto en Instagram no tiene un significado distinto al que ya se tiene en TikTok y la forma de usarla es exactamente la misma, pero en redes hay muchos videos de personas, principalmente de habla hispana, explicando qué hay detrás de esta tendencia que sólo pocos entienden.

Otra forma de entender este trend es aplicarlo a nuestras actividades diarias, incluyendo las más simples como comer; la idea es apostar por lograr una imagen recatada y consciente en todo momento, pero que también se puede mezclar con los modales y la elegancia, por supuesto, en tono de burla.