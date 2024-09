El k-drama de comedia romántica que te demostrará que hasta los corazones de piedra se enamoran disponible en Max

El fin de semana está más cerca que nunca y con un clima tan frío y lleno de lluvia lo primero que se nos antoja es ponernos la pijama y quedarnos en cama para disfrutar de un buen maratón; sin embargo, sabemos mejor que nadie que cuando abrimos nuestra app favorita pasamos una larga lista de títulos sin que ninguna nos resulte atractiva, ¡y así se nos pueden ir los minutos! Si tú eres de los míos, que necesitan una recomendación para poder sentarse a disfrutar de una película o una serie, hoy te traigo una propuesta que te encantará.

Se trata de un k-drama de comedia romántica en el que nos presentan un amor distinto al convencional y que te atrapará en seguida; la serie coreana sólo tiene una temporada, así que no tendrás que preocuparte por quedarte enganchado y llegar al lunes con una larga lista de temporadas por ver. Aunque sí debes de tener en cuenta que tiene 32 episodios, por lo que te recomendamos iniciar a verla desde el viernes por la tarde, cuando te liberes de tus actividades laborales o escolares, ¡y la termines este mismo fin de semana!

El K-drama que te recomendamos hoy es "Cuando un ángel se enamora", una historia tierna, llena de amor y romance, además de mucho ballet y un apuesto "oppa" que no sólo le dejará claro a la protagonista, sino a ti también, que incluso los corazones de piedra pueden ceder ante los encantos de la seducción y el amor verdadero. ¿Crees en los ángeles y la misión que tienen en nuestras vidas?, no importa la respuesta, con esta trama seguramente comenzarás a creer que las cosas no ocurren por casualidad. ¿Le das una oportunidad a esta serie de Max?

Si amas las comedias de romance tienes que darle una oportunidad. (Foto: YouTube @KOCOWA)

¿Dónde puedo ver "Cuando un ángel se enamora" en español?

La serie de Corea del Sur "Cuando un ángel se enamora" se encuentra disponible en streaming y además de MAX, donde puedes verla con una suscripción, este exitoso drama de comedia se puede ver e Netflix, Amazon Prime, Viki y en Kocowa, un servicio gratuito. Pero si quieres saber más sobre esta historia de una bailarina, aquí te dejamos la sinopsis para que le des una oportunidad, te aseguramos que no te arrepentirás.

Este k-drama tiene como protagonista a Lee Yeon Seo (Shin Hye Sun) quien es una bailarina de ballet clásico que pese a ser talentosa y hermosa, su carácter es de tener cuidado, pues es arrogante y cínica como ella sola; sin embargo, conforme la vamos conociendo, a ella y a su historia, rápido descubrimos que su actitud es una forma de defenderse y protegerse. Pues tras la muerte de sus padres se queda sola y como la heredera de una compañía cultural dedicado a la danza en ballet.

La fuerte suma de dinero que tiene la hace ser codiciada entre todos y es precisamente esto lo que la ha llevado a ser desconfiada y sacar un lado arrogante para protegerse. No queremos darte spoilers, pues todo lo anterior pasa en los primeros minutos de la serie, aunque el clímax y desenlace son todavía más sorprendentes cuando la vida la "castiga" arrebatándole lo que más ama, bailar.

Es entonces cuando Lee Yeon Seo conoce a Kim Dan (Go Woo Rim), quien es nada más y nada menos que un ángel cuya personalidad poco embona con la de la protagonista; él en cambio es un chico problemático que ahora no puede volver al cielo y para que estas puertas se le abran de nuevo tendrá que hacer que el corazón de piedra de la bailarina se ablande. ¿Pero qué pasa en ese proceso?

¿Cuántos capítulos tiene "Cuando un ángel se enamora"?

"Cuando un ángel se enamora" es una serie del director Lee Jung-Sub que fue estrenada el 2019; cuenta con una sola temporada de 32 capítulos, cada uno de 35 minutos, aproximadamente. Aunque una de las principales búsquedas es si la serie tendrá una segunda temporada, lo cierto es que hasta el momento no se ha hablado sobre la posibilidad de una segunda entrega.

Reparto de "Cuando un ángel se enamora"

Go Woo Rim como Kim Dan

Shin Hye Sun como Lee Yeon Seo; Yoon Chae Eun (adolescente) y Uhm Seo Hyun (niña)

Lee Dong Gun como Ji Kang Woo

Kim Boo Mi como Geum Ni Na

Sigue leyendo:

Disney copia a Netflix y comenzará a cobrar por compartir tu contraseña, ¿cuándo llegará este cambio?

La mejor comedia romántica para ver con tu pareja en una tarde lluviosa, está en Netflix