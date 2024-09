Los colores y números de la suerte para los signos que podrían ganar un premio de dinero del 19 al 22 de septiembre

El tarot es uno de los medios que más consultan las personas que desean saber con mayor precisión lo que los astros tienen preparado para cada signo del zodiaco en el amor, la salud y el dinero. Sobre todo en esto último y si es que pueden hacer algo para llenar se energía positiva que atraiga la fortuna y el éxito para cumplir sus propósitos, o bien, obtener los resultados que tanto desean en proyectos tanto de pareja como profesionales.

Esta semana algunos signos han experimentado grandes cambios que continuarán en los siguientes días, así lo revela Mhoni Vidente con sus predicciones en las que menciona el número de la suerte para cada persona en el zodiaco. Además, menciona los colores que les favorecerán del 19 al 22 de septiembre y que les ayudarán a obtener un resultado favorable en todo lo que se propongan sin importar el reto del que se trate.

El amor es otro de los temas que toman relevancia entre las personas, para ellos el tarot menciona si es que en los próximos días la fortuna estará de su lado y podrían encontrar a la persona ideal. Aunque, para aquellos que tienen pareja los astros les harán saber si es que se resolverá ese conflicto que los mantiene preocupados o si es que están preparados para dar el siguiente paso en su relación.

Números y colores de la suerte para cada signo, según el tarot

Aries. La carta del tarot del as de oros nos dice que no tomes decisiones precipitadas, que debes de darte un tiempo para saber qué rumbo elegir. Recuerda que tu signo lo dominado, lo acelerado, que debes de controlar también tus impulsos y evitar pleitos sin razón. Esta carta del as de oros nos indica que pronto vendrá una buena oferte de trabajo y el cambio va ser positivo, debes de aprender ahorrar para tu futuro y ser un poco mas administrado. En estos días tu signo va atravesar por una etapa de renacimiento en lo profesional, te va llegar una propuesta de un proyecto nuevo que te dar muchas satisfacciones, lo mas importante en estos días es el del diálogo, es decir, que si tienes dudas de tu pareja en cuestión de infidelidad es el momento de aclararlo y si ya no te sientes que tu relación amorosa pueda seguir en paz es mejor darse un tiempo para conocer personas mas afines a tu signo. Tu recomendación de este semana: trata de no opinar de nadie de tu trabajo, recuerda que es mejor ser discreto así te evitas problemas. Pagas tus colegiaturas y tarjeta de crédito. Un amor del signo de Capricornio o Libra volverá para quedarse, te haces una cirugía medica en la que todo saldrá de lo mejor. Te regalan una mascota, días de empezar esa rutina de ejercicio y buena alimentación que tu punto débil es el colesterol y la grasa.

Mejor día: jueves

Números mágicos son 20,26 y 29

Color: verde y rojo.

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Libra

Tauro. En la carta del tarot te salió la carta de la muerte que te dice que estás en el momento preciso de los cambios radicales en tu vida, que no te quedes estancado y que siempre busques el progreso profesional. También te recomienda que dejes las ataduras del pasado con amores que no fueron para ti que vivas tu presente y visualices un futuro mejor; te relacionada con todo lo económico y material así que es el momento de comprar un coche o casa. Recuperar tu salud que es lo mas importante en nuestra vida, a comer mejor y hacer ejercicio. Unas de las características del Tauro es siempre alcanzar el éxito y ser terco en lo que se propone que son los mejores negociantes y saben hacer dinero rápido. Es el momento de ver quién realmente sería tu mejor pareja para llevar una relación mas saludable recuerda que la pareja es para construir no para destruir así que no lo dudes, a buscar tu mejor compatibilidad en el amor. En estos días te llega la invitación de viaje por cuestiones de trabajo, no lo dudes tu abrir nuevas rutas de progreso, este día trata de prender una vela roja y pedir lo que tanto deseas y verás como será cumplido muy pronto. Arreglas asuntos de migración y problemas legales, no prestes dinero que te roban la buena suerte.

Mejor día: lunes

Números mágicos son 21, 23 y 24

Color: azul y verde

Signos compatibles: Escorpión, Cáncer y Virgo.

Géminis. En la carta del tarot te salió la estrella que sin duda te dice que es el momento de salir de tu zona de confort y atreverse a hacer los cambios necesarios para alcanzar la felicidad y el éxito, yo sé que no va ser fácil, pero el momento de intentarlo que tu futuro se ve prometedor en cuestiones de nuevos proyectos y la llegada de dinero. Te busca un amor del pasado, trata de ya no volver es mejor cerrar ese capítulo en tu vida y seguir avanzando, recuerda que siempre que te viene un cambio positivo te buscan personas tóxicas para robarte tu buena suerte así que trata de bloquear esas personas. Nunca dejes de estudiar y aprender nuevas formación académica, recuerda que tu signo siempre piensa por dos a la vez es decir es muy cambiante en sus decisiones y eso te hace a veces no saber cuál dirección tomar para llegar al éxito, por eso se te recomienda que en estos días salgas en las mañanas a caminar así vas a poder recibir toda la energía positiva para que puedas así resolver tus dudas y sobre todo para puedas canalizar lo negativo de estos días en algo positivo para tu vida. Te buscan de un trabajo nuevo para volver a laboral con ellos, pero con mejor puesto, recuerda que tu signo va tener unos días de muchas sorpresas agradables incluyendo sacarte un premio grande en la lotería; sales de viaje por cuestión de vacaciones familiares; celebras el cumpleaños de un familiar; te cambias el look y renuevas tu guardarropa, recuerda que tu signo domina la moda y ser muy sociable.

Mejor día: martes

Números mágicos son 04, 08 y 17

Color: amarillo y naranja

Signos compatibles: Leo, Libra y Acuario.

Cáncer. La carta del tarot te salió el as de bastos que nos dice que es el momento de tomar las riendas de tu vida y tomar decisiones que te hagan avanzar, recuerda que los miedos a los cambios son normales lo que no es normal es quedarse en un lugar que no quieres estar así que decídete ya a vivir mejor. Te llega un dinero extra por lotería con los números 01,11,38. Esta carta también te dice que en estos días te ofrecen un asenso en tu ambiente laboral que lo aceptes que te va ir de lo mejor, que la fuerza del Arcángel estará presente así que pide un deseo que será cumplido. Juntas en tu trabajo por cuestión de cambios en lo laboral y reajuste de personal. Decides volver estudiar una carrera universitaria y tomar un curso de idiomas. Ten cuidado con problemas del estómago que va ser tu punto débil en estos días. Recibes la invitación a una boda familiar. Lo que caracteriza a los Cáncer es su forma de ver la vida con mucho positivismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden. Te compras ropa para verte mas atractivo; recibes una invitación a un negocio familiar, acéptalo que te va ir de lo mejor; planeas un viaje para finales de año con la familia haz lo que te va ir muy bien y siempre tu signo es el pilar de los seres queridos.

Mejor día: jueves

Números mágicos son 01, 11 y 38

Color: naranja y blanco.

Signos compatibles: Escorpio, Sagitario y Piscis.

Leo. En la carta del tarot te salió el mago que nos dice que es el momento de tener un patrimonio, que esta carta es mágico, que lo que deseas y piensas se te va dar así que a poner en modo positivo tus pensamientos. También nos dice que no te desanimes tan rápido si vez que en el trabajo o negocio propio no se dan las cosas tu insiste que ya la buena suerte te va rodear. Arreglas asuntos legales a tu favor, terminas de estudiar y decides hacer la maestría o tesis. Cuidado con las mentiras de las personas que te rodean es mejor saber con quien te relacionas amorosamente para después no te lleves una decepción. Días de quitarte obstáculos y frenos de tu misma mente para alcanzar el éxito así que no lo dudes que es el momento de tomar acciones para llegar al triunfo. Ya no busques tanto el amor déjalo que llegue solo, recuerda que lo más importante que tengas un pareja es que te haga crecer en todos los sentidos y sentir felicidad. Te viene un golpe de suerte en cuestión de trabajo te dan un reconocimiento económico, cuídate de tu punto débil que es la columna así trata de ir con tu medico para un chequeo. Te busca familiares para invitarte a salir de viaje en Navidad ve preparándolo para que convivas más con tus seres queridos, mandas arreglar tu coche para venderlo, te regalan una mascota y decides sembrar árboles cerca de ti que el signo de Leo le hace mucho bien la naturaleza.

Números mágicos son: 07, 14 y 16.

Color: rojo y plateado.

Signos compatibles: Tauro, Aries y Sagitario.

Virgo. En el carta del tarot te salió la carta del loco que nos dice que es el momento de ser feliz y tener lo que necesitas para vivir mejor así que debemos poner nuestros pensamientos en modo positivo y buscar por todas las maneras de estar en la sintonía adecuada para avanzar. Esta carta, junto con tu cumpleaños, nos ayuda que tus energías se renueven de la mejor manera y no tengas miedo al que dirán que es tu momento de brillar tu mejor regalo: irte de vacaciones con tus seres queridos. Días de hacer raíces de abundancia, o sea, inversiones para tu futuro; tu buena actitud te va ayudar a tener ese éxito que tanto deseas, pero debes tomar en cuenta que debes de ser mas discreto con tus planes a tu futuro para no tengas energías negativas como obstáculos. Te llega un dinero extra por cuestión de una deuda del pasado trata de invertirlo en tu persona recuerda que como te ven te tratan así que a verse de lo mejor en estos días. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje por tu cumpleaños, decides tomar un curso de ventas y comercio recuerda que tu signo le encanta todo lo que sea negocios y las ventas. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, para los Virgo que tiene pareja van a ser unos días de conflicto y celos así trata de calmarte no hacer discusiones grandes.

Mejor día: martes

Números mágicos son 02, 13 y 15

Color: naranja y rojo.

Signos compatibles: Cáncer, Tauro y Capricornio.

Libra. En el horóscopo del tarot te salió la carta de la torre que nos dice que es el momento de seguir creciendo en nuestro proyectos personales, que no lo dudes que la buena suerte te va estar rodeando en todos los sentidos. También te recomienda que no tengas problemas con tus seres queridos, trata de no dar ningún consejo o discutir para que después no tengas sentimientos de culpa. Esta carta de la torre es muy poderosa y junto a tu signo te dice que es el momento de crecer en todo lo que tiene planeado, pero debes de ser cauteloso con quien te relacionas en cuestiones de negocios, recuerda que tu energía es muy fuerte y cada vez que piensas en positivo se realiza así que trata de seleccionar bien con quienes vas a hacer tus planes a futuro y que es el momento de girar y mover esas energías a tu favor que ya te toca estar arriba y lo que viviste en el pasado eso te ayuda a crecer más como persona, recuerda que no hay mal que por bien no venga. En el amor seguirás con tu pareja muy estable, trata de no auto medicarte ve con tu médico si te sientas mal de salud, ten cuidado con las deudas trata de siempre pagar a tiempo, preparas un viaje relámpago para hacer unos tramites personales.

Mejor día: miércoles

Números mágicos son 05, 19 y 27

Color: naranja y azul.

Signos compatibles: Virgo, Géminis y Acuario.

Escorpio. En el carta del tarot te salió la rueda de la fortuna que nos indica que tu signo tendrá unos días de reinventarse en todos los sentidos que deberás hacer un inventario de lo bueno y malo que haz pasado y sólo quedarte con las buenas experiencias que eso te va ayudar a crecer mas en tu vida. Esta carta nos dice que es le momento de mover energías y cambiarse casa para que vivas mas cómodamente. Es el momento de mirar hacia el futuro, recuerda que eres el mas astuto y inteligente del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones. Esta carta te dice también que tu intelecto supera a cualquiera que sólo tienes que ponerlo en practica y verás cómo te da resultado todo lo que realices. Esta semana tendrás un junta en lo laboral para darte un desempeño mejor en tu trabajo, te regalan unos boletos para ir a un concierto musical. Ten cuidado con problemas de gastritis recuerda que es tu punto débil; te busca un amor del pasado para volver o quedar en paz, trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa recuerda que ni para atrás ni para agarra impulso siempre para adelante. Arreglas asuntos de colegiaturas.

Mejor día: martes

Números mágicos son 10, 18 y 30

Color: blanco y rojo.

Signos compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer.

Sagitario. En la carta del tarot te salió del mundo que es el momento de mover las energías positivas a tu favor así que no lo dudes que te va llegar esa nueva oferta laboral que te va hacer crecer mas en lo profesional. Esta carta te recomienda que tengas toda tu papelería en orden para cuando vayas a necesitar, realizas unos cambios en tu personalidad, es decir, verte siempre de lo más arreglado y con un buen perfume porque como te vez te tratan. Juntas de revisión laboral con tus superiores. Sorpresa de embarazo en estos días. También te dice que no te sabotees tu mismo al éxito y la felicidad que lo tienes a la mano pero a veces tu mismo carácter te hace dejarlo y esta carta te da la virtud de estar bendecido en todo lo que realices. Van a ser unos días de mucho trabajo así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor, a los Sagitario que están casados traten de tener paciencia en su matrimonio para que no lleguen a la separación. Cuidado con lo que comes recuerda que tu tendencia es engordar por todo así que sigue una dieta saludable. Te invitan a un viaje que vas a divertir mucho, recibes un regalo que no esperabas que te va dar mucha alegría, trata de poner árboles cerca de tu vives para tener esa armonía con la naturaleza.

Mejor día: lunes

Números mágicos son 03, 06 y 12

Color: naranja y verde.

Signos compatibles: Aries, Leo y Virgo.

Capricornio. En el carta del tarot te salió el sol que nos dice que es el momento de crecer en lo profesional recuerda que hay que buscar nuevos rumbos y mejores oportunidades de trabajo, que esta carta del Sol te ayudará a crecer tu patrimonio. Ve preparando tus maletas que te viene un viaje con tus seres queridos así que no lo dudes y tu hazlo que eso te va ayudar a estar mejor en tu armonía. Te llega la propuesta de un negocio propio tómala que tendrás mas ingresos. Antes de enojarte respira profundo y toma calma para que después no tengas discusiones sin motivo, esta carta del tarot te dice que debes de aprovechar esa corriente de buena suerte que vas a estar pasando en estos días y que trates de enfrentar los problemas que se te presenten recuerda que en esta vida hay altas y bajas pero lo mas importante es saber cómo sobrellevar esas dificultades. Ten cuidado con problemas de espalada baja y columna recuerda que tu punto débil trata de seguir con tus ejercicio y buena alimentación. Terminas de estudiar y piensas en hacer una maestría. A los Capricornio que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible contigo recuerda que tu signo lo dominada mucho el sexo y eso parte importante de tu vida de pareja, trata de meditar que eso te va ayudar a conectar tu ser superior contigo y hacer que las buenas energías estén mas presentes. Te invitan a una boda de un amigo.

Mejor día: martes

Números mágicos son 09, 22 y 44

Color: amarillo y rojo.

Acuario. Te salió la carta del diablo, te da muy buenas recomendaciones porque es la carta del dinero fácil y rápido así que hacer esos cambios en tu trabajo o negocio que el dinero va fluir sin problemas, pero también esta carta del diablo te recomienda que te cuides de las energías negativas y envidias que esta muy cerca de ti que nunca te confíes de nadie que es el momento de protegerse con agua bendita y ponerse mucho perfume antes de salir de casa. Cambios en estos días de trabajo, arreglas asuntos de migración, recuerda a una persona que ya esta con Dios trata de dedicarle una oración y estar en paz. Recuerda que tu signo es un líder natural y mas por su carisma por eso debes de aprovechar esa virtud para ser grande en la vida, esta carta también te indica que debes de ahorrar para tu futuro. Te va llegar un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás cómo se te van abrir todas las puertas. Ten cuidado con problemas con tu pareja y trata de ya no se tan intenso en tu vida sentimental recuerda que todos necesitamos de nuestro espacio. Tendrás un dinero extra por cuestiones de venta de una propiedad familiar; te reglan una mascota; preparas ya tu fiesta para tu un familiar; sigue con la dieta recuerda que tu punto débil es la gordura. Ya no guardes rencores familiares son tiempos de renovarse en todo, trata de estudiar administración o comercio que eso te va ayudar mucho en tu futuro.

Mejor día: lunes

Números mágicos son 28, 36 y 43

Color: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Libra, Géminis y Aries.

Piscis. En el horóscopo del tarot te salió la carta del juicio que te indica que es el momento de madurar y ver que necesitas para ser feliz, o sea, son momentos de depuración de todo lo negativo que te rodeas y empezar avanzar en tu vida profesional que esta carta del juicio te va dar nuevas oportunidades de proyectos y trabajo. Esta carta te recomienda que tangas en orden toda tu papelería personal porque la vas ocupar en tus proyectos de viaje. Esta carta te indica que debes elevar más tu espíritu para que tu energía positiva crezca mas fuerte recuerda que tu signo es el consentido de Dios así trata de aprovechar eso y verás que llegaras a ser grande. Esta carta te indica que un buen trabajo vendrá a tu vida próximamente, tramites de tu maestría o sacar tu título, trata de no confiar mucho en tus compañeros de trabajo uno de ellos te quieren traicionar es mejor no hacer confianza con nadie. Mandas arreglar tu carro y pagas el seguro; te compras ropa para un evento muy importante laboral; te hacen una operación estética y todo te va salir muy bien, recuerda siempre ayudar a tus padres y tratar de darle todo el apoyo que necesite. Trata de vivir más en armonía por eso se te recomienda pintar tu casa de colores claros y comprar un espejo nuevo y ponerlo cerca de la entrada de la casa.

Mejor día: miércoles

Números mágicos son 41, 50 y 54

Color: verde y blanco.

Signos compatibles: Cáncer, Escorpión y Capricornio.

