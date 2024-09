Los arcángeles tienen un importante mensaje para Virgo que cambiará sus vidas este 18 de septiembre

Las personas bajo el signo de Virgo no están atravesando su mejor momento, algo que no es nada nuevo, pues desde hace semanas han detectado que su energía no está fluyendo como de costumbre y que de estar en su máximo ha pasado a un terrible bajón que resulta muy desmotivador. Es por ello que los arcángeles están tratando de contactar a los virginianos y así darles un importante mensaje con el que podrán transformar estos aspectos negativos y llevarlos a lo positivo, ¿te animas a escucharlos?

El importante mensaje que los arcángeles, entre ellos Uriel que es quien protege a Virgo, se incluyen consejos para este miércoles 18 de septiembre, pues este día es fundamental para su crecimiento; sin embargo, un detalle que las personas de este signo tienen que saber es que para conseguir esa transformación energética no sólo tienen que mejorar su descanso, sino pasar por un procesos de reflexión con el cual Dios les tenga una importante recompensa que viene desde lo económico, hasta lo mental y en el amor.

Así que este 18 de septiembre los virginianos pueden aprovechar la energía presente del día miércoles y usarla a su favor, ya que esta será la que les permita entrar a una reflexión profunda que termine por mejorar tu estado de ánimo y para finalizar que repercuta hasta en los pequeños detalles. Pero para ello también es muy importante que intentes no quedarte solo en este proceso, es decir, que tienes que abrir los ojos para ver a las personas que siempre han estado allí para ti.

¿Qué le depara a Virgo el 18 de septiembre?

El horóscopo de hoy para ti, Virgo, dicta que tienes que aprender a dejar el pasado atrás y comenzar a vivir el presente; así que sal a divertirte y trata de olvidar ese proyecto que salió mal, el error que cometiste, las heridas del corazón que tienes en este momento y concéntrate en tu bienestar físico y mental. Por otro lado, tienes que enfocar la energía que estás recuperando en mejorar otros aspectos de tu vida de los que aquí te contamos, pues te aseguramos que al comenzar a trabajar en ellos asegurarás el éxito.

Para sanar el corazón tienes que olvidarte de ese ex que no te deja ser feliz; al concentrar tu atención a tu soltería lograrás encontrar a esa pareja que tanto esperas y anhelas. Por otro lado, los que ya tienen pareja tienen que dejar de ignorarle, pues ella o él siempre ha estado allí como un pilar, si haces esto conseguirás que tu relación se fortalezca.

Mensajes de mis ángeles hoy: ¿qué tengo que saber?

En lo que respecta al mensaje de los ángeles y arcángeles para Virgo este 18 de septiembre, también está enfocado a concentrarte en tu energía y crecimiento, pero como ya te adelantábamos, es fundamental que no pases este proceso solo, sino que aceptes la ayuda de los otros. Escucha lo que las otras personas te aconsejan y también voltea a ver lo que están dispuestos a hacer por ti. A continuación te compartimos los mensajes que tienes que saber al iniciar tu día.

Mensaje del arcángel Uriel. Tu arcángel cuidador quiere que sepas este miércoles que todo estará bien, pues pese a que tu energía no está fluyendo de la mejor manera, él se encargará de brindarte ese equilibrio y abundancia que tanto necesitas en el amor, la salud y lo financiero. Por otro lado, en lo económico la abundancia se hará presente, pero es fundamental que uses tu sabiduría para encontrar el balance. Recuerda que si el arcángel Uriel te está haciendo pasar por estos momentos complicados es porque sabe que tienes la capacidad de aprender de esto y salir adelante.

¿Cuál es el arcángel de Virgo?

El arcángel Uriel es el mensajero de Dios que se encarga de proteger a las personas del signo de Virgo, sin embargo, él no exclusivo, ya que lo comparten los signos de Tierra, es decir, que a los virginianos se les suman Tauro y Capricornio. Durante las próximas horas puedes intentar acercarte a él para recibir su sabiduría y consejos, para ello puedes meditar y comunicarte con él, de esta manera también lograrás abrir tus caminos y tener esa claridad que tanto estás buscando.

Meditación con ángeles para abrir caminos

Si después de conocer el mensaje que tienen tus arcángeles para ti quieres ponerte manos a la obra para así mejorar tu energía, aquí te compartimos una meditación corta que puedes realizar en un momento que tengas libre del día. Así que concéntrate en conectar y pedir lo que necesitas en estos momentos de tu vida.

