VIDEO: papá recrea el auto de los picapiedras y cumple el sueño de su hija

La nostalgia por las caricaturas clásicas sigue viva en el corazón de muchos, y pocos programas han dejado una huella tan profunda como "Los Picapiedra", la cual debutó en la década de 1960, y se caracterizaba por ofrecer una mirada humorística a la vida en la prehistoria, donde una familia moderna convivía con dinosaurios y utilizaba tecnología rudimentaria hecha de piedra.

Entre sus elementos más icónicos se encontraba el peculiar automóvil de Pedro Picapiedra, un vehículo de piedra propulsado por los propios pies de sus ocupantes. Este particular automóvil se ha convertido en un símbolo de la serie y ha inspirado a generaciones de fanáticos a soñar con conducir un carro similar.

Sigue leyendo:

"No entiendo por qué no me llamaron para las olimpiadas": el trend que expone a los grandes atletas en formación

Alertan por aumento de procesos "milagro" de fertilidad en redes sociales

Recientemente, un video viral ha revivido este clásico de la cultura pop, y la historia detrás de este clip ha tocado el corazón de millones, en el video, una joven cuenta la conmovedora historia de cómo, cuando tenía 7 años, le pidió a su padre que le construyera un automóvil igual al de "Los Picapiedra". Aunque el padre aceptó el reto, el proyecto se pospuso durante dos décadas, hasta que finalmente, 20 años después, el sueño de la niña se hizo realidad.

Así el automóvil de Los Picapiedras, con motor y cuatro velocidades

La joven, cuyo nombre no se ha revelado en los medios, compartió su historia a través de un breve clip en redes sociales. En el video, explica que "Los Picapiedra" fue una de sus caricaturas favoritas durante su infancia, y que estaba fascinada con el singular automóvil de piedra que Pedro y Vilma utilizaban para desplazarse por Piedradura. Su pasión por la serie fue tal que un día le pidió a su padre que le construyera un carro igual al de la caricatura.

"Cuando tenía 7 años, le pedí a mi papá que me hiciera un carro como el de ‘Los Picapiedra’. Era mi caricatura favorita, y siempre soñé con tener uno igual. Cada año, mi papá decía que lo haría, pero siempre surgía algo más importante", relata la joven en el video.

Con el paso del tiempo, la vida siguió su curso y la promesa de construir el carro quedó en el olvido, o al menos eso parecía. No obstante, el padre no había renunciado a cumplir el sueño de su hija. Veinte años después de la solicitud inicial, decidió que era el momento de hacer realidad la fantasía de la infancia de su hija.

Así se ve el vehículo de los Picapiedras

Créditos: X/@Bobmacoy

En el video, se muestra cómo el padre se puso manos a la obra y comenzó la construcción del vehículo. Con atención a cada detalle, logró crear una réplica sorprendentemente fiel del automóvil de piedra de Pedro Picapiedra. Sin embargo, para adaptarlo a la realidad moderna, decidió agregarle un motor de gasolina, lo que permitió que el vehículo fuera funcional y no requería ser propulsado por los pies, como en la caricatura original.

LA