"No entiendo por qué no me llamaron para las olimpiadas": el trend que expone a los grandes atletas en formación

Lograr llegar a unos Juegos Olímpicos es el sueño de miles de deportistas en todo el mundo, esto significa ser el mejor de un país entero en atletismo, boxeo, canotaje, tiro con arco o cualquier otro deporte que se juegue en este espacio. No todos los atletas logran encontrar la disciplina para alcanzar la perfección.

Es por esto que miles de jóvenes atletas en el mundo han compartido a manera de comedia, lo que ocurre en sus entrenamientos y sus fallos más grandes en sus deportes, esto mediante un trend de la plataforma de Tik Tok al que llamaron: "No entiendo por qué no me llamaron para las olimpiadas."

Sigue leyendo:

Marcela Prieto abandona la carrera de ciclismo de ruta en París 2024

¿Cómo le fue a los mexicanos en París 2024 este domingo 4 de agosto?

En esta tendencia, los atletas mostraron momentos en los que se cayeron en gimnasia, corrieron más lento en atletismo, dejaron caer la pelota en volleyball, salpicaron litros de agua en clavados o se ahogaron al intentar nuevas formas en natación. Esto, no solo abre la oportunidad de reírse de uno mismo y sus errores, si no de reconocerlos para seguir creciendo como atletas.

Estos son los requisitos para que un deporte se compite en los juegos olímpicos

Para que un deporte sea incluido en los Juegos Olímpicos, debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Comité Olímpico Internacional (COI). Uno de los criterios clave es la amplia práctica del deporte: debe ser jugado por hombres en al menos 75 países y en cuatro continentes, y por mujeres en un mínimo de 40 países y tres continentes.

Créditos: Tik Tok/@adriantkd1122

Además, el deporte debe ser aceptado por el COI al menos siete años antes de la competición olímpica en la que se busca su inclusión. Este requisito garantiza que haya tiempo suficiente para organizar y preparar la competencia a nivel internacional. El deporte también debe estar respaldado por una federación internacional que garantice su regulación y promoción global. Finalmente, para que un deporte sea oficialmente parte del programa olímpico, debe ser aprobado por el COI al menos tres años antes del inicio de los Juegos.

Créditos: Tik Tok/@vania_hdzp

Hasta Tokio 2020, el COI mantenía un límite de 28 disciplinas fijas en cada edición de los Juegos Olímpicos. Si un nuevo deporte era incluido, debía sustituir a uno existente. Sin embargo, con el tiempo, estas reglas han evolucionado, permitiendo una mayor flexibilidad en la inclusión de nuevas disciplinas, como se vio en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde deportes como el surf y el skateboard hicieron su debut.

LA