Solo las mentes más inteligentes resuelven el acertijo: halla el búho en el bosque

Una de las mejores formas de pasar el tiempo es realizando diferentes evaluaciones que ponga en juego la capacidad cognitiva. Los acertijos visuales son una gran posibilidad de lograrlo, y por ello muchos internautas disfrutan de estos ejercicios. Deberás prestar mucha atención y poner a prueba tu agilidad mental y visual.

En este desafío visual te encontrarás con un interesante reto, ideal para mentes inteligentes. Este acertijo muestra una imagen de un bosque en el que predominan los árboles y los rayos de sol. En algún lugar de este parque natural se encuentra escondido un búho. Observa detenidamente y encuentra el ave nocturna camuflada entre los demás objetos del paisaje.

Observa la imagen y descubre el búho camuflada en ella. Fuente: brightside.me

Encuentra el búho escondido en el bosque

Mira detenidamente la imagen en la que están dibujados muchos árboles y la luz de sol que se filtra entre ellos. Sin embargo, el objetivo de este reto viral es encontrar el búho escondido en el bosque. Solo las mentes más inteligentes logran resolver este acertijo.

Felicitaciones si lograste encontrar el búho escondido en el bosque. Hubo muchos usuarios de redes sociales que intentaron resolver este acertijo y no lo lograron. Si no pudiste hacerlo, no te desanimes. La solución está en uno de los tantos árboles que conforman el lugar. El ave nocturna está camuflada en la parte superior del segundo árbol (izquierda a derecha).

Esta es la solución del acertijo. Fuente: brightside.me

Los acertijos visuales en internet ofrecen más que entretenimiento, también son una manera efectiva para quienes desean desconectarse mientras se mantienen activas las capacidades cognitivas. Estos ejercicios estimulan la inteligencia y la memoria, tanto en adultos como en niños. Además, ponen a prueba tu agilidad visual.