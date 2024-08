¿Daniel Habif es illuminati? El conferencista explica qué le pasó en su ojo y por qué estaba morado

En las últimas horas el nombre del conferencista y escritor mexicano Daniel Habif se hizo popular en redes sociales después de que decenas de usuarios comenzaron a especular que el creador de contenido era miembro de la orden secreta illuminati luego de que apareció en su perfil de Instagram con el ojo morado.

Internautas comenzaron a generar un alboroto en los comentarios del perfil de Instagram de Daniel, algunos le cuestionaban si en realidad pertenecía a una supuesta secta, pero otros también le pedían una explicación acerca de lo sucedido en su ojo y por qué lo estaba cubriendo. Ante la ola de comentarios Habif respondió a los cuestionamientos.

Seguir leyendo:

En FOTOS: así se vivió la ocultación de Saturno por la Luna, ¿cuándo volverá a ocurrir este fenómeno astronómico?

Cuáles son las 5 frases que usa una persona que tiene mentalidad pobre

El conferencista aprovechó la insistencia de usuarios en su último video publicado en Instagram y ahí escribió lo que en realidad pasó con su ojo. Habif tomó el asunto con humor y contó que las teorías sobre lo ocurrido con su ojo le han causado gracia, pero la realidad fue que se cayó hace dos semanas mientras corría con zapatos en la lluvia.

"Los comentarios sobre mi ojo morado son lo mejor que me ha pasado en el mes. Queridos, me caí hace dos domingos corriendo con zapatos en la lluvia. Lo expliqué 20 veces y hasta subí fotos del golpe y en urgencias", dijo.

A su vez, negó que su esposa le hubiera pegado o que pertenezca a una élite o a los masones. También señaló que el moretón en su ojo no tiene nada que ver con su publicación sobre "hombría" y que no le pegó otro hombre. Finalizó al asegurar que solo le ocurrió un accidente por un descuido.

"La gente dice que me pegó mi esposa, que soy parte de una logia, que si élite o los masones, jajajaja que si el video de la hombría es porque me pegó otro hombre, jajajaja y ahora hasta me dio curiosidad de saber qué pedo con lo del club de los ojos morados (...) Relájense que lo único que me pasó, fue un accidente por descuido y listo".