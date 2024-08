El 91% se equivoca: encuentra el objeto que no se repite en la imagen en solo 7 segundos

Una vez más traemos hasta ti un acertijo visual con el que pretendemos poner a prueba tu mente. La idea de este tipo de retos es que logres dedicarle un momento en el día a hacer trabajar al cerebro en buscarle solución a algo que muchas veces parece muy fácil pero que puede tornarse complicado.

Acertijo visual. Fuente: Pixabay

El reto visual es una especie de prueba dedicada a la atención y la inteligencia humana. Existen diferentes tipos de estos y por lo general los encontramos en redes sociales o plataformas digitales dedicadas a la ejercitación cognitiva. Si aún no has sido parte de alguno de estos acertijos esta podría ser tu primera vez.

Una imagen para analizar

La mayoría de las veces, los acertijos visuales presentan imágenes confusas en donde las palabras abundan y entre las que se esconde algo anormal. En otros casos, la mente debe lograr descubrir algunas similitudes o diferencias entre imágenes, o tal vez descubrir algo que por lo general pasa desapercibido para el común de las personas.

Acertijo visual. Fuente: Producción El Heraldo de México

En esta oportunidad, te presentamos un reto visual que consiste en encontrar el objeto que no se repite en la imagen. La idea es que puedas hallarlo en solo 7 segundos y así puedas demostrar cuán ágil es tu mente y qué tan inteligente eres, sobre todo teniendo en cuenta que el 91% de las personas que lo han intentado se han equivocado.

Resolución del acertijo visual. Fuente: Producción El Heraldo de México

Si has logrado cumplir con el objetivo de este acertijo visual en menos de 7 segundos mereces nuestras felicitaciones. Si no ha sido así, te mostramos la resolución y te invitamos a que sigas atento a los próximos retos que te presentaremos para que tu cerebro no pare de ejercitarse.

