Conoce el significado de dormir con las piernas cruzadas con tu pareja, según experta en lenguaje corporal

La posición en la que duerme una pareja no es al azar. Si bien las personas no reflexionan acerca de la manera en que duermen con quien tienen al lado, el lenguaje no verbal también está presente durante las horas de sueño. Vale mencionar que cada postura expresa una situación de la relación de ese momento.

Para una pareja uno de los momentos de más intimidad es el que comparten cuando se acuestan juntos, pero no estamos hablando de sexo, sino de dormir. La postura que elegimos para pasar la noche dice mucho más de lo que creemos del tipo de relación que tenemos. Toma nota del significado de algunas posturas como por ejemplo dormir con las piernas cruzadas con tu hombre o mujer.

Conoce lo que dice la psicología sobre dormir con la piernas cruzadas con tu pareja.

Fuente: Freepik

Significado de las posturas al dormir

Según la psicología, dormir con las piernas entrelazadas con tu pareja permite observar una combinación de pasión y diferencias que están por resolver entre la pareja, las cuales pueden deberse, simplemente, a un momento de estrés, a problemas laborales o la rutina y monotonía en la relación. Vale mencionar que los pies son la parte del cuerpo más inconsciente en cuanto a movimientos. En este caso, al mantenerlos cruzados, se puede entender que existe un gran amor entre la pareja y un importante grado de complicidad y compromiso.

Otra de los significados que trae dormir con las piernas cruzadas es que esa persona está necesitando calentar sus pies porque están fríos. En otro sentido; la psicología explicó que esa persona no puede conseguir más nada del otro: “Como no me abraza ni quiere tener sexo, al menos me abraza”. Es importante mencionar que cada pareja podrá encontrarle el significado correcto de acuerdo al momento que transitan.

El lenguaje no verbal también está presente durante las horas de sueño en una pareja.

Fuente: Pinterest

Diversos estudios científicos han revelado que dormir en pareja tiene numerosos beneficios para la relación y para su bienestar. Ya que permite estar de mejor humor, disfrutar de un buen descanso en compañía, fortalecer la conexión con la persona amada, reducir el estrés y, por supuesto, mejorar la intimidad. La postura en la que dormimos es tan importante que incluso los expertos en descanso la analizan a la hora de determinar cuál es el colchón más adecuado para cada pareja.