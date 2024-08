Mhoni Vidente: 3 signos que enfrentarán la peor fortuna del 12 al 16 agosto

La astróloga cubana Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana de agosto. Consulta todo lo que te deparan los astros y mira cuáles son los tres signos que tendrán una mala racha por sus pésimas decisiones que han tomado en los últimos días.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que sin duda va ser unos días de reinventarse y sacar lo mejor de ti en todos los sentidos es decir hacer grande tu vida profesional y cosechar éxitos, esta carta también te avisa que te cuides de malas energías y envidias que siempre te protejas que las personas que te rodean no son de fiar, tu mejor día es el martes, tus números mágicos 12 y 25, tu color es el naranja y azul, tus signos compatibles piscis, leo y capricornio, infinitas posibilidades de triunfara en estos días, firmas un contrato nuevo de trabajo, trata de seguir ahorrando para un futuro y de ya no platicar todo lo que quieres realizar para que no te llenes de envidias, tramitas tu visa americana y el pasaporte recuerda que es muy importante tener todo en orden para cuando lo vayas ocupar , eres muy bueno para empezar negocios nuevos y cuando ya lo tienes te aburre y decides hacer otra cosa distinta así trata ya de cambiar eso y ser más constante en tu vida laboral , te busca un amor del pasado para platicar y tratar de volver recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad ,en cuestiones médicas todo te saldrá súper así que te puedes hacer cualquier operación médica , y ya no lo pienses tanto regresa a los estudios y trata de terminar tu carrera universitaria, te buscan para invitarte a un evento muy importante en estos días , tu pareja te invita a salir de vacaciones para el mes de septiembre ve analizando esos días de estar enamorados , cuida bien tus tarjetas de crédito para que no te hagan un fraude, te regalan una mascota.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que te dice que es el momento de estar arriba y de llenarte de buenas energías y buscar nuevos rumbos de trabajo que se te darán sin ningún problema, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 09 y 15, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles virgo, escorpión y capricornio, trata de administrar mas tu tiempo y ordenar tu vida, recuerda que tu signo siempre va pasar por momentos difíciles en la vida pero tu capacidad de salir adelante hace que tu signo siempre este reinventándose por ser el más fuerte del zodiaco y en esta semana empiezas una nueva época para ti y decides por fin sacar de tu lado personas que no hacen ningún bien para ti , tendrás hacer unos pagos de última hora de una deuda del pasado , en el trabajo juntas y cambios inesperados de puestos pero tú vas a quedar de lo mejor , terminas de estudiar y decides seguir con la maestría en idiomas recuerda que tu signo siempre esta buscan de su progreso personal , tramitas tu seguro social y papelería de hacienda ,cuidado en cuestiones de salud sobre todo en ulceras y gastritis , en cuestiones de pareja seguirás estables recuerda que siempre tu relación está marcada por altibajos por tu carácter pero trata de no tomarlo muy en serio tus discusiones , a los tauro que están solteros les vendrán amores muy apasionados y fugaces , trata de dormir más y dejar un poco las redes sociales que recuerda que es mejor convivir en persona.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que significa éxito definitivo en que vayas a realizar que por fin se acabaron las demoras en cuestión de proyectos y la buena suerte te sonríe, te llega una invitación para trabajar en otro país trata de hacerlo que eso te va ayudar a crecer mas en lo profesional, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos con 03 y 10, tu color es el naranja y verde, tus signos compatibles sagitario, acuario y arie, días de cambios de trabajo y decides ya poner un negocio propio para empezar a progresar , no te hagas preso de los vicios o malas compañías recuerda que tu signo es el más débil en cuestiones de mente así trata de pedir asesoría psicológica para que puedas salir de esa situación ,tendrás un dinero que no esperabas por parte de una venta de una casa o coche , eres muy bueno para ayudar a los demás así trata de estudiar abogado o relaciones publicas y veras que en el futuro te va ir de lo mejor, a los géminis que están solteros tendrás un encuentro con un amor del signo de fuego que los hará sentirse muy enamorados recuerda que al géminis lo dominas mucho por medio del sexo así que van ser unos días muy apasionados , tramitas tu seguro de gastos médicos , te buscan para ofrecerte un negocio de comida o venta de ropa, celebras el cumpleaños de un familiar.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que te dice que es el tiempo de crecer en lo profesional y hacer un patrimonio para tu futuro asi que no lo dudes tendrás nuevas metas y logros en estos días y el dinero va fluir con facilidad asi hacer esos cambios de proyectos y trabajo que se avecinan nuevos éxitos, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 05 y 14, tu color es el amarrillo y verde, tus signos compatibles escorpión, piscis y tauro, sorpresas y buenas noticias a tu alrededor, en esta semana se va dar todas las oportunidades que venidas deseando o trata de hablar con sus directivos de la empresa y expresa tu sentir de tener un mejor cargo y salario que te lo van a dar , en cuestiones de tu pareja se te va hacer un poco complicada la relación por culpa de varios chismes y malos entendidos trata de no hacer tan dramático y solucionar todo en su momento, preparas un bautizo o celebras el cumpleaños de un familiar , tramitas un escrituras para vender una propiedad , decides volver estudiar y tomar un curso de diseño o idiomas recuerda que tú eres uno de los más creativos del zodiaco así trata de prepararte más, a los cáncer que están solteros les vendrá un amor que les hablara de formalidad del signo de aire así traten de ponerse un listo rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo y dejarlo allí hasta que se caiga , ya no trates de hacerte rico prestando dinero como agiotista o buscando negocios de fantasía recuerda que uno necesita esforzarse para lograr los objetivos en la vida, tramites de tu visa o residencia.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que te dice que es el momento de tomar riendas de tu vida y saber hacia donde te diriges es decir tener en claro tus ideal y metas que eso te va ayudar a ser mas constancia en la vida, tu mejor dia es el martes, tus números mágicos son 22 y 33, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles son aries, tauro y sagitario, va ser unos días de festejar tu cumpleaños que estarás reunidos con personas muy queridas, recuerda siempre asesorarte con alguien para cualquier trámite legal que vayas a hacer para después no tengas problemas con fraudes o malas compras, buscas irte de viaje y visitar a tu familia en estos días, resuelves un problema con tu pareja de celos y decides ya no ser tan intenso en tu relación de pareja recuerda que tu signo es muy coqueto y a la vez inseguro así trata ya no dramatizar tu vida amorosa y ser feliz, te llega un dinero que no esperabas por parte de un préstamo , camias tu look y te renuevas en todo para verte más joven , no te vayas hacer ninguna cirugía estética en esta semana mejor espérate hasta después de 21 de agosto que las energía de la salud van estar de tu lado , te regala una mascota que te va dar mucha alegría , arreglas tu casa y decides arreglar tu cocina , a los leo que están solteros tendrán unos días con encuentros con amorres del pasado y va ser muy apasionados pero nada formal solo pasajero , en tu trabajo sabrás de un amigo que se divorció y le estarás dando apoyo moral haces cambios de pasaporte y tramites de residencia si vives en el extranjero

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te dice que es el momento de tomar decisiones fuertes en tu vida amorosa que eso te esta quitando mucho tiempo y pensamientos positivos así que al mal paso darle prisa y veraz que todo se va solucionar a tu favor, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 04 y 21, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles escorpión ,capricornio y tauro, dias de buena suerte para tu signo te llega un dinero extra por comisiones o juegos de azar, en el trabajo tendrás algunos problemas con tu jefe y compañeros de trabajo por malos entendidos trata de no darle tanta importancia y tu seguir en tu asunto laboral recuerda que tu signo siempre es presa de las envidias o malas situaciones así trata de siempre cargar un limón verde en tu bolsa para protección , a los virgo que están casados tendrán un embarazo en puerta, te invitan a una boda familiar , cuidado con tus piernas o trata de pisar bien para no caerte , compras un colchón y decides cambiar la recamara de tu casa que eso te ayuda mucho a renovar energías, te invitan a salir de viaje en estos días tu di que sí que ya necesitas un tiempo para ti ,a los virgo que están solteros tendrá la oportunidad de volverse enamorar con alguien del signo de agua que va ser muy compatible contigo, preparas un negocio familiar que te va dejar mas ingresos.

Libra

En tu carta del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice que es el momento de crecer mas en profesional que decidas ya hacer cambios positivos en tu vida laboral para tener mas ingresos, esta carta te dice que no te preocupes el que dirán que seas mas fuerte en tu carácter y tomes las opiniones de quien viene así serás mas decidido a ser feliz, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos 06 y 13, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles géminis, acuario y sagitario, días de encuentros con personas importantes de trabajo, arreglas asuntos problemas legales que saldas victorioso así ya no te estreses tanto toda en esta vida tiene solución , te llega una invitación para irte de viaje en el mes de septiembre, el libra a veces haces cosas buenas que parecen malas y más con tu pareja trata de ser más consiente en tu relación amorosa y así no causar ninguna duda , te invitan a una fiesta familiar , mandas arreglar tu automóvil o le toca la revisión anual ,te busca una ex pareja para aclarar situaciones pasadas así ya no darle tanta importancia a eso y ya darle vuelta a la página y empezar a conocer personas más compatibles contigo, si tienes mascotas en tu casa trata de cuidarlas porque les viene una enfermedad y es por las envidias que te tiene a ti recuerda que todas las brujerías o mal de ojo le cae primero a tus mascotas así trata de prender una vela roja y echar agua bendita en toda tu casa para cortar toda esa corriente negativa.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo que te dice que es el tiempo de no confiar tanto en las personas que te rodean que no todos son tan buenas personas como tu asi trata de mantenerte al margen de personas toxicas, esta carta te dice que el éxito en el trabajo lo tienes asegurado que tomes ese nuevo empleo que te están ofreciendo y la carta del diablo también te ayuda a sacarte la lotería con los números 08 y 16, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles acuario, piscis y cáncer, cuida tu salud que es lo mas importante que tenemos en la vida, tramites de pagar un crédito de casa o coche y ya ponerte en orden con tu economía, te busca un familiar para invitarte a una fiesta en estos días, eres muy bueno para ser líder o buscar ayudar a los demás así que te recomiendo todo lo que sea servicios políticas o leyes en cuestiones de tomar un curso universitario que eso te ayudar abrir mas las puertas del éxito , tramitas tu licencia de manejo o credencial de identificación ,te busca un ex compañero de trabajo para pedirte formar un negocio recuerda que estás en tu época de crecer más en lo profesional, en el amor estarás de lo mejor muy estable con tu pareja y ya hablara de formalizar la relación y hablaran de ya tener hijos.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre que te dice que es el preciso momento de ser alguien en la vida y ya formar tu patrimonio recuerda que tu signo siempre acumula riqueza y le gusta vivir de lo mejor así que no lo dudes en hacer esos cambios que deseas para tener mas abundancia, esta carta te dice que es el momento de tomar decisiones familiares o amorosas que eso te va ayudar mas en tu paz mental, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 17 y 31, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles es libra, aries y leo, días de abundancia sin limites ,tendrás algunos problemas en tu trabajo con tu jefe recuerda que tu signo es muy intenso siempre hace los problemas a un nivel muy fuerte pero trata de cambiar y no darle tan importancia resolver la situación laboral de la mejor manera, te buscan familiares de fuera para invitarte a una boda , recibes un dinero que te debían , tramites de pagos de carro, recuerda comer más saludable y ya decídete hacer más ejercicio , trata de tomar un cursos de idiomas que eso te va ayudar mucho en el futuro, tramitas tu licencia de manejo , recuerda que tu signo es muy carismático y se les da muy fácil todo lo relacionado con lo artístico así trata de estudiar como un extra esta profesión, no trates de comprar el amor ni la amistad recuerda que los sentimientos verdaderos son gratis , a los sagitarios que están en pareja tendrán propuesta de matrimonio o hablaran de irse a vivir juntos.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salio la carta del Juicio te dice que es el tiempo de ver mas por ti en cuestión de trabajo y proyectos recuerda que a veces es bueno desprenderse de la familia y formarse tu solo en la vida, esta carta también te dice que cualquier asunto legal saldrás victorioso y que estudies una carrera universitaria de leyes o política que eso te va hacer grande, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 27 y 3o, tu color es el verde y amarrillo, tus signos compatibles aries, tauro y virgo, una energia positiva llegara en estos días para poderte aliviar de cualquier enfermedad, recuerda que tu signo lo domina todo lo relacionado a los temas de relaciones con personas muy importantes que te van ayudar a crecer mas en el trabajo, tramites de sacar tu pasaporte y visa americana , ten cuidado con los chismes con personas de tu trabajo y protégete poniendo una veladora roja para cortar todo lo negativo, te llega un regalo sorpresa recuerda que todos los días son buenos para regalar, para los que están casados hablaran de algunos problemas relacionados a celos así traten de tener paciencia, pagas el seguro de tu carro o tu seguro medico, tramitas tus papelería del título de tu escuela, y te llega un bono por unas ventas y fondo de ahorro , siempre trata de irte con cautela con lo que firmas en contratos o créditos, te extraña un amor del pasado va querer volver trata de hablar y cerrar ese círculo, viene una gran sorpresa económica a tu vida, te compras ropa y zapatos para renovar tu aspecto, cambias tu celular de uno mas reciente y cambiar el sistema de pagos.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que te dice que no te detengas en tus metas por nada ni por nadie que es tu tiempo de crecer mas en lo profesional y saber que estas hecho para tener mas éxitos y abundancia ,esta carta del tarot te recomienda que vuelvas estudiar algo referente a ventas, administración de negocioso publicidad que eso te va servir en tu futuro, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 11 y 29, tu color es el azul y rojo, tus signos compatibles libra, sagitario y géminis, no platiques tanto tus planes porque tus amigos realmente no lo son trata de ser más discreto, recuerdas en estos días a un amor que se fue trata de prender una veladora blanca para que tu alma este más tranquilo y trata de quedar en paz con ese amor y ya no te quiere es mejor seguir conociendo personas más compatibles con tu signo, te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería, tramitas los pagos de tu tarjeta de crédito, recuerda amigo de Acuario que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos y negocios propios , mandas arreglar tu carro y le haces la revisión, a los acuario que están casados están planeado ser padres, ya estas preparando tus vacaciones para el mes de septiembre que va ser tu mejor mes del año, cuídate de dolores de espalda y cuello sigue con el ejercicio que eso te va ayudar a sentirte mejor, recuerda que tu signo le gusta mucho rogar a sus exparejas ya no lo hagas para que no abusen de ti , recibes un reconocimiento en tu trabajo y va ser en efectivo.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que sin duda te dice que estas en el momento de conocer otros países y culturas que no te detengas que esas experiencias te va llevar a estar mejor de actitud, esta carta te dice que vas estar haciendo negocios nuevos con personas del extranjero que va ser de publicidad o ventas, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 24 y 33, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles cáncer, escorpión y capricornio, recuerda que estás en tu mejor momento de hacer crecer tu patrimonio , ten cuidado con tus problemas de enojos y de mal carácter recuerda que a veces dices palabras que lastiman mucho así que trata de medirte y tener más prudencia, cuídate de dolores de cadera y rodilla es por tanta energía negativa de tú trabajo date baños de flores y eso te va ayudar a limpiarte, en el amor te sentirás de lo mejor recuerda que eres tu elemento es el agua y eso te hace muy sentimental y más porque eres un pescado y estos días te sentirás muy enamorado de tu pareja, tramites de pagos de tu seguro de gastos médicos, te pones a dieta y te metas a hacer ejercicio para verte mas jovial, te vas de viaje y compras los boletos de avión para el mes de noviembre, pon atención tus sueños que tu Ángel de la guardia te manda un mensaje para que te prevengas de algún peligro, te llega un dinero extra y va ser por juegos de azar a puesta a los equipos que tengan un animal feroz como mascota.