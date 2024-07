Conoce cuánto cuestan los boletos para la MUBI Fest 2024

MUBI es una plataforma especializada en películas de cine clásico, de autor e independiente. Vale mencionar que a finales de 2023 se realizó la primera edición de su festival en el país y recientemente confirmó que habrá otro en este mes. Las fechas serán desde el viernes 12 al domingo 14 de julio y en esta ocasión se realizará en la Cineteca Nacional, en la Ciudad de México.

MUBI fue fundada en 2007 por Efe Çakarel, un emprendedor turco. La idea surgió cuando Çakarel descubrió que no podía ver “In the Mood for Love” de Wong Kar-Wai en un café de Tokio debido a restricciones geográficas. Desde su lanzamiento, esta plataforma se ha diferenciado por su selección curada de películas, ofreciendo un catálogo que rota diariamente, con cada filme disponible durante 30 días.

Para los amantes del cine, desde el 12 al 14 de julio pueden disfrutar del Mubi Fest 2024. Fuente: Pinterest

Compra tus tickets para disfrutar de las mejores películas

El Mubi Fest 2024 se llevará a cabo desde el 12 al 14 de julio en la Cineteca Nacional, lugar en el que podrás disfrutar de una selección de películas curadas. Ya puedes adquirir tus entradas y el costo de entrada general para el espacio cultural es de 70 pesos, 50 pesos para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores. Vale mencionar que los martes y miércoles, el costo es de 50 pesos para cualquier función, pero no aplica para muestras, Foro y Talento Emergente.

Vale mencionar que la plataforma de streaming pide a los interesados el seguimiento de sus redes sociales para conocer las diferentes charlas, conferencias y actividades a la par de las proyecciones. Algunas de las películas seleccionadas para esta nueva edición de Mubi Fest 2024 son:

Drive My Car

Hecho en Inglaterra: Las películas de Powell y Pressburger

El Sacrificio (4k)

Dahomey

Priscilla

Ascenso y Caída

Gasoline Rainbow

Close

No Esperes Demasiado del Fin del Mundo

Ariel

Le Havre

La Chica de la Fábrica de Fósforos

Control

Sin Señas Particulares

La Región Salvaje

Battle Royale

París, Texas

Kokomo City

La Práctica

Mulholland Drive

Oldboy (4K)

La plataforma de cine de autor decidió distribuir el festival en 9 ciudades alrededor del mundo; Bogotá, Buenos Aires, Chicago, Estambul, Milán, Santiago, Sao Paulo, Manchester y Ciudad de México. Las dos últimas ediciones del Mubi Fest serán las primeras ciudades en recibir este evento.