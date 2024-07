Todos los celulares en los que no funcionará WhatsApp a partir del 1 de agosto de 2024

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, anunció que dejará de ser compatible con algunos modelos de teléfonos a partir del mes de agosto.

Esto se debe a una actualización que afectará a dispositivos con versiones de sistema operativo anteriores a iOS 12 y Android 4.1.

WHATSAPP: LA APLICACIÓN MÁS UTILIZADA

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, realizar llamadas de voz y video, y compartir archivos como fotos, videos y documentos. Desarrollada por Meta (anteriormente Facebook), WhatsApp está disponible para dispositivos móviles y también tiene versiones para escritorio.

Es conocida por su cifrado de extremo a extremo, lo que significa que los mensajes están protegidos y solo pueden ser leídos por el remitente y el receptor. WhatsApp se ha convertido en una de las plataformas de comunicación más populares del mundo debido a su facilidad de uso, su capacidad para funcionar en diferentes dispositivos y su disponibilidad gratuita.

NUEVA ACTUALIZACIÓN A PARTIR DE AGOSTO

A partir del 1 de agosto de 2024, WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares debido a una actualización que exige versiones más recientes del sistema operativo. Esta medida es necesaria para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo de la aplicación.

WhatsApp a menudo actualiza sus requisitos técnicos para aprovechar nuevas funcionalidades y mejoras en seguridad que no son compatibles con versiones más antiguas de sistemas operativos. Los dispositivos que no cumplan con estos requisitos, como aquellos con versiones de iOS anteriores a la 12 o Android anteriores a la 4.1, no podrán soportar las nuevas versiones de la aplicación. Esto significa que los usuarios con estos modelos de teléfonos tendrán que actualizar su dispositivo o cambiar a uno compatible para seguir usando WhatsApp.

CELULAR EN LOS QUE NO FUNCIONARÁ WHATSAPP

Samsung

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

Galaxy Xcover 2

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

Otros modelos afectados

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

