Joven denuncia que fue despedida por ir al funeral de su papá, dueños responden y los tunden en redes

Una joven se volvió viral en los últimos días se hizo viral después de que compartió un video en la red social Tik Tok en el que llora después de haber sido despedida de su empleo por haber asistido al funeral de su papá, esto ocasionó miles de comentarios en redes sociales de indignación y algunos que ponían en duda el testimonio de la joven.

Ante la situación de cientos de personas que atacaron al negocio Polish Nail Bar, de Hermosillo, Sonora, en el que enviaron comentarios negativos a las redes sociales del negocio y hacia los dueños y trabajadoras por lo que una de las representantes de la empresa salió a dar la cara.

Joven cuenta que la corrieron de su trabajo por ir al funeral de su papá y se viraliza: VIDEO

Alexia Karina Hernández, se identificó como dueña de la franquicia de Polish Nail Bar sucursal Morelos, y aseguró que por el video que compartió la excolaboradora ha estado recibiendo mensajes de mal gusto con insultos e incluso, amenazas de muerte.

De acuerdo con la dueña, la mujer acumulo 9 faltas en un mes

Créditos: Tik Tok/ @karinahdz

¿Qué dijo la dueña de Polish Nail Bar?

Alexia compartió que la excolaboradora, Gingerale, recuerda que ella comenzó a trabajar en noviembre de 2023, sin embargo, a los pocos días de iniciar, comparte que está embarazada y quiere practicarse una interrupción legal, por lo que se le otorga el permiso y regresa hasta diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, en enero, Gingerale, se desmaya en horario laboral mientras aplicaba unas uñas, por lo que, según el testimonio de la dueña, fue su mismo padre quien la llevó al hospital y se quedó con ella hasta que llegó un familiar que estuviera con ella para sobrellevar la situación, debido a este inconveniente médico, se le dieron otros tres días de descanso por recomendación médica.

Posteriormente en abril, Gingerale, no se presenta a trabajar dos días y no fue hasta el tercer día, el viernes 13 de abril, que la trabajadora comparte que su padre se encuentra grave de salud, por lo que no se presentará. Así que el siguiente lunes la joven da la noticia de que su padre falleció, por lo que se le otorga una semana más de descanso, acordando que retomaría sus actividades el siguiente lunes, 23 de abril.

“Llega el 23 de abril, le vuelvo a mandar un mensaje para saber si iba a llegar a trabajar y lo único que me dice es que llegaría a trabajar hasta la siguiente semana, por lo que acumularía nueve faltas injustificadas en un mes. Por lineamientos de la empresa se decidió no continuar con la relación laboral, pagando lo que dicta la ley por sus seis meses de servicio más una compensación adicional”

Así contesta Gingerale ante el video

Ante las contestaciones de Alexia, Gingerale volvió a subir una serie de cuatro videos para aclarar todos los puntos y asegurar que no ha mentido en ningún momento y que no faltó por placer ni por gusto, así como compartir su contexto. Los videos están disponibles en las redes sociales.

Gingerale ya se encuentra trabajando en su propio negocio de uñas

Créditos: Tik Tok/ @gingeralem

“No hubo conciliación a la primera, en la segunda ellos llegaron con una cantidad en la segunda, con una vil baba, al final me aumentaron como dos mil pesos, que sigue siendo una baba porque según ellos fue un despido justificado, pero en realidad, fue un despido inhumano”.

