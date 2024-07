Shein abre tienda física en Chihuahua, así puedes visitarla

La popular tienda de moda Shein abrió una Pop Up Store en Chihuahua, misma que puedes visitar hasta el 21 de julio, así que si no tienes plan de fin de semana puedes darte una vuelta, pues además puedes tener la oportunidad de conocer a la influencer Wendy Guevara.

La Pop Up Store de Shein en Chihuahua está localizada en el Fashion Mall Chihuahua, del 19 al 21 de Julio en un horario de 12:00 a 8 de la noche. Puedes visitarla durante estos días y conocer toda la variedad de productos que ofrecen en línea, pero ahora de manera física.

Aprovecha esta oportunidad para disfrutar. Foto: Instagram shein_mex

¿Qué hay en la tienda física de Shein?

Entre las cosas que podrás encontrar en la Pop Up Store de Shein en Chihuahua están maquillaje y tendencias del momento para que brilles en el verano. Además puedes ser parte del programa “The Next Cycle” al donar toda la ropa que ya no usas y llevarte a cambio una sorpresa, así que junta toda la ropa que ya no usas y llévala para que la puedas cambiar en esta experiencia.