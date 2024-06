Mujer se hace viral por la historia del día que descubrió la infidelidad de su novio con la vecina: "ojo de loca no se equivoca"

Las infidelidades son de lo, pero que hay en el mundo de las relaciones, ya que no solo lastiman la confianza de una persona, sino que generas a veces daño irreparable a una persona que considerabas y te consideraba todo lo que necesitabas en ese momento, por lo que ser infiel es una de las peores acciones del ser humano.

Justo uno de estos ejemplos se pudo ver en la conferencia de Jorge Lozano, pues en ella se confirmó una teoría de una chica que afirmó que su novio le fue infiel con su vecina, además de demostrarnos que todo lo malo se puede hacer con una sonrisa, por lo que su anécdota saco lo mejor de los asistentes.

Fue en Instagram que pudimos toda la historia completa de este suceso triste que destruyó una relación; sin embargo, la mujer que contó su anécdota se mostró de lo más feliz, pues, a pesar del mal momento si demostró que todo pasa por algo, pues su noviazgo de 6 años se acabó por la infidelidad de su entonces novio.

Fue que comenzó a contar que como regalo de graduación de la universidad, su papá le regaló un viaje a Acapulco con su entonces novio, y es que ahí fue donde se dio cuenta de que todo cambió, pues asegura que en ese entonces su vecina le marcó, lo que comenzó a ser algo raro para ella, por lo que las sospechas no dejaron de pasar por su cabeza.

"En camino a Acapulco le empieza a llamar su vecina y raramente él no le contesta, y yo le empiezo a preguntar. Ojo de loca no se equivoca, nos dormimos juntos, yo me despierto a las seis de la mañana y empiezo a revisar su celular", confesó la mujer