Horóscopos de fin de semana, predicciones de Mhoni Vidente del 7 al 9 de abril

Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos de fin de semana en salud, dinero y amor del 7 al 9 de junio. Mira el mensaje que te deparan los astros para estos días donde habrá mucho movimiento energético. Es tu oportunidad para renovar los planes que habías pospuesto y para darle salida a aquellos planes que aún no te atreves a seguir.

Escucha los horóscopos de Mhoni Vidente

Así será la suerte de los signos del zodiaco del 7 al 9 de junio

ARIES

Estás soltando algunas cargas extras de trabajo que te habías impuesto sin razón, recuerda siempre que pese a que muchas veces queramos ayudar a otros, también debemos dejarles hacer el trabajo, sino nunca aprenderán a valerse por sí mismos.

Si tienes hijos, es momento de darles una lección importante y pedirles que ayuden con las tareas del hogar, todos debemos hacer cosas en el lugar donde vivimos, será algo que les enseñará una importante lección para el futuro.

Comienza a hacer pequeños cambios en tu manera de vestir, estás dejando que los demás te vean como que esto no es un tema relevante para ti, pero debería serlo, porque necesitas verte bien para estar en el lugar que tanto deseas.

Un momento de sinceridad entre tú y tu pareja se dará el día de hoy, es probable que tengas que pedir disculpas por algo que hiciste hace algún tiempo, no tengas miedo de hacerlo.

TAURO

Estás perdiendo tu capacidad de espera, por lo que hoy te será un tanto difícil sobrevivir a la jornada que se te viene encima, no dejes que la desesperación te pase la cuenta, es bueno que comiences a cultivar la paciencia en tu vida, te llevará a buenos lugares y te dará la oportunidad de encontrar buenas cosas si comienzas a hacerlo.

Así como una madre espera pacientemente por el nacimiento de un hijo los nueves meses que esto suele tardar, lo mismo debes hacer con tus sueños y con el trabajo que estás realizando, los resultados no siempre serán inmediatos, pero siempre satisfactorios al final si has hecho todo para conseguir buenos resultados.

No es bueno que dejes de ver a la persona por la cual tienes un gran interés ahora último, es necesario que le des más urgencia a esto, no todo el mundo va a esperarte toda la vida hasta que estés listo para un compromiso.

GÉMINIS

Estas en un excelente momento para comenzar a ser alguien importante dentro de tu trabajo, es probable que el día de hoy te den un ascenso, lo que te permitirá ganar más dinero en el futuro.

No es momento para hacer una pregunta incómoda a la persona amada, es preferible que comiences a disfrutar más a su lado y no a hacer preguntas incorrectas que en nada aportan a la evolución de ustedes como pareja.

Si tienes las ganas de comenzar a hacer cambios en tu vida, entonces adelante, recuerda que esto siempre es bueno para determinar las coas correctas que estás haciendo y lo que estás haciendo de mal.

No es un buen día para las inversiones y para el dinero, no caigas en gastos excesivos, tienes que comenzar a elegir bien lo que quieres y lo que no.

CÁNCER

Es un buen momento para decirle a esa persona que tienes en mente lo que sientes, recuerda que nunca es bueno que nos guardemos lo que sintamos y que reprimamos nuestros deseos, si la persona te responde forma negativa, entonces es mejor alejarse y mirar hacia otro lado.

No es bueno comenzar a hacer reclamos sin una base real, podrías terminar de mala manera, sobre todo en tu trabajo, si tienes algo que decir, espera a tener las pruebas.

No es un momento para decidir hacer inversiones de riesgo que impliquen que hagas un trabajo extra y un esfuerzo más allá del que puedes realizar en este momento.

Recuerda que la vida no espera a quienes no se esfuerzan y en tu trabajo debes demostrar que puedes solucionar cualquier problema que venga.

Trata de ordenar tus prioridades el día de hoy, al igual que tu espacio laboral.

LEO

Un momento muy bueno sucederá para los solteros el día de hoy, es probable que conozcan a una persona muy importante el día de hoy que les dejará pensando durante bastante tiempo.

Tienes que estar mucho más pendiente de las cosas que debes hacer y no dejar de lado esto por ningún motivo, no puedes darte el lujo de perder tiempo.

No tienes que estar presente en todas las partes de la vida de las personas que tienes al lado, pero si debes darles el espacio para que te cuenten los que les sucede.

No dejes pasar la oportunidad de acompañar a alguien el día de hoy que está pasando por un muy mal momento del corazón, dale consejos basados en tu experiencia en el amor, has tenido bastantes momentos malos donde puedes escoger, cuéntale como superaste todo esto para estar bien como luces ahora.

VIRGO

Un amor del pasado podría enviarte un mensaje el día de hoy, pero tú ya estás con tu mente en otra parte, tu corazón también puede que esté latiendo por otra persona, contesta de forma agradable si es que se trata de una persona que no te hizo daño alguno, si la situación es al contrario, no le dejes entrar nuevamente a tu vida.

Una invitación al parque o a tomar un café con alguien que estás conociendo podría ser una buena forma de conocerse mucho mejor, no dejes pasar la oportunidad de hacer esto, podrían estrechar lazos importantes el día de hoy.

Dejas de lado los sentimientos de culpa que te estaban dando dolores de cabeza hace poco tiempo.

Todo esto gracias a que estás comenzando a pensar de manera más positiva y no tomando la responsabilidad por todas las cosas que pasan a tu alrededor.

LIBRA

El amor está renaciendo, si tienes una relación hace mucho tiempo y han tenido algunas dificultades, es probable que el día de hoy tengan un momento de pasión que les haga pasar sobre lo que ha pasado antes, la intimidad en pareja es muy importante y puede ayudarles a olvidar cualquier problema.

El espíritu rebelde que te caracteriza está comenzando a salir y quiere apoderarse de tu vida y de lo que necesitas hacer para lograr tus metas, es importante que sigas la voz de consciencia en esta materia y tomes las opciones que tu intuición te va indicando, será un periodo exitoso si lo haces.

Momento para volver un poco a las raíces de tu vida y descubrir que hay cosas que querías y que no estás logrando.

No te desanimes, porque es solo una advertencia, puedes siempre volver a tomar las opciones que dejaste de lado, no todo se pasa de largo para no volver jamás.

ESCORPIO

Un amigo muy cercano te dirá un consejo muy importante para ti, tienes que tomar esto y ponerlo en práctica.

Un momento muy bueno en tu relación de pareja, tendrán la oportunidad de estar juntos y poder hacer cosas que hace tiempo no podían hacer, prueben volver a salir, una cena romántica en la ciudad podría suceder hoy.

Comienza un nuevo camino para Escorpión, con mayores oportunidades para brillar en lo que mejor sabe hacer, necesitas volver a estudiar más, ya que este nuevo camino trae nuevos desafío, por lo que si pensabas en tomar un curso de perfeccionamiento o un doctorado en tu carrera, es un buen día para comenzar a investigar sobre este tema, tienes todo para triunfar, solo debes salir de tu zona segura.

Una persona muy importante para tu vida está necesitando tu apoyo, hazle un llamado el día de hoy, será algo muy bueno para ella.

SAGITARIO

No dejes que los sentimientos de otros te afecten tanto, tienes que tener tus escudos bien puestos a la hora de enfrentar lo que otros piensen de ti, claro está que si alguien te hace una crítica constructiva, es buena idea escucharle, pero solo si se trata de alguien que te conoce bien. Excelente jornada para los centauros.

Tendrás la oportunidad de compartir con muchas personas, sobre todo con gente nueva, lo que siempre es provechoso y puede traer grandes beneficios para tu vida.

Una persona que no conoces te hará un comentario el día de hoy, que te quedará en la mente, tienes que tener la sabiduría suficiente como para tomar lo que te ha dicho y convertirlo en algo positivo para ti, podría ser esa inspiración que estabas buscando para finalizar un proyecto que tiene tu mente atareada en ello.

CAPRICORNIO

El amor necesita ser observado y sentido, no dejes que se pase la oportunidad de conversar íntimamente con tu pareja el día de hoy. Día para ver realmente a quienes tienes al lado y quienes están realmente contigo.

El amor trae también algunas revelaciones, ya que es probable que hoy te enteres de algo que tu pareja hizo o estuvo a punto de hacer, algo que no les favorecerá en nada al futuro, pero que con amor y entendimiento podría pasar a ser una mera anécdota, si por el contrario eres tú quien debe revelar algo, hazlo sin falta.

Estás dejando de ver ciertas situaciones que están pasando en tu vida, lo que te ha llevado a no encontrarle solución a cosas que pueden estar pasándote la cuenta.

Debes correr el velo con el que has cubierto tus ojos, no puedes cerrarte a la realidad, ni tampoco a ver lo que en verdad sucede a tu alrededor.

ACUARIO

No dejes pasar este día de revelaciones sin mirar bien a las personas que te rodean, es probable que en el trabajo te enteres de algún rumor que te involucra, no por esto debes decidir cerrar las puertas a las relaciones personales en el lugar de trabajo, pero si debes estar con un mayor cuidado de contar lo que te pasa o lo que vives en tu hogar, habla con las personas correctas.

Si tienes hijos, debes tener ojo con lo que están haciendo y las costumbres que pueden estar adquiriendo de otras personas, no será algo bueno para ellos, ten una conversación seria el día de hoy.

Una nueva visión de tu relación de pareja podría ocurrir el día de hoy en base a un comentario que realizará la persona a tu lado, podrías experimentar la belleza de volver a enamorarte de esa persona como el primer día.

PISCIS

Un hombre muy importante quiere ofrecerte un trato de negocios, pero no les estás prestando atención a su oferta, pon atención a esto, podrías estar perdiendo una oportunidad muy buena.

Buen día para Piscis, estás comenzando a vivir un proceso de transformación importante que te tiene con una alegría inmensa, no dejes que esto sea solo algo momentáneo, no vuelvas a lo que estabas viviendo hace poco tiempo atrás, necesitas aprender de esto y comenzar a disfrutar de lo que tienes alrededor.

Los solteros tienen una jornada excelente, podría ser que conozcan a varias personas el día de hoy, dentro de las cuales habrá una que les provocará un sentimiento muy especial, prueba a ver dónde te lleva esta extraña conexión que sentiste con esta persona, podría ser algo muy bueno, es un excelente momento para amar, no lo desperdicies, podrías arrepentirte más adelante.