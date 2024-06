Horóscopo de julio para Piscis: esto es lo que los astros le deparan a tu signo los próximos 31 días

Piscis, sabemos que tu curiosidad es parte de tu esencia y ya estás ansioso por saber qué te espera en este mes. Estas son las predicciones del Horóscopo Negro para que conozcas qué te espera en los siguientes 31 días. Te adelantamos que será un mes tranquilo aunque al final con algunos enfrentamientos.

Sientes que los días se te han pasado volando, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos a la mitad de 2024 y no te habías dado cuenta porque han sido buenos meses para ti. Aunque este año ha tenido también su parte rara, ya que ha traído cambios no externos, sino internos con los que sigues trabajando y será así la siguiente mitad del año.

Foto: Pexels

Horóscopo mensual Piscis: julio de 2024

Lo que va de este año te ha servido para estar consiente de las personas que aportan a tu vida y de las que no Piscis, estás poniendo tu paz mental por encima de todo, no quieres que nada ni nadie interrumpa tu tranquilidad y por eso pones límites cuando se debe en el momento que se debe y este mes no será la excepción. Tu regente, Neptuno, empieza su retrogradación el día 2 de julio obligándote a seguir adelante con toda la fuerza que tienes.

Ya no postergues lo que tanto quieres este mes es idóneo para cumplir o poner en marcha los sueños, inquietudes o proyectos que has tenido en mente pero por unas cosas u otras, no eras capaz de sacarlos adelante, aprovecha esta fase para encaminarte por el camino correcto. No le tengas miedo al éxito porque eso es lo único que ocurrirá.

Foto: Pexels

Habrá enfrentamientos en este mes

Pero no todo será dulzura y lindos momentos, en julio vivirás enfrentamientos, especialmente con las personas que te rodean porque te alejarás unos días para estar contigo misma o con tu núcleo más cercano, esto puede causar cierta molestia a quienes frecuentas mucho, pues se sentirán abandonados, no te molestes en dar demasiadas explicaciones, solo hazles saber que tu también necesitas que te cuiden y te protejan.