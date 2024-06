Era de cáncer: 3 signos que enfrentarán una mala racha en julio

La era de cáncer llegó con mucha fuerza, durante el mes de junio afectará a tres signos del zodiaco. Pero ojo pues esto no quiere decir que les irá mal. La astróloga española Esperanza Gracia nos cuenta todo lo que viene. La Luna transita en el signo de Acuario y no debes dejar de perseguir tus proyectos ya que su energía te dará oportunidades para concretarlos.

Horóscopos de la era de cáncer

La Luna está menguando y vamos camino del Cuarto Menguante en Aries, el día 28. Su energía nos anima a liberarnos de lo innecesario y a cerrar ciclos con valentía y seguridad. Venus en Cáncer potencia el romanticismo en el amor.

Acuario

Atento y no des pasos en falso si tu intuición te alerta de que no vas en buena dirección. Te conviene pasar por alto todo aquello que sea motivo de disputas para disfrutar de tus relaciones en lugar de padecerlas. Hoy y mañana son tus días mágicos.

Sagitario

Tu actitud positiva y optimista va a hacer que siempre tengas alguna idea o salida original para que todo se ponga de tu parte cuando más lo necesites. Si alguien que quieres te ha decepcionado, la Luna en Cuarto Menguante te ayuda a apartarlo de tu vida.

Escorpio

Hay traiciones y envidias a tu alrededor, pero la Luna en Cuarto Menguante te ayuda a alejar de tu vida a esas personas tóxicas que desestabilizan. Te conviene estar a solas para reflexionar, sin complicar tu vida con compromisos de los que puedes prescindir.

Virgo

Con Marte bien aspectado, estás exultante y con mucho empuje para lograr tus sueños… No pierdas la confianza porque, aunque tus planes no se concreten a la primera, saldrán adelante. Tendrás mucha mano izquierda para manejar a la gente y no te negarán nada.

Tauro

Puede haber retrasos o imprevistos en algo que ya dabas casi por hecho, pero con Marte en tu signo no te vas a rendir y seguirás insistiendo hasta que consigas lo que quieres. El día 30 la #Luna en tu signo te regala un día mágico y algo que deseas puede suceder.

Cáncer

Muchas felicidades. Con el #Sol y los planetas Mercurio y Venus en tu signo estas protegido por el Cosmos y no va a haber quién te pare. Días de mucha actividad y esfuerzos que darán resultados inmediatos. Puedes comenzar algo nuevo que te hará feliz.

Libra

Buen momento para pensar en proyectos nuevos, ya que tendrás buenas ideas y suerte para alcanzar el éxito. Confía en los tuyos porque están dispuestos a apoyarte más de lo que imaginas. Te moverás entre un enorme deseo de seguridad y los cambios que te propone el destino.

Capricornio

La suerte te sonríe y tienes por delante días llenos de oportunidades. Estás en condiciones de lograr lo que deseas, así que céntrate en tus objetivos, sin distracciones, y ve a por ellos. Estarás más confiado y sintonizarás con facilidad con las personas que amas.

Leo

Llegan oportunidades nuevas a tu vida, pero para aprovecharlas tienes que olvidar esos episodios del pasado que te condicionan. Si sientes que te has equivocado, estás a tiempo de rectificar y recuperar la serenidad. Puedes recibir una agradable sorpresa económica.

Piscis

El día 29 Saturno en tu signo se pone retrógrado y puede enfrentarte a desafíos que, aunque te cuesten, se conviertan en lecciones importantes que te ayuden a crecer como persona. Es momento de aprender a decir no y proteger tu energía. El 26 y 27 son tus días mágicos.

Géminis

Con el benefactor planeta Júpiter en tu signo las cosas pueden irte muy bien. Te mostrarás muy práctico y con una gran visión de futuro, y sabrás administrar todo tu potencial. Si esperabas que el amor llegara a tu vida, puede que por fin el momento haya llegado.

Aries

Algún malentendido o situación confusa te puede perjudicar, pero el Cuarto Menguante en tu signo, el día 28, te va a ofrecer la oportunidad de dejar las cosas claras y liberarte de lo que te hace sufrir. Expresa lo que sientes y no te lo guardes todo para ti.