Eurocopa: la icónica cinta para el cabello del futbolista Memphis Depay causa furor en Países Bajos

La Eurocopa 2024, oficialmente conocida como el Campeonato Europeo de la UEFA 2024, es la decimoséptima edición del torneo de selecciones nacionales de fútbol más importante de Europa. Se llevará a cabo en Alemania del 14 de junio al 14 de julio de 2024. Esta será la tercera vez que Alemania organiza este torneo, pero la primera desde la reunificación alemana.

Pero en los últimos días, el delantero neerlandés Memphis Depay ha captado la atención no solo por su desempeño en la Eurocopa de fútbol, sino también por un accesorio peculiar que ha llevado a los partidos: una cinta de pelo blanca con el número 10 impreso, su dorsal en la selección. Esta aparentemente simple pieza de indumentaria ha desatado un fenómeno de moda en su país natal.

Sigue leyendo:

Copa América 2024: Lionel Messi empata a Cristiano Ronaldo en un increíble récord

Edson Álvarez sería nuevo jugador del Manchester United

Según reportes de la prensa neerlandesa, la cinta de Depay ha sido recibida con entusiasmo entre los aficionados y ha agotado existencias en numerosas tiendas de Países Bajos. Desde su debut con la selección en los partidos preparatorios hasta el inicio de la Eurocopa, el jugador ha usado este accesorio, que ha sido comparado con el estilo de tenistas y jugadores de básquetbol.

Para Depay, la cinta no solo es una declaración de moda, sino también una herramienta práctica. En declaraciones recientes, explicó que le ayuda a retener el sudor durante los partidos, además de ser del agrado de su novia. "Es un nuevo 'look' que me va bien", comentó el jugador, refiriéndose a la popularidad creciente de su accesorio.

El impacto de la cinta ha trascendido el ámbito deportivo, llegando incluso a una cadena de comida rápida Créditos: AFP

Moda que trasciende

Sin embargo, esta moda no ha sido del todo bien recibida por todos en el equipo neerlandés. El seleccionador Ronald Koeman expresó su preocupación por cómo el enfoque mediático en la cinta de Depay ha eclipsado en parte el rendimiento del equipo en la Eurocopa.

El impacto de la cinta ha trascendido el ámbito deportivo, llegando incluso a una cadena de comida rápida local que ha decidido regalar cintas similares a sus clientes, generando titulares adicionales en los medios. Mientras tanto, la UEFA aún no se ha pronunciado sobre la legalidad de este accesorio bajo sus reglas, que prohíben otros tipos de adornos durante los partidos.

Este viernes, Países Bajos se enfrentará a Francia en un crucial partido por el liderato del grupo D de la Eurocopa, donde se espera que Depay continúe captando la atención tanto por sus habilidades en el campo como por su impactante accesorio de moda.

El fenómeno en torno a la cinta de pelo de Memphis Depay demuestra cómo un simple detalle puede convertirse en un símbolo cultural y mediático durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

dhfm