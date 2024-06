¿Qué es la tendencia de "no comprar" nada que se ha viralizado en redes sociales?

En varios países, muchos hombres y principalmente mujeres, de diversas edades y orígenes han adoptado una nueva filosofía de vida: el reto de no comprar. Esta tendencia consiste en evitar las compras de artículos no esenciales durante un periodo determinado, generalmente un año.

Lo que comenzó como un experimento en blogs sobre finanzas se ha transformado en un movimiento popular en redes sociales, donde miles comparten sus experiencias y logros.

La popularidad del reto de no comprar ha crecido, especialmente en plataformas como TikTok y Reddit, donde comunidades enteras se apoyan mutuamente para mantener el compromiso. Courtney Alev, defensora de las finanzas del consumidor en Credit Karma, señala que este movimiento responde a la necesidad de muchas personas de recuperar el control financiero tras los excesos cometidos durante la pandemia de Covid-19.

La clave del éxito en el reto de no comprar radica en identificar debilidades personales y establecer reglas claras y adaptables. Las redes sociales, aunque a menudo son un catalizador de compras impulsivas, también sirven como herramientas para rendir cuentas y encontrar apoyo.

El reto de no comprar es más que un simple ahorro económico; es una oportunidad para reevaluar prioridades, reducir el impacto ambiental y desarrollar hábitos de consumo más saludables. Aunque el camino puede ser difícil y está lleno de tentaciones, las personas que lo han intentado aseguran que las lecciones aprendidas valen la pena.

TikTok y Reddit son las principales redes sociales en donde se ha viralizado el reto Créditos: Pixabay

¿Cómo realizar el reto viral de no comprar?

Las reglas del reto de no comprar son sencillas y autoimpuestas: haga una lista de los artículos no esenciales en los que no gastará dinero durante un período determinado y apéguese a ella. Es más fácil decirlo que hacerlo.

Muchas personas inician este tipo de retos al comenzar el año y se comprometen a continuarlos durante los 12 meses. Pero cualquier momento puede ser el adecuado para quienes tratan de hacer frente a deudas de tarjetas de crédito, buscan eliminar lo innecesario en casa o dedicar menos tiempo a comprar. Algunos comienzan con un mes sin gastos.

¿Piensa en cosas de las que podría prescindir y con ello viviría mejor? Estas son algunas recomendaciones de expertos y personas que ya participan en el reto.

Identifique sus debilidades

Ya sea maquillaje, pedir comida para llevar o comprar baratijas innecesarias en la sección de un dólar de la cadena Target, conocer sus vulnerabilidades le ayudará a elaborar un plan realista para mantenerse encarrilado.

Antes de comenzar su año sin compras, Mia Westrap, estudiante de doctorado de Southampton, Inglaterra, analizó con detenimiento en qué había gastado su dinero durante los meses anteriores. Decidió que los alimentos y las bebidas innecesarios eran su debilidad.

Establezca sus propias reglas

Una de las partes divertidas de un reto sin compras es que no hay reglas establecidas. Cada uno elige qué incluye y qué queda fuera.

Escribir reglas que se ajusten a sus necesidades puede ayudarle a mantener el rumbo. Pero también está bien hacer ajustes en algunas de ellas a medida que avanza en su experiencia.

Se trata de encontrar debilidades y evitar las compras innecesarias Créditos: Pixabay

Tomarse una pausa

Las finanzas están muy relacionadas con las emociones, y a veces las emociones pueden hacerle sentir ganas de comprar algo que no necesita. Al final del mes, revisa la lista y decide si hay algo que aún valga la pena comprar.

Si realiza compras impulsivas, podría ser útil anotar las cosas que desea comprar y tomarse algo de tiempo para pensar más a fondo sobre la utilidad del artículo.

Eliminar suscripciones innecesarias

Entre promociones que aparecen repentinamente e influencers que se maravillan por productos nuevos, las redes sociales pueden ser un desencadenante para compras innecesarias.Si cree que el tiempo que pasa frente a las pantallas agudiza su hábito de gastar demasiado, Alev recomienda tomarse un descanso y dejar de seguir cuentas que le provoquen el impulso de sacar la tarjeta de crédito.

