Mujer viajó hasta otro país para conocer en persona a su novio cibernético, pero él la dejó porque no le gustó

No todas las historias de amor tienen un final feliz y eso le sucedió a una joven madre soltera de Venezuela que viajó a Ecuador para conocer en persona a su novio cibernético, quien la dejó porque al verla en persona no le gustó. Esta anécdota se hizo conocida en marzo de 2023 y ahora los usuarios de las redes sociales la recordaron, volviéndola popular de nuevo.

En su momento, la venezolana narró cómo aconteció su historia de amor que se dio en Facebook de manera respetuosa. “El muchacho y yo siempre hablábamos y todo. El muchacho me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo, que yo me iba a venir para acá (Ecuador) para vivir con él y con mi hija”, recordó la mujer en entrevista, quien puntualizó que aceptó vivir con su pareja, siempre y cuando él aceptara a su niña.

Mujer viaja de Venezuela a Ecuador para conocer a su novio y él la rechaza

Tras hacer el viaje desde Venezuela hasta Ecuador en compañía de su hija, la madre soltera estaba emocionada porque finalmente conocería a su novio cibernético. Sin embargo, el desenlace no fue el esperado, ya que él la rechazó por su aspecto físico.

“Él me recibió en la terminal y me dijo que… O sea, no le guste. Después de que él vio mis fotos y todas las cosas, cuando él me ve personal no le guste y me dijo que no era la persona que había visto en fotos”, contó la mujer, quien fue entrevistada, mientras estaba vendiendo dulces en la calle con su hija.

Tras viajar a Ecuador desde su natal Venezuela, una mujer tuvo un triste desenlace amoroso. Foto: captura de pantalla Twitter.

Recibe amenazas de su expareja

Para la mujer, todo se resume en que su novio cibernético “la botó” y se quedó en la calle debido a que esperaba llegar a la casa de él para establecerse. Esto generó que la venezolana recibiera todo tipo de comentarios, desde críticas hasta mensajes de apoyo.

Ahora que el video resurgió en redes sociales, algunas personas expusieron que “se me hace que el hombre vio fotos de la chica de hace como 10 años y pensó que llegaría alguien joven y soltera, sin hijos... Posteriormente, lo demás es totalmente lógico” y “por eso no hay que usar filtros”. Pero otras personas la apoyaron, indicando que se libró de una mala persona.

La historia de la mujer se hizo conocida en 2023 y ahora resurgió en redes sociales. Foto: captura de pantalla Twitter.

De acuerdo con El Tiempo, la venezolana incluso fue amenazada por su expareja, quien le pidió que ya no hablara del tema. Por lo mismo, la mujer le pidió a la persona que la grabó que borrara el video debido a que recibió amenazas, al grado de que le envió un audio para expresarle lo siguiente: “Usted vino, pero no le dije que iba a ser algo suyo. ¿Qué quería que hiciera si no me gustó?”. Actualmente el video ya no está disponible el TikTok, donde originalmente fue publicado.