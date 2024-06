La Güera de las Estrellas tiene para ti las mejores predicciones, escúchalas EN VIVO

La Güera de las Estrellas ya está en vivo con El Heraldo de México, te invitamos a que escuches todo lo que tiene que contarnos sobre los astros y lo que le espera a tu signo del Zodiaco. Este lunes 10 de junio no sólo nos compartirá el horóscopo del día y de la semana, sino que nos revelará el secreto definitivo para saber si tu casa está embrujada. ¡No te la pierdas!

Sigue las predicciones de La Güera de las Estrellas en vivo

Antes de que la astróloga nos revele rituales y los secretos con los que podrás descubrir si en tu hogar habitan seres que no son de este mundo, sacará cartas del tarot para responder a todas tus dudas, así como lectura del horóscopo. No olvides que en cada emisión lee las preguntas del público y no duda en dar los mejores consejos astrológicos.

Sigue leyendo:

Horóscopo del 10 al 16 de junio: descubre qué tienen preparados los astros para tu signo

Horóscopo de La Güera de las Estrellas