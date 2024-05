Quién es Declan Rice, el futbolista del Arsenal que alzó la voz para frenar las críticas contra su esposa por su peso

En el mundo del deporte hay polémicas por los partidos y los jugadores; sin embargo, ahora hubo numerosas críticas por un tema diferente: el aspecto físico de Lauren Fryer, quien es la esposa de Declan Rice, jugador del equipo de fútbol del Arsenal FC. La joven fue agredida en redes sociales y esto abrió una fuerte discusión en Internet que destaca que los estándares de belleza son irreales.

De acuerdo con medios internacionales, los usuarios de las redes sociales pusieron las miradas en la joven, quien tiene 25 años de edad y es originaria de Chessington, Reino Unido. Ante el boom de su pareja en el campo, ella igual empezó a ser conocida, así como su historia de amor que empezó en 2015, cuando eran adolescentes.

Declan Rice defendió a su esposa, Lauren Fryer, quien sufrió acoso en redes sociales por su aspecto físico. Foto: The Irish Sun.

Críticas contra la esposa del jugador Declan Rice

Declan Rice y Lauren Fryer siempre han presumido su amor, ya que incluso son padres, pero en redes sociales preferían mantener un perfil bajo para que su vida personal fuera privada. A pesar de esto, los comentarios negativos y el acoso cibernético empezaron a finales del año pasado y se intensificaron en abril pasado. Numerosas personas destacaban que no entendían cómo una mujer “gordita” podía ser la pareja de un jugador de fútbol.

Esto provocó que la mujer ocultara sus publicaciones en Instagram y luego pusiera su cuenta en modo “privado”. Por lo mismo, en Internet se inició una discusión acerca de cómo las personas esperan que las parejas de los deportistas tengan cierto físico, ya que, en este caso, un futbolista sólo puede estar con una mujer delgada. Esta fue la gota que derramó el vaso para el jugador del Arsenal FC, quien salió a la defensa de su esposa.

El joven causó revuelo en redes tras el mensaje que emitió para frenar el ataque contra su pareja. Foto: Instagram Declan Rice.

Quién es Declan Rice

Para frenar las críticas y demostrar el amor que tiene por Lauren Fryer, Declan Rice expresó lo siguiente: “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí. Los estándares de belleza hoy en día no son realistas y todo el mundo se ha vuelto loco por culpa de las redes sociales. No importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre”.

Esto generó que el nombre del jugador se volviera tendencia en redes sociales, además de que recibió elogios por no permitir que usuarios de las redes sociales le faltaran el respeto a su pareja. Aunque su carrera va en crecimiento, el deportista no es conocido globalmente y surge la duda de quién es.

Declan Rice es originario de Londres, Inglaterra, Reino Unido, donde nació el 14 de enero de 1999, así que tiene 25 años. Debido a que sus padres son irlandeses, tiene doble nacionalidad, así que es parte de la selección de Reino Unido e Irlanda. Desde pequeño mostró interés por el balompié y su sueño se hizo realidad a los 7 años porque se integró a las categorías inferiores del Chelsea. Continuó preparándose y a los 15 años se unió a la academia del West Ham, además de que firmó su primer contrato profesional con este equipo inglés, es decir, el West Ham United FC.

Su desempeño fue atractivo para el Arsenal FC, que lo fichó y le ofreció un contrato de larga duración. Su posición es centrocampista y se espera que sea parte del Mundial 2026, que se realizará entre Canadá, Estados Unidos y México.