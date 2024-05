Manolo Caro y Debi Mazar forjan estrecha amistad para filmar "Fiesta en la madriguera"

MANOLO CARO

El director de cine originario de Guadalajara, Jalisco, lleva una trayectoria de grandes éxitos con películas y series que se destacan por tocar temas actuales como La casa de las Flores, Elvira, La vida inmoral de la pareja ideal, Alguien tiene que morir, entre otras.

Y el pasado 1 de mayo estrenó un proyecto con el cual regresó a su natal México y ha sido uno de los mayores retos de su carrera, Fiesta en la madriguera.

“La idea nace comiendo con una amiga, Viviana Kuri, quien es la directora del Museo de Arte de Zapopan. Estábamos en Madrid y justo estaba hablando yo de la posibilidad de regresar a trabajar a México, pero lo quería hacer de la mano de una novela, algo importante en la literatura mexicana, y salió el nombre de Juan Pablo Villalobos. Saliendo de esa comida, recuerdo ir a casa, y pasé por una librería."

"La verdad es que la novela es muy, muy cortita. Me puse a leerla y a la hora ya la había terminado. Y me encontré con lágrimas en los ojos, como afectado. Y ahí dije, este es el proyecto con el que tengo que volver a México”, compartió Caro.

Y agregó que para él era importante regresar con algo que tuviera relevancia.

“También era un libro que se había querido adaptar muchas veces, pero que no había encontrado su lugar. Cuando llegó a mis manos y hablo con Juan Pablo Villalobos, lo primero que me dijo es, ‘creo que tú eres el director que lo va a hacer realidad’”.

Como parte de esta historia vemos a la actriz Debi Mazar, quien es gran amiga del director.

“Debi y yo nos conocemos hace ya muchos años, unos siete años. Nos conocimos en Madrid porque ella estaba haciendo una serie de la mano de un muy amigo mío. Y recuerdo habernos conocido en una fiesta, nos pusimos a platicar y se nos fue toda la noche. Después empezamos a salir al teatro, conciertos, e intentamos vernos cada que coincidimos en algún país."

"Y bueno, cuando leí el libro, justo el personaje que hace Debi Mazar era un hombre, y para mí era importante que fuera una mujer porque debía tener un punto afín con el niño, creía que en una mujer había algo más maternal que brindarle una seguridad. Tenía que ser estadounidense, cuando lo escribimos, lo primero que pensé es 'Debi podría hacer esta actuación especial'”, recordó.

Asimismo, nos confesó que de lo más satisfactorio de este proyecto ha sido reunirse con gente a la que quiere mucho.

“Estar de regreso en mi país, de regreso en la ciudad donde nací, que nunca había filmado en Guadalajara. Reunirme con Manuel García-Rulfo, que es uno de mis mejores amigos, Daniel Giménez Cacho, que no había trabajado con él. Un elenco maravilloso. También creo que me rodeé de un equipo muy capaz y donde yo estaba todo el tiempo absorbiendo y tomando decisiones desde un lugar de admiración. Y eso creo que se nota en la película”.

Sin duda, México está viviendo una evolución en la industria del entretenimiento y sobre esto el director nos compartió que le gusta ver todo lo nuevo que se está creando en nuestro país.

“Yo creo que México siempre ha sido un punto de lanza para el talento, para encontrar nuevas historias, para directores. Es un semillero. Yo como lo veo ahora, viviendo fuera, es este trampolín de talentos iberoamericanos, no solamente latinoamericanos, hay mucha gente también de España viniendo a México para intentar buscar una oportunidad. Yo creo que la gran ventaja es que somos un país muy único."

"Y la desventaja es que estamos al lado de Estados Unidos y que siempre el talento quiere emigrar a Hollywood porque es este sueño de hacerla en la meca del cine. Y me parece un poco absurdo porque ahora te encuentras con proyectos que tienen muchísimo más éxito y que están creados en España, en Francia, en otros lugares. Bueno, está mal que yo lo diga, pero la misma La casa de las flores, ¿cuánta gente no la veía a nivel global, sabes?”.

Ha sido una larga trayectoria para Manolo, pero su reto más grande es.

“Decirle a la gente que La casa de las flores fue un momento y que lo atesoramos muchísimo y que ahora estamos haciendo otras cosas, todo el equipo. Siempre tenemos esta sensación de que la gente siente que les debemos una temporada. Probablemente suceda en algún momento de la vida, pero ahorita el reto es enfrentarme a nuevas historias y también retarme a mí como director”.

Asimismo, nos dijo qué les aconsejaría a aquellos que quieren dedicarse a contar historias.

“No tener miedo a contar cosas que le afecten, cosas que le atañan. Eso me pasa con Fiesta en la madriguera, que se volvió muy personal, un viaje muy hacia adentro, hacia mi persona en Guadalajara, siendo niño, creciendo en esa atmósfera que era violenta en los 90”.

Y añadió que cree que es momento de cambiar los puntos de vista de lo que vemos en pantalla.

“Se han hecho muchas historias heteronormativas, bajo el punto de vista de un hombre siempre, yo he intentado desde mi trinchera cambiarlo, intentar darles el peso a las mujeres o a personajes que están rezagados en una minoría".

HA DICHO

“Estoy tranquilo. Estoy contento. Encontrarme más sereno. Me encuentro en paz con el director en el que me he convertido”.

LA HISTORIA

Otro punto de vista

Fiesta en la madriguera busca cambiar la perspectiva del narcotráfico, al no hacer una apología de este.

A través de la infancia

Se hace una crítica desde los ojos de un niño, "de una generación que se queda huérfana, que si se quedan en esa atmósfera es muy probable que sus padres mueran, consuman (drogas), que vivan en la violencia y se hagan parte".

Su próximo sueño

"Regresar a la comedia".

DEBI MAZAR

La actriz estadounidense, tiene una larga trayectoria en la pantalla con películas y series como Younger, Beethoven, Cocina Toscana, El informante, entre otras, y hoy se encuentra en la película del director mexicano.

Debi nos contó cómo fue que se conocieron y empezó una amistad entre Caro y ella.

“Conocí a Manolo Caro en Madrid, estaba grabando una serie con Paco León, y una noche fuimos a la casa de María León, su hermana, invitó a un grupo de personas y resultó que Manolo estaba ahí. Tenía una hermosa terraza, estábamos comiendo comida vasca y vino tinto, fue una noche increíble, y este hombre atractivo entró con pelo negro, lentes, en un traje muy chic, y me quedé de ‘¿quién es?’, y me dijeron ‘ese es Manolo, es mexicano y es director’. Empezamos a platicar e inmediatamente nos conectamos, empezamos a hablar sobre la vida y los proyectos que nos atraían. Desde ahí seguimos siendo amigos”, recordó la actriz.

Mazar nos contó que Manolo la buscó para que fuera parte de Fiesta en la madriguera.

“'Pienso que eres perfecta para este papel, es una pequeña parte, pero tienes cierta energía para este rol’. Es un conducto entre el cártel de EU y México, y yo dije ‘sí, me encanta ese género’. Y amo a Manolo y a México, se me dio la oportunidad de venir y filmar en Guadalajara”.

Su personaje, Paola, es una mujer fuerte que es parte de este mundo de los carteles, y lo que más le atrajo a Debi del guion fue la manera tan diferente de contar la historia de un cartel, a través de los ojos de un niño.

“Amé la relación que el niño tiene con su papá. El papá es un asesino, traficante de droga, es intenso, pero también es este maravilloso padre. Manolo incorporó música, cultura, naturaleza y la mente de un niño quien es muy inteligente. Me gustó la idea de que mi personaje puede tratar con el niño al final y llevarlo a un lugar seguro”, compartió.

Asimismo, a pesar de su amistad con Caro, trabajar juntos fue distinto.

“Me dio libertad para hacer este personaje. Tener la oportunidad de trabajar con Manolo, en México, en español, mi personaje habla inglés, pero estar rodeada de hispanohablantes. Había cierto nivel de libertad y comodidad que me permitió improvisar un poco, pero mi parte favorita de trabajar con Manolo fue estar rodeada de los grandes actores que eligió, que él me dirigiera y luego tuvimos una directora de fotografía fantástica que es una mujer y tenía un gran ojo."

"También trabajar alrededor de tigres, leopardos y cebras, y tuvimos una maravillosa tormenta mágica en medio de la noche con relámpagos y truenos y los leones con los tigres rugiendo, ya sabes, fue muy dramático. Manolo es muy específico en lo que quiere hacer”.

Mazar nos compartió que nunca había tenido la oportunidad de hacer algo aquí, sin embargo, le encantan las telenovelas.

“Amo el drama. He visto telenovelas desde 1970, me encanta el género, pero nunca he tenido interacción con México, nadie dijo ‘vamos a traer a Debi a hacer una telenovela’, pero también pienso tendría que hablar español fluido, lo que no, pero eventualmente”, aseguró.

Y además añadió lo mucho que le gusta nuestro país,

“Vengo por la gente, por la comida, la hermosa arquitectura, el peso de su historia con los aztecas y los mayas. Amo el arte, uno de los mejores museos en los que he estado en mi vida es el Museo de Antropología, alucinante. Cuando vengo, soy como una esponja, todo lo que quiero hacer es absorber la cultura, ir a todos lados, y realmente quiero uno de esos perros sin pelo, Xoloitzcuintle, son tan hermosos y hay tantas esculturas y cerámicas de ellos, tengo que ver cómo llevarme una a casa, porque ahorita no me puedo llevar uno real, tengo tres perros grandes, mi esposo me mataría si llego con otro”.

La actriz originaria de Nueva York, también nos contó cómo ha evolucionado en estos años de carrera.

“Me mudé a Los Ángeles por mi carrera, pero en un punto decidí que quería tener hijos, tuve dos hijas y decidí que no quería criarlas ahí, así que me mudé con mi familia de regreso a Nueva York en 2010. Tuve la oportunidad de mudarme a Italia y pensé, ¿qué podría ser para mi carrera? Ya había hecho LA, Nueva York siempre estará ahí, pero quería la oportunidad de trabajar en Europa, porque siento que aprecian a la mujer de cierta edad y permiten que evoluciones."

"Así que estoy trabajando en España, en castellano, lo he aprendido para mis papeles y me he vuelto muy buena en él, he trabajado en Londres, París, en dos semanas voy a Roma y a Sardina. No ganas mucho dinero, pero es genial trabajar en estos diferentes proyectos que no son como los típicos estadounidenses, como las cosas que esperas, la industria por un tiempo se volvió bastante aburrida. Todo era películas de Marvel o comerciales y quería hacer más proyectos basados en historias, que es lo que me gusta. Fiesta en la Madriguera tiene mucha historia. Se trata mucho del corazón”.

HA DICHO

“Vengo por la gente, por la comida, la hermosa arquitectura, el peso de su historia’’.

CAMINO DE ÉXITO

¿Qué le aconsejarías a las mujeres que quieren ser parte de esta industria?

"Vayan con su corazón y no necesariamente con la mente. No se den por vencidas, sean positivas, miren hacia adelante, sean creativas, usen su voz, tomen riesgos, sean valientes. Yo trato de hacer cosas en diferentes idiomas, he engordado, he enflacado, he hecho de fea, de bonita, he viajado a lugares que me dan miedo, pero lo sigo haciendo. Quiero vivir mi vida en grande, no sabes lo que pasará mañana".

Por Ailedd Menduet

