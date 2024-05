Fabiola Guajardo presume sus mejores looks florales para este verano

La actriz originaria de Monterrey, Nuevo León le ha dado vida a grandes historias en la pantalla como el icónico personaje de Soraya Montenegro en la reciente versión de Los ricos también lloran, o como Tania en Bardo del director Alejandro González Iñárritu, Daniela en ¿Qué culpa tiene el niño?, entre varios más, y nos contó que lo que más le gusta de crear distintos personajes es:

“La posibilidad de jugar y de crear, de idear y personificar, darle vida a una persona que no soy yo y ayudar a crearla junto con obviamente la dirección, la producción, me gusta muchísimo. Darle vida a algo que está en papel y ser yo la que lo personifique y darle esos matices es lo que me apasiona bastante”.

Asimismo, Fabiola nos compartió algunos de los retos que ha vivido en su carrera.

“Tania en Bardo era tanto la preparación como los secretos porque nunca supe desde el principio a dónde iba el proyecto, y cuando ya tuve el personaje, nunca me dieron el guion, nunca supe exactamente qué iba a hacer, me daban como ideas, hasta que tuve una práctica con Alejandro (González Iñárritu) explicándome todo, un día antes me dieron mi escena."

"Entonces era esta incertidumbre, y ocho o nueve horas sentada en prostéticos, fue una construcción de personaje muy dura, estricta, pero lo gocé bastante. En Los ricos también lloran, personificar a Soraya Montenegro, traía un peso muy grande ya el nombre, pero en sí yo soy mucho de, ‘es mi versión’, y me dieron chance de jugarlo, de darle mi propio ADN, fue un reto donde sí tenía los ojos de mucha gente. Hubo muchos comentarios muy lindos, muy positivos”.

Vestido, Raquel Orozco / Zapatos, Christian Louboutin / Joyería Swarovski / Reloj, Hublot, Foto: Gabriel "Lobo" García de Alba y Bryan Juárez

Además, Fabiola nos comentó los cambios que ha visto en los estereotipos que veíamos en pantalla sobre el rol de la mujer:

“Siento que sí hay un cambio, pero también muchas veces las personas quieren ver algo clásico. A mí en lo personal me encantan los cambios, busco más proyectos donde tenga más jugo y más carne el personaje en sí. Soy una mujer de cambios, de retos, siempre me ha gustado ver a la mujer fuerte, que es lo que tenemos hoy en día. Y aventurarte a cosas distintas, que creo que también eso te da como otra perspectiva."

"Mucha gente se inspira en ciertos personajes, me gusta que las mujeres se identifiquen con mujeres fuertes, con mujeres aguerridas, que no vayan con lo que la sociedad diga, sino que crean en ellas mismas y tengan la confianza de que lo que traigan en la cabeza, por más difícil que sea, lo pueden conseguir, en lugar de no luchar por sus sueños”.

El próximo 3 de junio la podremos ver en La historia de Juana por las Estrellas-.

“Me gustó muchísimo la premisa, a pesar de que ya es algo visto, porque ya se conocía en Venezuela fue la primera, en Estados Unidos la segunda (Jane the Virgin), esta es la historia en México, y es una adaptación muy linda, y me gustó la historia en sí. Cuando la leí es totalmente diferente, tiene obviamente el esqueleto, pero está mucho más adaptada a la realidad. Eso fue lo que me llamó la atención”, nos comentó la actriz sobre la historia.

Total look, Louis Vuitton / Reloj, Hublot. Foto: Gabriel " Lobo" García de Alba y Bryan Juárez

Nos compartió sobre su personaje, Camila Montes, una villana dentro de la historia, pero que tiene muchas facetas.

“Siempre me gusta mucho hacer villanas, sí lo disfruto bastante, y más en algo clásico. En este personaje sí hay un cambio, tiene una catarsis en donde se da cuenta de que hace muchas cosas que nada lo justifica, trae un pasado muy oscuro en donde lo que me toca a mí es sacarle toda la luz a Camila."

"Al final ella se da cuenta de que la actitud que está tomando y las acciones que está haciendo no la van a llevar a ningún lado y realmente sacrifica todo por amor. A mí no me ha tocado jamás sacrificar nada por amor, eso me llamó la atención porque entiendo que es la villana, pero es totalmente diferente y termina con algo muy diferente. No es mala, es humana”, aseguró Guajardo.

Añadió que lo que más disfruta de un antagónico es que son cosas que no haría ella.

“En ficción te da la oportunidad de hacerlo y es muy divertido”.

Hemos visto a Fabiola en televisión, teatro y cine, y sin duda las telenovelas han sido algo que ha marcado su carrera.

“Es una gran escuela, porque al momento de hacer series o al hacer cine es mucho más relajado la escena, la preparación. Creo que la telenovela te prepara, para estar en la guerra, cuando cambias es como de, ‘¿cómo? Cinco escenas nada más vamos a hacer’, cuando en la telenovela haces 30, a mí me tocó un día, una vez me tocó hacer 39 escenas de un día donde lloraba todo el tiempo. Te entrenas, para mí ha sido un aprendizaje”, aseveró.

Total look, Dior. Foto: Gabriel "Lobo" García de Alba y Bryan Juárez

Asimismo, nos compartió que le gustaría seguir haciendo melodrama, así como llevar otra de sus pasiones a pantalla.

“Me gusta mucho Black Swan, yo patinaba sobre hielo, entonces como que me encantaría hacer algo así, pero en patinaje. Combinar mis pasiones de la vida, la actuación y el patinaje sobre hielo que fue mi deporte durante años. Es una disciplina que amo”.

A pesar de que en la actualidad no puede hacerlo tanto, sigue siendo uno de sus momentos.

“Cuando puedo, de repente me escapo a patinar, porque sí es como volver a mí. Siento que parte de mi carácter y parte de mi drive, todo se forjó en el patinaje, para mí volver a pisar el hielo, la velocidad,los giros y saltos, es como un desahogo para mí”.

Para finalizar nuestra entrevista Fabiola nos confesó que se encuentra en un momento de estabilidad.

“Con una paz que me ha costado mucho conseguir y estabilidad emocional también. Estoy contenta y satisfecha conmigo. Soy una persona que siempre quiere más y busca y busca, pero también he aprendido a voltear atrás y ver mi avance, no solamente exigirme. Quiero disfrutar mis logros y darme un respiro también para agarrar impulso, para seguir con lo que quiero, pero sí, en lo profesional y en lo personal estoy finalmente siendo yo misma”.

Vestido, Raquel Orozco / Zapatos, Christian Louboutin / Joyería Swarovski / Reloj, Hublot, Foto: Gabriel "Lobo" García de Alba y Bryan Juárez

LOS FAVORITOS DE MODA Y BELLEZA

¿Cómo defines tu estilo?

Bipolar. Un día me gusta una cosa, otro día me gusta otra, un día me encanta vestirme de colores, otro día soy blanco y negro. Me gusta mucho experimentar, me gusta mucho arriesgarme y a la vez siento que a veces me arriesgo de más y no funciona, pero bueno, es parte de, entonces, no pasa nada si un día traes un look y luego otro día otro, más clásico, más alternativo, pero siento que para eso es la vida, para explorar, para experimentar.

¿Cuál es tu mejor consejo de moda?

Siéntete a gusto y cómoda, y si te gusta lo que ves al espejo, ahí es, siempre confía en lo que te guste a ti.

¿Hay alguna tendencia que sea tu favorita y cuál nunca usarías?

Siempre me han gustado los pantalones acampanados, mi mamá decía pata de elefante, y me encantan los high waist. Y tenis.

¿Tu peor error de moda?

Una vez era tanto mi afán por tener unos zapatos que me los compré una talla menos solo por quererlos tener y los usé dos veces y dije no más. Por eso aprendí a estar cómoda.

¿Tu mejor consejo de skincare?

Protector solar e hidratantes. Crema hidratante, serums y mascarillas de hidratación en las noches.

HA DICHO

“Quiero disfrutar mis logros y darme un respiro también para agarrar impulso, para seguir con lo que quiero”.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Gabriel “Lobo” García de Alba y Bryan Juárez para Colmillo Films / Maquillaje y peinado: Carlos Morales / Diseño floral: Rosy Escobar y Liza Escobar para Rosas y Magnolias

