Energía Nuclear: ¿controversial o eficiente?

Cuando escuchamos el término “nuclear”, ¿en qué pensamos inmediatamente? En desastres. Bombas nucleares, plantas nucleares, contaminación, destrucción del planeta, todo mal en sí. ¿Pero qué si te digo que la energía nuclear es una de las mejores formas, si no es que la mejor que tenemos? ¿Qué si te digo que todo aquello que siempre escuchamos acerca de que es una energía inadmisible, es falso? Todo eso toca discutir ahora mismo.

Pero partamos de la base y definamos el concepto “energía nuclear”. Según la RAE, es energía obtenida por la fusión o fisión de núcleos atómicos. Y poniéndolo en palabras más simples, son básicamente átomos que, dependiendo del caso, se juntan o se separan para así generar energía mediante la ayuda de un reactor nuclear que controle las reacciones.

¿Qué es la energía nuclear?

Créditos: Pexels

En las centrales nucleares, el uranio que funge como combustible se divide en átomos más pequeños en un proceso llamado fisión nuclear. Durante este proceso, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa, transformándose en energía calorífica y

radiación. La fisión nuclear libera una gran cantidad de energía en forma de calor que calienta un refrigerante, que es generalmente agua circulando por el reactor nuclear. El agua se transforma en vapor, impulsa las aspas de una turbina y esta genera energía

eléctrica.

Una vez entendido el procedimiento, probablemente, el término “reactor nuclear”, ya cause mucho revuelo por cosas que se dicen sobre el mismo. Se dice que es una energía muy insegura, que causa muchos accidentes, principalmente debido al auge de la noticia de lo sucedido en 1986 en la planta nuclear de Chernóbil. Pero la realidad es que desde que ese accidente ocurrió las cosas han cambiado.

Actualmente, según información de la página Our World in Data, por cada terawatt de energía que produce hay 0.03 muertes incluyendo los fallecidos en los accidentes de Chernobyl y Fukushima en 2011; para punto de comparación, es la segunda energía con menos índice de mortalidad solo detrás de la energía solar. En primer lugar, está la energía producida por carbón, con un índice de 24,6 fallecidos por cada terawatt de energía producido; 1230 veces más que la energía solar.

La energía nuclear es la segunda con menor índice de mortalidad a nivel global (Ritchie, 2020).

Como segundo punto, el precio. No es algo muy comentado, pero la energía nuclear es mucho más barata que las demás. Con información de una investigación publicada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, los paneles solares requieren 17 veces más materiales para ser construidos que una planta nuclear. Además, el espacio requerido para producir esta energía es mucho menor que el cual se necesita para las granjas de energías renovables.

Un ejemplo que queda perfecto en otro argumento es el siguiente: En 2019 se compararon dos planes energéticos, el de Francia y Alemania. Los primeros apostaron mayormente por la energía nuclear, y los segundos mayormente por la renovable. En Francia, el 86% de la energía se ha vuelto limpia, y en Alemania tan solo el 39%. Hablando del precio, los franceses pagaron un 70% menos que los alemanes por producir su energía (Morales, 2021).

¿Qué es lo que sabemos de la energía nuclear?

Créditos: Pexels

Un tema a debatir y el punto que pone en discusión, si es recomendable apostar por la energía nuclear, son los desechos generados. Volviendo a la comparación con los paneles solares, el mantenimiento de los residuos se dificulta más con los paneles que con los residuos nucleares. Incluso, los residuos nucleares son los únicos desechos en producción lécterica que pueden almacenarse de manera segura, los demás desechos se emiten directamente al medio ambiente. El problema recae en dónde se almacenaría tantos desechos; llamados de Alta Actividad. Existen tres formas de almacenarlos:



a) Almacenamiento geológico profundo: se entierran formaciones geológicas estables a miles de metros bajo tierra.

b) Reprocesamiento: Separación de materiales reutilizables de los para su uso en nuevo combustible nuclear. Esta opción es poco usada, alrededor de un 5% se reprocesa.

c) Transmutación: Conversión de en elementos con vidas medias más cortas y menor

riesgo; es algo aún en desarrollo, utilizan aceleradores de partículas para generar haces o rayos de neutrones de alta energía que se utilizan para transmutar los DAH.

El gran dilema

Créditos: Pexels

Este es el gran dilema de la energía nuclear. Sin embargo, a forma de conclusión, la energía nuclear no está para nada mal como la mayoría la pintan, de hecho es la mejor opción que tenemos para avanzar a un mundo con menos contaminación en temas energéticos. Es la más limpia, la más segura, la más barata y rentable, por lo que informar al respecto y abrir mentes de muchos sobre el tema, así como motivar la investigación del tema, es crucial para seguir en una transición energética en búsqueda de eliminar los combustibles fósiles.



Por Marco A. Macías

Lic. Comunicación

Universidad Anáhuac

(ig: @marcoadml)

VR