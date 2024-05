Año bisiesto: estos son los 4 signos zodiacales que serán bañados con suerte cósmica en los próximos 5 días, según predicciones

Al igual que sucedió en 2020, febrero de 2024 tuvo 29 días, aunque de normal tiene 28. Por lo tanto, este año tenemos por delante un total de 366 días. Un año bisiesto es ese que tiene un día adicional y altera levemente el calendario habitual. Febrero es el mes que se ve afectado por este cambio, ya que normalmente suele ser muy corto y atípico: está formado por 28 días. No obstante, en los años bisiestos, que se dan cada cuatro, el segundo mes se acerca ligeramente al resto en cuanto a número de días.

La astrología se encarga de estudiar la posición y comportamiento de los astros y, de esa forma, conforma una referencia entre sus conductas y los seres humanos. De acuerdo a sus fundamentos, cada movimiento planetario podrá afectar o influenciar a las personas, sus emociones, pensamientos y formas de ver la vida.

El 2024 tiene 366 días. Fuente: Archivo

Año bisiesto: estos son los 4 signos zodiacales que serán bañados con suerte cósmica en los próximos 5 días

ARIES

Cuidado, el efectivo podría escaparse de tus dedos y una compra impulsiva podría costarte tus ahorros. Evita comprar algo sin leer la letra pequeña, porque puedes terminar con una tarifa o cargos inesperados. Si vas a invertir dinero, revisa todas las políticas. Tendrás ejecutividad ante los problemas, pero habrá soluciones inesperadas. Un mensaje amoroso, pleno de sugerencias, le llenará de sorpresa y entusiasmo.

GÉMINIS

No tienes muchas ganas de hablar de lo que sientes, probablemente prefieras guardar tus emociones para ti misma, sobre todo si eso te permite apostar por la paz y la tranquilidad, en lugar del drama emocional. Se aliviarán las tensiones que provoca gente poco idónea; tarea renovada. Una excusa no convencerá y creará un conflicto. Si se aclara, la armonía llegará.

Lo mejor está por venir para Libra. Fuente: Archivo

LIBRA

Un colega le pondrá en una situación que hará trastabillar su proyecto. Lo mejor será que recupera la diversión en cada encuentro y todo tiende a mejorar. Ahora tienes mucha proyección laboral, presta más atención a este tema porque supone tu realización profesional y se te puede escapar de las manos.

ACUARIO

Quienes te rodean y te quieren, Acuario, están a diario muy pendientes de ti pero tú no les prestas mucha atención. Hoy deberías hacerlo porque una de estas personas te puede dar un consejo que necesitas, aunque quizá no lo sepas. Guarda el dineo extra que has ido ganando estas semanas, pronto se abrirán oportunidades de inversión.

