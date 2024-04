Pachuca responde por falta de apoyo en calendario

Hay jugadas que se definen como elegantes, de lujo, pero fuera de él también están estos adjetivos a la hora de hablar de los partidos y lo que envuelve la pelota, como lo hizo Guillermo Almada, técnico del Pachuca, al mostrar su inconformidad por el poco apoyo de la Liga MX por mover los días de partidos, al tener dos encuentros con 48 horas de diferencia.

Previo al duelo contra el América, correspondiente a la semifinal de vuelta de la Concachampions (1-1 global) el estratega uruguayo dijo que no esperaba empatía de la Liga sólo: “sentido común”, por el riesgo que corren los futbolistas al tener poco tiempo de descanso entre un compromiso y otro.

“La capacidad de asombro no tiene razonamiento. Vamos a ser el hazme reír todos los que integramos el futbol mexicano, para el futbol internacional, porque en otros lados estas cosas no suceden más. Y si queremos hacer crecer la liga como lo que nos pasan comunicando, situaciones como esta son lamentables. Estamos poniendo en riesgo a los futbolistas, que son seres humanos. Lo que pasa es que los de pantalón largo nunca estuvieron en una cancha”, dijo el estratega.

Aunque circuló información que daba por hecho de que fueron los Pumas de la UNAM (su rival en Play-In) los que se negaron a la flexibilidad para el cambio de día y hora para el duelo de repesca, Almada descartó que fuera el equipo auriazul el que puso trabas ante la solicitud del Pachuca para mover el duelo y tener más descanso entre cotejo y cotejo.

“Yo no estuve en la reunión, pero por lo que sé no fue Pumas. Averiguen ustedes quién fue el que puso la piedra y el obstáculo en el camino, porque el tema se intentó solucionar, pero no se llegó a un acuerdo. Pensé que esto era el futbol de otras épocas, porque el jugador ya tiene otros recorridos y otras exigencias”, manifestó.

Por último, el timonel de los Tuzos argumentó que ellos van a tener la conciencia tranquila, a diferencia de quienes no quisieron apoyarlos en el tema del calendario, pero que se van a enfocar en el tema deportivo para buscar el pase ante el América en casa.

“Indigna, pero son situaciones que debemos afrontar, pensar en el partido y cada cual con su conciencia, con la tranquilidad de conciencia que pueda tener. Nosotros vamos a apoyar la cabeza en la almohada y a dormir tranquilos. Lo que vamos a pelear es nuestro poderío deportivo, a intentar pasar mañana, y veremos qué situación continúa después y la resolución que debamos tomar”, finalizó Almada.

El duelo ante los Tuzos termina alrededor de las 21:00 horas del martes, mientras el encuentro ante Pumas, por el pase a la Liguilla se disputa el jueves a las 21:15 horas. Por ende, la recuperación de los jugadores va a ser de 48 horas entre el silbatazo final de la semifinal de Concachampions, y el inicial en el repechaje de la Liga MX, con la localía en ambos compromisos como único punto a su favor.

Ilusiona el pase a la final de la Concachampions

El joven plantel del Pachuca plantó cara ante el América en el Estadio Azteca, del que se llevaron un gol de visita que a la postre puede ser definitivo para definir al primer finalista del torneo.

“Va a ser un partido complicado contra un rival complicado como el América, pero tenemos la ilusión completa del plantel, para mañana sacar un buen resultado en nuestra casa. Tenemos la ilusión a tope para maternos a la final”, mencionó el canterano Pedro Pedraza previo al encuentro contra las Águilas.

Por su parte, Almada señaló sobre el partido ante América: “Somos unos privilegiados los que podemos afrontar este tipo de situaciones que nos puede dar la posibilidad de pasar a una final, la misma ilusión que tiene América y poder clasificar a un Mundial que es a lo más grande que puede aspirar un futbolista o un entrenador. Es un partido muy importante y poder ser partícipe e integrante de este tipo de partidos es una alegría y seguramente es muy importante para todos los que participamos en este tipo de encuentros”.

¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs. América en la semifinal de vuelta de la Concachampions?

El duelo entre Pachuca y América se disputa en el Estadio Hidalgo este martes 30 de abril, en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido va a ser transmitido por Fox Sports en su canal tradicional, sin la constatación de su versión Premium.

