Rescataron a extraño animal pensando que era un gato pelón, pero se sorprendieron al saber de qué se trataba

El cuidado a los animales es un tema que cobra cada vez más relevancia y ante esto las redes sociales se convierten en la herramienta perfecta para dar a conocer casos que inspiran a otras personas. Tal y como ocurrió con una pareja que rescató a un extraño ejemplar pensado que se trataba de un gato sin pelaje, pero al llevarlo con expertos se sorprendieron al descubrir de qué se trataba realmente.

Rescatan a extraño animal

Una pareja en Nueva Escocia, Canadá, notó en marzo pasado al peculiar animal merodeando en su propiedad y de inmediato intentaron acercarse a él con la intención de ayudarlo, sin embargo, éste intentó huir al percatarse de la presencia de los humanos.

Rescataron a extraño animal pensando que era un gato sin pelaje. Foto: Captura de pantalla FB @hopeforwildlife

Una vez que lograron atraparlo y preocupados de que pudiera tener una enfermedad, el animal fue llevado a Hope For Wildlife, una organización benéfica de educación y rehabilitación de vida silvestre, donde les hicieron saber que no se trataba de un gato sin pelaje sino de un mapache con alopecia, motivo por el que no tenía pelo.

El caso de Rufus y su regreso a la naturaleza

La organización informó a través de redes sociales que se trata de un mapache del norte, especie conocida por su “mascara facial” que en este ejemplar no era visible debido a que no tiene pelo por la alopecia que padece: "Este tipo de afección puede tener una serie de posibles causas dermatológicas como parásitos, sarna o infecciones fúngicas (…) También podría ser un trastorno autoinmune donde los folículos capilares están dañados”, explicaron.

Expertos analizarán la alopecia de Rufus para saber si es posible reintegrarlo a la naturaleza. Foto: Captura de pantalla FB @hopeforwildlife

Pese a la alopecia que padece, Rufus -como llamaron al mapache- tiene una piel saludable y los expertos se dijeron sorprendidos por la forma en la que logra sobrevivir al invierno sin pelado . Añadieron que se trata de un mapache muy amigable y no tiene problemas para socializar con otros mapaches en recuperación: “Supongo que si estás desnudo es bueno tener muchos amigos pulidos que te rodean y te mantengan calientes en las noches frías”.

Finalmente, informaron que continuarán las investigaciones para conocer las causas de la alopecia en Rufus y si es posible reintroducirlo a la naturaleza, pues señalaron que con “una buena supervisión y una dieta adecuada, podría recuperar parte de su pelo y podría ser liberado”.