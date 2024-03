Mujeres que inspiran en la industria de la moda con unión femenina

BEATRIZ CALLES, DIRECTORA GENERAL MERCEDES-BENZ FASHION WEEK

Con una larga trayectoria en la moda en México, e impulsando el talento nacional, es una de las grandes referentes en la industria

Yo llegué a la moda por casualidad, quería estudiar realmente arte”, nos confesó sobre el inició de su pasión.

“Mi papá, en esas épocas, me dijo que una niña decente no podía ir a la Esmeralda, entonces estaba tristísima y dije, bueno, estudio restauración de arte mientras soy mayor de edad”, ya inscrita a esta carrera acompañó a una amiga a una entrevista de trabajo y fue cuando entró al Secretariado Internacional de la Lana.

“Tenía 17 años. Llegué y la señora que me entrevistó me empezó a contar todo en lo que consistía mi trabajo, que era dar toda la información que nos llegaba de París, de Nueva York, de Londres, yo tenía que traducir y mandar la información de moda. WGSN y todas estas oficinas de tendencias, obvio, no existían. Nos mandaban colecciones de alta costura para hacer desfiles, para que todos los socios del secretariado supieran las tendencias y demás, así empecé, estaba encantada”.

Desde el inicio de su carrera, vio la fortaleza que tenían las mujeres que eran parte de la industria de la moda.

“Tuve la oportunidad de entrar a trabajar con la señora Georgina Austin, que en paz descanse, una mujer fuerte de carácter, que sabía lo que quería. Junto con un grupo de amigas, entre ellas Kena Moreno, formaron el grupo de mujeres periodistas. Para mí era lo más normal que las mujeres trabajaran en la moda, y que fueran compradoras y líderes, estaba yo rodeada de puras mujeres ejemplos a seguir."

"Entonces, si te soy muy sincera, yo nunca me sentí recluida o hecha a un lado por ser mujer. Estaba viendo el ejemplo de estas maravillosas mujeres, mujeres que nunca sintieron que no podían estar donde querían y que podían hacer lo que quisieran, y así crecí yo”, compartió.

Asimismo, Beatriz ha visto cómo han ido cambiando los estereotipos en la moda y belleza, “cambiaron drásticamente. Esta variedad de ver distintas mujeres, y que todas tengan un espacio. Me encanta que haya cambiado y le doy gracias a Dios todo lo que me ha tocado vivir porque empecé a trabajar en 1969, cambios de esa naturaleza han sido increíbles, un gran aprendizaje y un reto”.

“Es increíble, me da tanto orgullo de verlas empezar”, comentó Beatriz sobre el apoyo que les ha dado a diseñadoras mexicanas, como Paola Wong, quien seguía en la escuela cuando le dijo que quería estar en Fashion Week,

“Le dije, ¿sí, por qué? A ver, vamos a tener una cita y me llevas un estudio de cómo te ves a corto, mediano y largo plazo. También te cuento que estaba yo registrándome en Zona Maco y llega una chavita y me dice, ‘soy Lorena Saravia, yo quiero entrar a Fashion Week, trabajé con Macario, pero ya quiero tener mi propia línea. Yo me voy a comer el mundo’, mujeres así fuertes, que dices, claro que sí te lo vas a comer y te voy a ayudar”.

Beatriz nos dijo cómo le gustaría ver a las mujeres en la moda: “Las quiero ver haciendo lo que les gusta. Las veo felices de hacer lo que quieran, aprendiendo, creciendo".

HA DICHO

“Mujeres fuertes, que dices, claro que te vas a comer el mundo y te voy a ayudar”.

TÚNICA, CIHUAH PANTALÓN, OCTAVIA COLLAR, IPAL. Foto: Diego Fierce

BRENDA JAET, PERIODISTA Y PROMOTORA DE MODA

Su carrera en los medios de comunicación y apoyando a la moda mexicana la ha llevado a ser una voz respetada y líder de la industria

Brenda siempre ha sido apasionada de la moda, “no sabía exacto que era en el periodismo de moda. A mí toda la vida me gustó la moda, y estaba enamorada de la televisión. Nací en 1972, en esa época la televisión era el medio de comunicación por excelencia. Vengo de una familia de mujeres, en donde les gustaba mucho la moda”, recordó cómo su mamá y abuela se mandaban a hacer vestidos que veían en revistas de moda, que mandaban a traer de otros países y viajes, con modistas.

“Crecí enamorada de este mundo, por eso estudié primero Diseño de Modas pero no me gustó cortar, el patronaje, confección… lo mío estaba más en comunicar”, aseguró Brenda, quien estudió comunicación en la Universidad Anáhuac.

Después tomó cursos de maquillaje y empezó a tener clientes que también iban a que les diera asesoría de qué accesorios y prendas llevar, por lo que más adelante estudió Imagen Pública. A lo largo de su carrera ha trabajado con Jafra, para la Selección Mexicana de Fútbol, Moda en Casa, Halston México, Karen Miller, entre otras marcas a quien les ha brindado asesoría. Más tarde entró a Proyecto 40, hoy ADN 40-

“Empecé siendo parte de un programa de media hora, yo tenía tres minutos, y al final me acabé quedando con todo el programa. No había una sección fija o un programa fijo (de moda) una vez a la semana en televisión. La primera fui yo y se llamaba Magazine (con tips inteligentes de estilo). Justo me embaracé cuando me dieron el programa y dije, 'me van a correr'. Pues fue cuando más rating tuve. Cuando más se acercaban las marcas con nosotros”, compartió sobre esta etapa.

Además, colabora con El Heraldo de México y ha sido promotora de la moda nacional a través de Israel y Dubái Fashion México.

Para ella es de suma importancia apoyar a las mujeres que son parte de la industria de la moda y que cada vez haya más mujeres en la comunicación.

“Todavía nos falta mucho, pero sí creo que cada vez hay más, cada vez vemos a mujeres en puestos más altos, con programas más importantes, pero para mí lo más importante sería que no fuera por llenar una cuota, sino por mérito”, a lo que añadió es importante como mujeres eliminar el síndrome del impostor.

“Muchas veces siento que las mujeres no creemos que podemos. No creemos que merecemos ese lugar en la mesa, no creemos que merecemos ese lugar en esos puestos directivos, y nos la tenemos que creer. Te lo estoy diciendo a ti para creérmelo yo, porque incluso todavía me pasa que digo, 'no, ahí no puedo estar, en ese lugar de toma de decisión', y no, nos lo tenemos que creer”.

Brenda además es mamá de tres mujeres, y la cuestionamos sobre el legado que le gustaría dejar en ellas.

“Más que nada, que sepan que con la número uno que tienen que contar es con ellas mismas. Que no deleguen, como lo pensé yo mucho tiempo, que alguien más va a venir a salvarlas. Nadie te va a salvar, tú solita, y es muy liberador saber que no dependes de nadie más que de ti misma y que puedes estar con quien tú quieras porque tú solita puedes. Y que sepan que tuvieron una mamá ambiciosa, trabajadora, que quiso hacer algo por su país y por las mujeres, por dejarles su nombre en alto".

Lo que más le gustaría ver en medios de comunicación es, “quitar estigmas, porque las mujeres fuertes, decididas, con convicción, normalmente somos tachadas de insoportables, difíciles de tratar, intensas, todo lo que me han dicho durante mis 20 años de carrera. A mí nunca me paró eso, sí me sentía mal un ratito y decía, 'ah, debo de estar mal'."

"Y cuando le bajaba a esa intensidad o a esa perfección, las cosas no salían bien. Me gustaría ver esas historias de mujeres obstinadas, de mujeres perfeccionistas, de mujeres que les vale lo que diga la gente y que creen en ellas, que no les importa que su voz se escuche, sin pedir ninguna disculpa”, aseveró para concluir Brenda Jaet.

HA DICHO

“Muchas veces siento que las mujeres no creemos que podemos. No creemos que merecemos ese lugar en la mesa, que merecemos ese lugar en esos puestos directivos, y nos las tenemos que creer”.

VESTIDO, ZADIG & VOLTAIRE EN PORTADA: VESTIDO, SANDRO. Foto: Diego Fierce

PAOLA Y PAMELA WONG

Las hermanas detrás de esta firma mexicana nos hablan sobre los retos que han enfrentado

A los 21 años Paola Wong inició con el sueño de crear su firma de ropa Pink Magnolia, la cual hoy continúa como una de las referentes en el diseño mexicano y con grandes proyectos que la han catapultado, a este sueño se unió su hermana Pamela Wong con un rol empresarial, siendo la dupla perfecta para conquistar el éxito y sus sueños, así como crear un legado.

“Creo que es algo que, aunque se escuche medio cliché, traemos en la sangre y que nos gusta desde chiquitas, la expresión, y la moda ha sido el vehículo para hacerlo. Yo estudié la carrera de diseño de moda en Centro, pero todo viene con una intención de contar historias, transmitir e inspirar, expresar una forma de ser, pensar, vivir, por medio de colores, telas, prints. Ya llevamos unos buenos años haciéndolo, y muy afortunadas, honradas y privilegiadas por poder hacerlo”, aseguró Paola.

Y añadió para ella la moda es una herramienta clave no sólo para empoderar a la mujer, sino para “acompañarla en los momentos más importantes, por ejemplo, he hecho muchos vestidos de novia, he visto crecer a mis clientas. Es de las herramientas más importantes para que una mujer pueda expresar desde cómo se siente, hasta lo que quiere lograr”.

Asimismo, nos confesaron que para ellas la clave para sentirse seguras de sí mismas es un trabajo muy personal, y para Pamela es primordial la salud mental.

“Pensando en las nuevas generaciones, yo tengo dos niñas y cada vez más me preocupo y me ocupo más. La salud mental creo que es un tema que va a venir a revolucionar a las nuevas generaciones, que le inviertas a ese tema, meditar, contacto con la naturaleza, leer, desconectarte, todo lo que involucre que tu estés equilibrada y que esté alineado a corazón y cuerpo. Quitar el tabú y reconocer que hay que invertirle”.

El camino a lo largo de estos años no ha sido sencillo, y para ellas uno de los grandes retos es:

“Mantener una línea de crecimiento, de constancia u objetivos mientras todas las etapas de la vida vienen cruzándose, creo que en los hombres es lo mismo, hay diferentes etapas, pero en las mujeres se nota más la disponibilidad del tiempo."

"Es un gran reto como mujer poder partirte, dividirse, equilibrarte, no sé cómo se le llame a hacer todo lo que quieres lograr con menos disponibilidad sin perder la calidad. No es sólo tener hijos y aventarlos a la escuela, es educarlos bien a diario, y la misma calidad la requiere tu empresa, tu pareja, tu cuerpo”, compartió Pamela.

A lo que Paola añadió: “Se puede emprender como mujeres. Tener muy claro que lo que cambia a lo largo del tiempo son las prioridades, dependiendo la etapa en la que estás, pero mi mamá me dice algo que me encantaría compartirles, que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para desvivirse en la chamba, para construir un currículum, para tener novio, para abrazar, para desvelarte, para enfiestar, para todo, y entender esto te da mucha paz porque no es para siempre. Disfruta el presente y ten muy claras las prioridades, que no es sencillo, yo estoy en esa etapa”.

Al hablar del futuro, nos dijeron cómo les gustaría ver la moda en México y a las mujeres en ella, y para Pamela es ver a más niñas en distintos puestos de la industria.

“Más educación, ver más niñas no sólo como diseñadoras, puede haber relaciones públicas, editores, estilistas, más financieras, más contadoras, ingenieras de la industria del diseño que es muy grande”

HA DICHO

“Hay una tendencia a que haya sororidad entre mujeres por un bien común, nos damos cuenta de que salen mejores resultados, ya está probado”. - Pamela Wong

HA DICHO

“Se puede emprender como mujeres al tener muy claro que lo que cambia a lo largo del tiempo son las prioridades dependiendo la etapa en la que estás”. - Paola Wong

LOOKS: PINK MAGNOLIA Y DIOR. Foto: Diego Fierce

ANA CARBAJAL

Una mujer fuerte, que inspira y abre camino a más mujeres que buscan lograr su sueños, ser felices y vivir el presente al máximo

Originaria de Sonora, Ana Carbajal inició en el mundo del modelaje sin pensarlo y actualmente es una de las caras que están dejando huella en la industria.

“Fue la verdad un accidente, yo nunca pensé que podía ser modelo porque no había modelos que se vieran como yo. Nunca imaginé que mi cuerpo era digno o suficiente para ser catalogado como bello, porque yo siempre asociaba la belleza con la talla, no era talla chica, yo no me consideraba que podía trabajar en la industria de la belleza”, compartió la modelo.

Quien nos contó fue en un centro comercial que un fotógrafo le dijo que podía ser modelo.

“Yo dije, ‘no me estés bromeando’, sentí que era una broma pesada porque pensé que se estaba burlando de mí. Empezamos a platicar y me invitó a un casting y pues entré por el hubiera, no quiero quedarme con el hubiera en mi vida y porque también ahí mismo él me enseñó una foto de una modelo de tallas extras por primera vez en mi vida, yo no sabía que existían y me voló la cabeza, la primera vez que vi una mujer que se parece a mí y se ve hermosa. Quería que ese sentimiento que yo en ese momento viví, otras mujeres mexicanas lo sintieran también”.

Aunque ha encontrado algo que ama, sin duda el camino no ha sido sencillo.

“La industria de la moda es dura, yo venía muy inocente pensando aquí me van a aceptar, aquí ya va a ser como al fin un lugar amable. No me topé con eso al inicio, me topé con que tienes que operarte, porque las modelos de talla extra también tienen que entrar en un estándar, y al inicio yo venía con muy baja autoestima, me costó mucho no escuchar esas voces, me costó mucho escucharme a mí, me sentía inferior a otros modelos”, aseguró Carbajal.

Sin embargo, Ana considera que los estereotipos de belleza que rodean principalmente a las mujeres, están cambiando.

“Genuinamente creo que sí. Yo cuando empecé hace ocho años, era la única que estaba en México de tallas extras. Yo vivía en un departamento de modelos, con 10 personas y era la única modelo de tallas extras. Me tocó que hicieran patronajes, que me preguntaran porque no sabían cómo hacerlo.

"Si comparo cómo era hace ocho años a ahorita, ya hay muchísimas modalidades extras, ya hay muchas marcas que lo hacen, aunque creo que falta todavía llegar a un punto neutro, que no nos dividan, que simplemente no se hable de cuerpos, creo que las marcas y diseñadoras tienen una gran responsabilidad social, pues la ven niñas, niños, y todos merecen sentirse vistos y merecedores”.

Al hablar sobre la sororidad y unión que ha crecido entre mujeres, Ana comentó que cree que es algo que se está fortaleciendo y que los juicios están acabando.

“Si tú te pones a pensar, todos tenemos una tía que te criticó, entonces, yo voy a ser la tía que te va a decir, ‘ándale, póntelo’. Veo ya un cambio en la crianza de mis amigas con sus hijos.

"Creo que es una crianza mucho más amable a como nos tocó a nosotras de que hasta tu mamá te ponía a dieta. A mí me llevaron al nutriólogo a los 12 años. Era muy normalizado hablar de cuerpos ajenos y encajar en cierta talla y si no, no era saludable, lo cual es una gran mentira, yo fui deportista, fui bailarina de ballet, nadaba desde los tres años y nunca fui delgada, simplemente así es mi cuerpo. Cuando entendí eso fue que me liberé”.

Algo que le gustaría ver menos son las etiquetas que siguen creando estereotipos.

“Son una herramienta que te ayuda en el inicio, tenemos que mencionar ‘la modelo talla extra’, pero porque no puedo ser modelo y ya. Y otra cosa es la consistencia. A veces nos usan a minorías para un check list. Merezco existir y ser representada hoy, mañana, pasado y siempre porque hay mujeres que se ven como yo y que quieren sentir que no hay nada malo con ellas”.

HA DICHO

“Quisiera simplemente que las mujeres sean libres también de la moda, libres de ser ellas”.

VESTIDO, PROPIEDAD DEL ESTILISTA EN PORTADA: BODY, CUEVA/PANTALÓN, LILA CUEVA/FALDA, EL BORDE. Foto: Diego Fierce

Por Ailedd Menduet

Foto: Diego Fierce / Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para Revlon y Hot Tools

