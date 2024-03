"No me sentí protegida": la futbolista Mónica Alvarado reclama tras recibir codazo en un partido

Este sábado 2 de marzo se llevó a cabo la justa deportiva entre las escuadras femeniles de Xolos y Pumas en el estadio de Ciudad Universitaria (CU) y, aunque el marcador fue un memorable 3-3 de último momento, lo que más trascendió en redes fue el golpe que se llevó una de las atletas.

Y es que al minuto 44, Mónica Alvarado, defensa de Xolos, recibió un codazo por parte de Aerial Chavarin, quien buscaba ganar el esférico por la vía aérea. En consecuencia, Alvarado reclamó al árbitro, pero éste, en vez de amonestar a la Puma, sacó la tarjeta amarilla a la quejosa.

Mónica Alvarado muestra su lesión

Mrimera imagen de la lesión de Alvarado Foto: X / @moni_alvarado8

Después del partido, Mónica Alvarado se tomó una fotografía en la que muestra cómo quedó su ojo tras el codazo de Chavarin. "Es una bola", publicó en su cuenta oficial de X con una marca visible debajo de la órbita de su ojo y en el pómulo izquierdo; sin embargo, la marca creció.

Horas después, pasando el mediodía de este domingo 3 de marzo, la defensa volvió a subir una foto donde muestra el avance de su lesión. Ahora se ve peor, con el ojo completamente amoratado y con un coágulo rojo en la parte baja de la circunferencia ocular.

En esta ocasión, se quejó de la actuación del árbitro y, para argumentar su punto, incluyó el momento exacto en el que Chavarin la impacta durante su brinco: "Después del codazo le mostré al árbitro mi cara y en vez de protegerme me sacó una tarjeta amarilla. Algo tiene que cambiar. Los árbitros están ahí para protegernos y no me sentí protegida ayer".

El árbitro al momento de amonestar a la jugadora que recibió el golpe Foto: captura de pantalla

Asimismo, sostuvo que no es la primera vez que se siente de esta manera, pues parece que es una práctica recurrente en el arbitraje mexicano que no se le preste atención a las necesidades de las jugadoras durante la Liga, por lo que expresó su hartazgo.

"Como jugadora y persona, estoy frustrada en cómo nos tratan los árbitros en esta liga. Me siento completamente invisible, no escuchada y estoy cansada. Estoy cansada de que tengamos que quedarnos calladas siempre. Una vez más me siento irrespetado como persona. Ya es suficiente", escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Reacciones al codazo

Por su cuenta, las respuestas de las y los usuarios de esta red social a la publicación de Alvarado fueron variadas; por ejemplo, hubo quien señaló que si fuera del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León la expulsarían por darle un ojazo al codo de la contraria.

Otros coincidieron en que el arbitraje de la Liga es malo. "siempre hay al menos una jugada polémica en cada partido. No se trata de si es árbitra o árbitro, se trata de capacidad y muchas y muchos no la tienen", señalaron.

Asimismo, hubo quien contravino el criterio de protección: "Pensé que los árbitros estaban en la cancha para tomar decisiones y que se jueguen partidos justos. Nunca pensé que su trabajo era andar de protectores o guardaespaldas".