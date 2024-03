Esgrimista de 17 años fue agredida sexualmene por tres en jóvenes en Italia; autoridades investigan

Una atleta de alto rendimiento de tan sólo 17 años fue agredida sexualmente por tres individuos cuando se encontraba de viaje por motivos deportivos en Italia, motivo por el cual la Policía local ya investiga el caso.

La menor se encontraba en Chianciano Terme, Siena, al norte de Italia, en una concentración donde se encontraban más atletas. De acuerdo con la versión oficial, la agresión tuvo lugar entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de agosto de 2023.

Avances en el caso

La víctima se ha encontrado a sus agresores recurrentemente. Crédito: Foto de Cottonbro Studio en Pexels

De acuerdo con la Fiscalía de Siena, ya se tiene identificado a los tres jóvenes que perpetraron el abuso; asimismo, se sabe que uno de los perpetradores es menor de edad. Dicha información fue confirmada por la representación legal de la víctima y la Federación Italiana de Esgrima (FIS).

Aunado a ello, los abogados de la menor advirtieron una conducta pasiva en las autoridades competentes para resolver el caso de la agresión en grupo, aunque, tanto la FIS como la Fiscalía negaron eso.

"Hay pasividad por parte de la Fiscalía, que ni siquiera ha activado el código rojo, y de la FIS, que no ha tomado ninguna medida contra los deportistas investigados", dijo el abogado Luciano Guidarelli en una declaración a medios de comunicación.

Crédito: Artem Podrez en Pexels

Conforme a lo referido por el abogado, cuando la atleta se dio cuenta de la agresión de la que fue víctima, alertó de inmediato a su compañera de habitación y a su madre, quien arribó inmediatamente a Italia para informar a la Federación de Esgrima; sin embargo, "nunca hemos tenido respuesta ni de medidas contra los atletas implicados ni de solidaridad con la víctima".

La Federación no hace nada

Como si esto no fuera suficiente, la atleta se volvió a encontrar con los presuntos agresores, ello porque, sostiene, no han sido suspendidos, a pesar de que tienen conocimiento de ello desde 2023: "El hecho de que los sospechosos no fueran sancionados ni suspendidos de sus actividades competitivas hizo posible que la joven volviera a encontrarse con ellos durante las competiciones y otras concentraciones con los consiguientes traumas".

Crédito: Foto de Cottonbro Studio en Pexels

En contraparte, la Federación asegura que ha mantenido, con prontitud y en varias ocasiones, conversaciones con la Magistratura instructora de la institución, con el fin de conocer la situación y la evolución de la actividad investigadora, "respetando el secreto de instrucción que caracteriza la fase procesal aún en curso".

"La Federación -contrariamente a lo que se ha informado- contestó detalladamente al abogado del denunciante, presentando también la disposición de la Federación como parte civil en caso de sentencia, si ésta fuera ordenada por la justicia ordinaria", sostiene la FIS ante las acusaciones de la representación legal de la menor.

Con información de EFE