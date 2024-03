Este es el lugar secreto de la casa para colocar el arenero del gato que pocos conocen

El gato puede ser una compañía ideal para quienes viven solos y no pasan mucho tiempo en casa, ya que está acostumbrado a pasar largas horas solo sin ningún tipo de problema. Son independientes, no necesitan ir a la calle para hacer sus necesidades, ni tienen que salir a dar un paseo como los perros. Vale recordar que los felinos no son animales sociables, no hay que olvidar sus instintos y el comportamiento inherente a su especie.

Es por ese motivo que al momento de adoptar un gato como tu mascota debes tener en cuenta aspectos sobre su comportamiento. La ubicación del arenero es importante para la salud de felino. Toma nota dónde debes colocarlo para no generarle estrés a tu animal.

El gato es una mascota ideal para quienes viven solos.

Fuente: Freepik

Este es el mejor lugar para el arenero de tu gato

El mejor lugar para ubicar el arenero en tu hogar debe ser un lugar tranquilo que no sea muy transitado y que no tenga mucho ruido. Es importante que tenga un poco de privacidad, pues la intimidad genera tranquilidad en los gatos a la hora de hacer sus necesidades. Los felinos se estresan rápido si las cosas no son cómodas para ellos.

También es importante que separes el lugar donde come y bebe y el lugar donde hace sus necesidades. Tener todo junto puede causarle estrés a tu mascota. Si decides poner el arenero en la misma habitación en la que duermes, procura ser muy estricto con la limpieza. Las heces de los gatos desprenden amoniaco que puede causar dolores de cabeza y nauseas en los humanos.

El arenero debe estar en un lugar poco concurrido y tranquilo.

Fuente: Pinterest

Vale destacar la importancia de la limpieza del arenero de tu gato. Ees recomendable echar al menos cinco o seis centímetros de arena o piedritas. También, recoger las heces y orina varias veces al día para que no huela mal. Finalmente, hacer una limpieza profunda del habitáculo al menos una vez al mes.