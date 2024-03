Twitter se vuelve tendencia: se cumplen 18 años del primer tuit de la plataforma, ¿quién lo escribió?

Este 2024 marca el 18 aniversario del primer mensaje publicado en Twitter, ahora X. El 21 de marzo de 2006, Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter, escribió: "just setting up my twttr". Aunado a que fue el primer post de la red social, que ahora pertenece a Elon Musk, también ha causado mucho revuelo porque hace un par de años se convirtió en un NFT que costó millones de dólares.

En 2021, Jack vendió su tuit en forma de NFT en 2.9 millones de dólares, por el criptoempresario de origen iraní Sina Estavi, quien con el paso del tiempo no ha podido venderlo y sacarle ganancia; en 2023 estaba valuado en cerca de 4 mil dólares, por lo que se depreció.

¿Cuándo Twitter se convirtió en X?

Desde que Elon Musk compró Twitter, a finales de 2022, la red social, ha habido muchos cambios, entre ellos nombres, la imagen y hasta funciones de pago. El magnate adquirió la aplicación por 44 millones de dólares. Recientemente dio mucho de qué hablar, puesto que el ministerio pakistaní del Interior ordenó bloquear la red social X en el país, donde lleva cinco semanas siendo difícilmente accesible, según documentos judiciales.

Las restricciones de acceso a X empezaron el 17 de febrero, cuando un alto funcionario afirmó públicamente haber ayudado a amañar las elecciones legislativas y provinciales del 8 de febrero, marcadas por fuertes sospechas de fraude. El nuevo gobierno se muestra evasivo sobre los motivos de las interrupciones en el uso de la red, pero los defensores de los derechos digitales creen que están destinadas a silenciar las críticas.

¿Por qué bloquearon X en Pakistán?

Los documentos presentados ante un tribunal de la provincia del Sind (sur) por los abogados de la Autoridad Pakistaní de Telecomunicaciones (PTA), en respuesta a un recurso presentado por activistas, implican a los servicios de inteligencia en la decisión de bloquear X. "Basándose en informes de las agencias de inteligencia, el ministerio del Interior (...) solicitó que X (Twitter) fuera bloqueado inmediatamente y hasta nuevo aviso", afirman los documentos.

"Como consecuencia, la plataforma de red social X (Twitter) está bloqueada", añaden. El abogado de los activistas, Abdul Moiz Jaferii, declaró que las autoridades "pretendieron no saber nada sobre este caso", pero que esta respuesta escrita "admite que hay un problema y que son responsables".

La PTA indicó que no haría ningún comentario. El primer ministro Shehbaz Sharif, que dirige un frágil gobierno de coalición, juró su cargo el 4 de marzo. El ejército fue acusado de injerencias en el proceso electoral para impedir el regreso al poder del popular ex primer ministro Imran Khan, encarcelado antes de los comicios.

