Fobia de envejecer: Una sociedad que anhela la eterna juventud

Vivimos en una sociedad que tiene fobia a envejecer. Se sobrevalora la juventud y belleza física a tal grado que se ejerce una presión social para aferrarnos a ello que puede llegar a generar ansiedad, inseguridad y hasta una baja autoestima. Eso es por un lado, pero por el otro, hay ciertas normas sociales que indican qué es correcto y qué no a la hora de vestir según la edad.

Los mensajes son confusos, sobre todo, para las mujeres. Hay que vernos jóvenes, pero no vestirnos muy juveniles porque se ve mal. ¿Y qué es vestir apropiado para una edad? ¿Cómo cambia la vestimenta según nuestra edad?

Justo me encontré a una amiga de mi mamá, QEPD, tiene 80 años y se ve espectacular. Y se lo dije. Y su respuesta fue: "ahora que ya puedo comprarme todo lo que siempre quise, ya no me lo puedo poner, ya no se ve bien, ya no enseño mis brazos, ni mis piernas, así que tú, ahora que eres joven, compra todo, aunque no puedas pagarlo".

¡Yo me quedé en shock! ¿Por qué no podría ponerse lo que quiere? ¿Será que hay fecha de caducidad? Por ejemplo, minifalda, 35 años, blusa sin mangas, 60 años, bikini, 40 años, ¿o cómo?

No necesariamente debes cambiar tu manera de vestir según tu edad. La moda es una forma de expresión personal. Lo que sí es verdad, es que el estilo puede ir cambiando con la edad, y lo más importante es sentirnos cómodos, y eso sí va cambiando y evolucionando, así como el estilo se va definiendo.

Con la edad puede ser que nos inclinemos más por prendas más cómodas y que se adapten mejor a nuestro estilo de vida actual. También puedes ir encontrando un equilibrio entre lo casual y lo formal, mezclar colores y estampados. Añadir accesorios es una excelente idea para agregar un toque personal a los looks, no necesariamente es joyería, pueden ser pañuelos, sombreros, broches, bolsas y zapatos.

Lo que sí es un hecho es que con la edad tendemos a preferir menos cosas y de mejor calidad, y a veces el presupuesto es más amplio que antes. Por lo que debes divertirte en esta nueva etapa y no limitarte, solamente adquirir cosas que te hagan sentir bien.

La industria de la belleza y la moda durante mucho tiempo han promovido la idea de que la juventud es sinónimo de éxito, sin embargo, muchas veces el éxito se alcanza y se vive mucho más tarde. Los estereotipos negativos como que las personas mayores son frágiles, dependientes y menos capaces también han contribuido a esa fobia del envejecimiento.

Pero las cosas han cambiado, los 50 de hoy no son los mismos que hace 20 años. Los 70 y los 80, tampoco. Todo depende cómo envejezcas y para eso hay que prepararse desde joven. No sólo es cómo nos vemos, es cómo nos sentimos y cómo actuamos.

El capricho millonario por excelencia es la eterna juventud, pero debería ser la eterna salud. Hoy hacemos más ejercicio, cuidamos de nuestra piel y nutrición lo que hace que nos veamos mejor. ¿Piensa en una Jennifer López que está en sus 50 altos, le dirías que tiene alguna restricción de vestuario?

O que tal una Charlize Theron, Cindy Crawford, ¡Jaime Lee Curtis, Jane Fonda, estas mujeres están radiantes! ¿Crees que tendrían que restringir su guardarropa? Obviamente son celebridades y como tal tienen alternativas que muchas veces nosotros no, pero sin duda son fuentes de inspiración.

POR BRENDA JAET

MAAZ