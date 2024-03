Un Tal Fredo: ¿Por qué amenazaron al famoso youtuber?

Los podcast han ayudado a impulsar las carreras de muchos influencers y un ejemplo de ello es Alfredo Cantú, o mejor conocido como Un Tal Fredo, quien creó un espacio en donde distintas mujeres han contado sus historias de violencia y abuso, removiendo los sentimientos de las y los espectadores, quienes lamentablemente terminan identificándose con ellas. Y aunque el influencer cuenta con una sólida base de seguidores, existen algunos detractores que lo acusan de lucrar con el sufrimiento de sus invitadas, llegando incluso a amenazarlo por medio de una manta colocada a las afueras de un edificio en la CDMX.

Un Tal Fredo es amenazado por, supuestamente, lucrar con el sufrimiento

Es a través de su podcast "Hablemos de Tal", en donde el youtuber invita a distintas mujeres a contar sus historias de vida, mismas que casi siempre se encuentran llenas de violencia machista, la manera en la que se abordan ha desatado oleada de discusiones, mismas que se hicieron más graves al revelar las presuntas amenazas en su contra. Todo sucedió cuando distintos usuarios en redes sociales reportaron la aparición de una manta cerca de un concurrido centro comercial, la cual contenía información que aparentemente cuestionaba la integridad del influencer.

Aunque la fotografía de la manta rápidamente se viralizó, ésta no alcanza a leerse por completo, aunque se puede distinguir un tono bastante amenazante debido a que se especula que el creador de contenido lucra con el sufrimiento de sus invitadas: "Alfredo Cantú, te gusta lastimar gente y a nosotros también. Sigue publicando tus mama*** y sabemos dónde trabaja Adrián y dónde está tu casa. A costa del dolor de tus invitadas.", se alcanza a leer en la manta.

Hasta el momento, no se ha determinado el origen exacto de la manta ni se ha identificado al responsable detrás de su colocación; de la misma forma, el youtuber no se ha posicionado al respecto. Las especulaciones sobre quién puede ser el autor del mensaje no se han hecho esperar, y aunque muchos usuarios señalan a los exnovios de sus invitadas, nadie ha confirmado o negado esta información.

¿Quién es Un Tal Fredo, el youtuber que fue amenazado con un mensaje?

Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido como Un Tal Fredo, es un influencer nacido en Monclova, Coahuila, y en los últimos meses ha experimentado un vertiginoso ascenso en su popularidad gracias a su exitoso canal de YouTube. En este espacio, ha entrevistado a diversas personalidades de internet, quienes han compartido relatos impactantes de abusos e infidelidades que involucran a figuras reconocidas.

El influencer se convirtió en tema de conversación destacado tras las reveladoras entrevistas concedidas por distintas influencers tales como Cinthya Velázquez, Eva de Metal y Dashia Wezka, entre otras. En estas profundas conversaciones, las creadoras de contenido desenterraron los detalles de sus separaciones con sus respectivas parejas, lo que provocó una oleada de controversias al poner a Cantú Villarreal en el centro de la polémica, con acusaciones que sugerían que estaba sacando provecho económico de las desgracias personales de sus invitadas.