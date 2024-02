Mulán vs Mérida: ¿cuál es la mejor princesa de Disney?

Las princesas de Disney son un ejemplo para las niñas de todo el mundo, sus historias han sido disfrutadas por millones de personas que las han visto romper el panorama de lo que puede lograr una mujer.

Si bien las primeras de ellas se centraban en mostrar ideas que actualmente son consideradas conservadoras e inclusive han estado al borde de la cancelación por mostrar estereotipos que ya no tienen cabida en los días actuales, algunas de estas figuras estuvieron adelantadas a su tiempo y dieron a conocer mensajes que no solamente son vigentes.

Cada persona tendrá su favorita; sin embargo, entre todas ellas hay dos que han envejecido mucho mejor que las demás e incluso sostienen una narrativa que las coloca dentro del podio entre las que mejores valores y mensajes reflejan a sus fanáticos: Mérida y Mulán.

Blancanieves y los Siete Enananos fue la primera princesa creada por parte de la empresa de Walt Disney, la cinta fue estrenada en 1937. Debido al éxito de esta cinta, las franquicias de la compañía se fortalecieron e incluso llegaron a crear varios personajes femeninos que se convirtieron en estandartes de los mensajes para los menores de edad.

¿Cuáles son todas las 15 princesas que hay en Disney y cómo se llaman?

Blancanieves : aparece en Blancanieves y los siete enanos, fue la primera princesa.

: aparece en Blancanieves y los siete enanos, fue la primera princesa. Cenicienta es la protagonista de su cinta homónima.

es la protagonista de su cinta homónima. Aurora : La Bella Duermiente.

: La Bella Duermiente. Ariel es la estrella en La Sirenita.

es la estrella en La Sirenita. Bella : sale en La Bella y la Bestia.

: sale en La Bella y la Bestia. Jasmín : es la princesa en Aladdín.

: es la princesa en Aladdín. Pocahontas , es la protagonista de su película homónima.

, es la protagonista de su película homónima. Mulán es la estrella en sus propia cinta.

es la estrella en sus propia cinta. Tiana : es la estelar en La Princesa y el Sapo.

: es la estelar en La Princesa y el Sapo. Rapunzel : su historia es contada en Enredados.

: su historia es contada en Enredados. Mérida es la que protagoniza Valiente.

es la que protagoniza Valiente. Moana y su película comparten el nombre.

y su película comparten el nombre. Raya aparece en Raya y el último dragón.

Todas ellas son mostradas en una secuencia en la película Ralph breaks the internet en una secuencia pequeña en el que se resaltan únicamente a las integrantes de la franquicia de princesas Disney.

¿Cuántas princesas de Disney hay fuera del canon?

Dentro del canon de esta franquicia no se encuentran Elsa y Ana, las protagonistas de Frozen, debido a que ambas fueron coronadas como reinas. Vanellope von Schweetz fue originalmente la princesa de Sugar Rush, pero al final decide instaurar una democracia y pasa a ser presidenta. Tampoco se encuentra Jane Porter, quien aparece en Tarzan, debido a que el personaje en sí no es una propiedad original de la empresa.

Tinker bell (Campanita) dejó de se considerada dentro de las princesas oficiales debido a la creación de la serie de hadas por parte de Disney. En ella, el personaje de Peter Pan se convirtió en la protagonista y estandarte. Una situación pasó con Esmeralda en El Jorobado de Notre Dame y de Kida de Atlantis: El imperio perdido.

Tanto Alicia de Alicia en el país de las maravillas, Megara de Hércules, la la Señorita Marian de Robin Hood, Melody de La Sirenita II no forman parte de esta denominación.

Con el paso de los años, algunas princesas han salido o entrado al canon. FOTO: Disney,

Mulán o Mérida, ¿quién es la mejor princesa de las películas de Disney?

Cada una de las princesas tiene sus propias características que las hacen únicas; sin embargo, en el caso de Mulán y el de Mérida, ambas princesas de Disney demuestran todas las virtudes que tiene la misma compañía para la franquicia.

De acuerdo con la línea Princess, el concepto que engloba a todas estas protagonistas es que son heroínas de puro corazón, luchan por lo que quieren de forma valiente y además son curiosas, gentiles, así como aventureras.

Mulán contra Mérida: ¿quién es la princesa de Disney con corazón más puro?

Las motivaciones de ambas son honestas, pero la de una de ellas demuestra que tiene las intenciones más nobles tanto con ella como con los demás.

La princesa Mérida de DunBroch parte de un punto más egoista, debido a que busca que se mantenga su libertad y su individualidad, lo cual detona el conflicto de convertir a su madre en oso. Pese a que conforme avanza la historia se percata de sus errores y aprende a entender a su progenitora como una igual, se percata de que debe amar y respetar a los suyos. Esto no contradice el arco de querer ser ella misma.

En cambio, Mulán sigue el camino opuesto, al querer salvar la vida de su padre, decide entrar a un conflicto del cual podría perder la vida, ya sea a manos del enemigo o por sus superiores en caso de que se enteraran de que es mujer. No obstante, conforme pasan cosas en su vida, se da cuenta de que pudo haber entrado a la guerra para probarse a sí misma.

Aunque las dos llegan a un resultado similar, en todo momento Mulán está dispuesta a sacrificar sus aspiraciones personales de tener honor a cambio de poder evitar la muerte de los demás o que caiga la desgracia sobre su pueblo. El primer punto es para la princesa de 1998.

Mérida o Mulán, qué princesa es la más valiente

La valentía no tiene que ver con no tener miedo, sino ver al miedo de frente y no echarse a correr. Esto es bien entendida por las dos protagonistas. Sin embargo, por muy poco se debe dar el punto a Mérida.

Mulán es una guerrera que entiende que no puede claudicar a la hora de enfrentarse a un enemigo superior, tanto en número como con fuerza. Con la inteligencia que la caracteriza, la hija de Fa Zhou logró vencer a todos sus rivales; sin embargo, no estuvo cerca de tener que enfrentar una prueba tan difícil como la de su colega.

Dentro de los últimos momentos de la película Valiente, Mérida hace frente a todos los hombres de su tribu y de los visitantes que buscaban emparejarla con sus hijos. Los sentimientos que enfrenta la joven son mucho más complejas, debido a que debe salvar a su madre, pese a que todos ven en ella a un animal al que hay que eliminar.

Mérida no solamente se enfrenta a varias personas, sino a sus creencias, a su sociedad, a sus propios complejos. Aunque no tiene nada a su favor, no da un solo paso atrás. Tras esto también le toca hacer frente a Mordu, un ser que pasó algo similar a su mamá.

¿Qué princesa es la mejor guerrera, Mulán o Mérida?

Para terminar, las dos princesas son bravas y valientes guerreras. Por habilidades natas, Mérida seria la ganadora; no obstante, en el campo de batalla hay situaciones que pesan más.

La joven protagonista de Brave tiene una gran habilidad con el arco y para pensar rápido en soluciones; no obstante, no cuenta con instrucción militar, suele cometer diversos errores tácticos por su personalidad.

En cambio, Mulán pasó de ser una chica un tanto torpe a ser una militar entrenada. Además de esto, la asiática tiene una mente prodigiosa que le permite encontrar diversas salidas para cualquier problema. Es buena improvisando, creando planes para enfrentar a un enemigo, e inclusive para usar los elementos a su alrededor para sacar el mejor resultado.

Mulán se lleva el triunfo

Si bien Mérida es una princesa formidable, Mulán significa mucho para la historia audiovisual de las mujeres. Desde 1998, esta cinta se convirtió en un referente de los mensajes que podían ser dados a las niñas de todo el mundo.

Adelantada a su tiempo, la producción que pone a una joven al frente de la última defensa de China ante un poderoso invasor no es solamente inspiradora, sino que enseña que no importa el género de las personas, siempre se puede romper cualquier tipo de expectativa y barrera, sin importar que sea uno mismo el que se la haya puesto.

Esta cinta fue un clásico instantáneo desde su estreno. Aunque no tuvo una buena segunda parte, la aventura de Mulán sigue conquistando a chicos y grandes a lo largo de todo el mundo.