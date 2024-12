Netflix quedó en el pasado: estas son las aplicaciones gratuitas para ver TV por internet que los sustituirán

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares en el mundo. Sin embargo por su costo es que los usuarios están disminuyendo y por supuesto buscando otras alternativas para el entretenimiento.

Es por esto que te vamos a contar sobre las aplicaciones gratuitas con las que podrás ver TV por internet y que llegan a reemplazar a Netflix, HBO Max y Disney Plus. Cabe destacar que no no tendrás problemas.

Estas son las aplicaciones gratuitas para ver TV

IPTV Viewer

Esta es una aplicación que utiliza la tecnología IPTV para ofrecer acceso a una amplia variedad de canales de televisión en vivo de todo el mundo. Cuenta con disponibilidad en múltiples dispositivos. Su interfaz intuitiva facilita la búsqueda y visualización de contenido.

Universal IPTV

Otra opción es Universal IPTV donde podrás ver series y películas. Es compatible con teléfonos inteligentes, tabletas y televisores inteligentes, esta aplicación ofrece una amplia selección de canales globales. Su interfaz fácil de usar permite encontrar y disfrutar de contenido de manera rápida y sencilla.

ProgTV

Por último puedes optar por esta aplicación que es fácil de usar con un acceso a múltiples canales. Además tienen grandes series y películas en línea.

SIGUE LEYENDO

¿De qué trata "La brea"?, la impactante serie de ciencia ficción que está rompiendo récords de audiencia en Netflix

"31 Minutos" estrena nueva película navideña, ¿cuándo y dónde verla en México?