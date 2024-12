Cómo comprar la moto real de Bulma de Dragon Ball Z

"Dragon Ball" es una de las series de anime más influyentes de todos los tiempos, con un impacto que ha trascendido generaciones. Creada por Akira Toriyama en 1984, la saga ha dejado una huella imborrable en la cultura popular global. Desde su emisión en la televisión hasta sus adaptaciones en manga, películas y videojuegos, la serie ha sido un fenómeno que ha cautivado tanto a niños como a adultos, consolidándose como un referente del anime y una pieza fundamental de la historia de la animación.

Dragon Ball, una de las series de anime más influyentes de todos los tiempos. Fuente: Archivo

El éxito de "Dragon Ball" no solo se ha limitado a su emisión en pantalla, sino que ha dado lugar a una extensa y próspera industria en torno a sus personajes. Figuras como Goku, Vegeta, Piccolo y Bulma se han convertido en iconos que han trascendido el anime, y sus rostros son reconocidos en todo el mundo. Además de los productos derivados como figuras de acción, ropa, accesorios, videojuegos y más, la franquicia ha creado un universo expandido que ha mantenido viva la pasión de sus seguidores durante décadas. En este caso, te contamos cómo comprar la moto real que usaba Bulma en la serie.

Bulma, uno de los personajes más queridos de Dragon Ball. Fuente: Archivo

LA ICÓNICA MOTO DE BULMA

Dentro del vasto universo de "Dragon Ball", uno de los vehículos más representativos es la moto de Bulma, la protagonista femenina de la serie. Esta moto, que pertenece a Capsule Corp., la compañía fundada por su padre, es una muestra de la tecnología avanzada presente en el mundo de "Dragon Ball". Además de ser un medio de transporte práctico y ágil para Bulma, su diseño futurista y distintivo la convierte en un objeto icónico dentro del universo de la saga.

La icónica moto de Bulma en Dragon Ball. Fuente: Archivo

La moto es testigo de varias de las aventuras de los personajes y se ha ganado un lugar especial en los corazones de los fans, al igual que otros vehículos y elementos característicos de la serie. Sin duda, la moto de Capsule Corp. es uno de los símbolos más reconocibles que refleja la combinación de ciencia, aventura y estilo que define a "Dragon Ball".

CÓMO COMPRAR LA MOTO DE BULMA

Según explica La Vanguardia, Bel&Bel es un taller ubicado en Barcelona que comenzó como un proyecto artesanal entre dos exalumnos de Bellas Artes, Jesús Bel y Carles Bel. Desde sus inicios, su propósito era claro: crear objetos funcionales a partir de materiales reciclados, otorgándoles una nueva vida al transformar productos viejos en piezas únicas de diseño. Con el paso del tiempo, el taller ha evolucionado y diversificado su oferta, destacándose principalmente por sus muebles inspirados en vehículos clásicos. Entre sus creaciones más conocidas se encuentran los asientos realizados con chapas de motos Vespa y de coches icónicos como el Fiat 500 o el Seat 600.

Réplica de la moto de Bulma construida por Bel&Bel. Fuente: Archivo

No obstante, lo que ha impulsado a Bel&Bel al reconocimiento internacional son sus asombrosas réplicas de las motos de Akira y Dragon Ball. En el caso de Akira, la moto de Kaneda se ha convertido en uno de los vehículos más representativos y memorables del cómic y el cine de ciencia ficción. Bel&Bel ha logrado recrear una réplica completamente funcional de este vehículo, manteniendo con precisión todos los detalles del diseño original, como la carrocería redondeada y las luces frontales. Esta réplica no solo es una obra maestra visual, sino que también está equipada con las especificaciones necesarias para ser utilizada como una moto real. En cuanto a Dragon Ball, aunque la moto de Bulma no tenga el mismo nivel de iconografía que la de Kaneda, sigue siendo un objeto de culto entre los fanáticos de la saga. La réplica, fiel a la original, incluye todos los detalles de la moto de la cápsula Nº 9, como el radar en el manillar que Bulma utilizaba para localizar las Bolas de Dragón, junto con los vinilos y pegatinas, todo cuidadosamente replicado para ofrecer una experiencia lo más fiel posible al anime.

